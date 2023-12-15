Геймад для Nintendo Switch с сумкой чехлом. Обзор DOBE TNS-1201

На внутренней стороне сумки закрываемый отсек для хранения кабеля или мелочевки. В центральной части дополнительная крышка с органайзером на 10 картриджей.
В комплекте владелец также получает компактный кейс из пластика красного цвета для восьми картриджей.
Основание с отлитой формой, центр которой рассчитан для хранения адаптера питания, а по краям от него джойконы, для которых в комплекте посмотрели защитные заглушки для пазов. Сам же он рассчитан под хранение внутри самого геймпада с установленным планшетом.
У DOBE TNS-1201 есть выраженные хваты справа и слева, повышающие удобство в сравнение со стандартными джойконами. Также за счет цельного основания, сама конструкция монолитна, нет и намека на скрип при сдавливании.
Хорошо смотрится внешне за счет сочетания белого корпуса и черных кнопок. Матовые поверхности не создадут проблем с загрязнением в ходе эксплуатации.
В комплекте с геймпадом идут четыре дополнительных стика, которые отличаются высотой ножки, диаметром шляпки и типом текстурного рисунка. Можно комбинировать разную высоту на левой и правой части.
Традиционный набор элементов и раскладки, дополнен четырьмя дополнительными триггерами на обратной стороне корпуса. Расположены так чтобы нажимать можно было не меняя хват и не ослабевая его.
Все кнопки нажимаются с хорошо слышимым щелчком. Есть тактильная отдача. Отметим наличие у задней группы триггеров выраженных язычков.
В плане удобства управления понравился. Все элементы управления в быстром доступе, тот самый опыт который ждешь во время игр. На заднюю группу из четырех кнопок есть возможность продублировать любую из основных кнопок, освободив пальцы для управления в играх. Для настройки необходимо зажать кнопку + и одну из дополнительных, дальше ту что нужно дублировать. Настройки сохраняются и после извлечения консоли из геймпада. Есть 6-осевой гироскоп и вибрация.