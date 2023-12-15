Геймад для Nintendo Switch с сумкой чехлом. Обзор DOBE TNS-1201

Продолжая изучение геймпадов для консоли Nintendo SWITCH, сегодня рассмотрим DOBE TNS-1201 с сумкой чехлом в комплекте и кейсом для хранения картриджей. Все этого делает интересным для тех сценариев когда идет использование вне дома, например, по дороге на работу или учебу. Как и у рассмотренной ранее модели тут есть программируемые клавиши на обратной стороне корпуса.

Комплектация

Поставляется в коробке с изображением и информацией по техническим характеристикам. Внутри нее геймпад находится в сумке чехле, дополнительно защищающем во время транспортировки, как и комплектующие.

DOBE TNS-1201 обзор

Сумка чехол

Сумка чехол с жестким каркасом и ручкой для удобной переноски. На крышку нанесен логотип бренда, закрывается она при помощи молнии.

На внутренней стороне сумки закрываемый отсек для хранения кабеля или мелочевки. В центральной части дополнительная крышка с органайзером на 10 картриджей.

В комплекте владелец также получает компактный кейс из пластика красного цвета для восьми картриджей.

Основание с отлитой формой, центр которой рассчитан для хранения адаптера питания, а по краям от него джойконы, для которых в комплекте посмотрели защитные заглушки для пазов. Сам же он рассчитан под хранение внутри самого геймпада с установленным планшетом.

Внешний вид

Это геймпад с цельным корпусом, который предполагает установку геймпада в центральной части. Соединение проходит через USB-C коннектор, при этом предусмотрена сквозная зарядка.

У DOBE TNS-1201 есть выраженные хваты справа и слева, повышающие удобство в сравнение со стандартными джойконами. Также за счет цельного основания, сама конструкция монолитна, нет и намека на скрип при сдавливании.

Хорошо смотрится внешне за счет сочетания белого корпуса и черных кнопок. Матовые поверхности не создадут проблем с загрязнением в ходе эксплуатации.

В комплекте с геймпадом идут четыре дополнительных стика, которые отличаются высотой ножки, диаметром шляпки и типом текстурного рисунка. Можно комбинировать разную высоту на левой и правой части.

Традиционный набор элементов и раскладки, дополнен четырьмя дополнительными триггерами на обратной стороне корпуса. Расположены так чтобы нажимать можно было не меняя хват и не ослабевая его.

Все кнопки нажимаются с хорошо слышимым щелчком. Есть тактильная отдача. Отметим наличие у задней группы триггеров выраженных язычков.

Тесты

Как и для рассмотренного ранее DOBE TNS-1188, необходимо предварительно в настройках включить поддержку проводного подключения PRO контроллеров. После этого процесс подключения очень прост, достаточно установить планшет в нишу, соединив с разъемом USB-C. Такое соединение DOBE TNS-1201, исключает возможные задержки в передаче команд или сбои.

Итоги

В плане удобства управления понравился. Все элементы управления в быстром доступе, тот самый опыт который ждешь во время игр. На заднюю группу из четырех кнопок есть возможность продублировать любую из основных кнопок, освободив пальцы для управления в играх. Для настройки необходимо зажать кнопку + и одну из дополнительных, дальше ту что нужно дублировать. Настройки сохраняются и после извлечения консоли из геймпада. Есть 6-осевой гироскоп и вибрация.DOBE TNS-1201 – геймпад в котором продумано как удобство, так и возможность безопасного хранения и перевозки консоли Nintendo SWITCH. Кастомизируемые стики, органайзер под коллекцию картриджей, сумка чехол с продуманными отсеками под размещение аксессуаров, простое подключение, выверенная эргономика, аккуратное внешнее исполнение.