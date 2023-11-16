Охлаждающая подставка PlayStation 4 с зарядкой для геймпадов. Обзор DOBE TP4-0406

В центре внимания многофункциональная станция для PlayStation 4 всех трех модификаций, улучшающая температурные режимы работы, заряжающая два геймпада одновременно, а также позволяющая удобно хранить коллекцию из десяти дисков.

Комплектация

Упакована в коробку из плотного картона с изображением примера организации консоли и аксессуаров. Комплект включает руководство пользователя и USB-кабель длиной 10 сантиметров.

Внешний вид и особенности

Выполнена из пластика черного цвета в цвет консоли. Поддерживаются FAT, SLIM и PRO версии консоли.

Разница в ширине корпуса учтена использованием съемной рамки в основании. Для PRO ее необходимо будет снять. В основании находятся два вентилятора, нагнетающие воздух в вентиляционные отверстия консоли.

Ставится консоль в горизонтальном положении. Стоит устойчиво, без риска опрокидывания.

На фронтальную сторону направлены два выступа с проприетарными разъемами для зарядки геймпадов. Контролировать можно при помощи светодиодных индикаторов.

С противоположной стороны органайзер под десять дисков. Они как и консоль устанавливаются горизонтально.

Питание на DOBE TP4-0406 подается через microUSB разъем на боковой грани. Подключив кабель к консоли она будет включаться и выключаться автоматически.

DOBE TP4-0406 обзор

Итоги

Входной ток 5В 1500 мАч. Этого достаточно для того чтобы проводить одновременную зарядку двух контроллеров и обеспечивать питание вентиляторов. Также доступен сквозной USB-разъем под аксессуары. Но стоит учитывать, что при проведении зарядки сюда не стоит подключать энергоемкие потребители, например жесткие диски. С помощью механической кнопки можно переключать скорость вращения вентиляторов, доступно три уровня, а также режим полного отключения. На максимальных оборотах его работу слышно.DOBE TP4-0406 – охлаждающая подставка для PlayStation 4 с зарядкой для двух геймпадов и органайзером для десяти дисков.