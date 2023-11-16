Охлаждающая подставка PlayStation 4 с зарядкой для геймпадов. Обзор DOBE TP4-0406

В центре внимания многофункциональная станция для PlayStation 4 всех трех модификаций, улучшающая температурные режимы работы, заряжающая два геймпада одновременно, а также позволяющая удобно хранить коллекцию из десяти дисков.

DOBE TP4-0406

Комплектация

Упакована в коробку из плотного картона с изображением примера организации консоли и аксессуаров. Комплект включает руководство пользователя и USB-кабель длиной 10 сантиметров.

DOBE TP4-0406

Внешний вид и особенности

Выполнена из пластика черного цвета в цвет консоли. Поддерживаются FAT, SLIM и PRO версии консоли.

DOBE TP4-0406

Разница в ширине корпуса учтена использованием съемной рамки в основании. Для PRO ее необходимо будет снять. В основании находятся два вентилятора, нагнетающие воздух в вентиляционные отверстия консоли.

DOBE TP4-0406

Ставится консоль в горизонтальном положении. Стоит устойчиво, без риска опрокидывания.

DOBE TP4-0406

На фронтальную сторону направлены два выступа с проприетарными разъемами для зарядки геймпадов. Контролировать можно при помощи светодиодных индикаторов.

DOBE TP4-0406

С противоположной стороны органайзер под десять дисков. Они как и консоль устанавливаются горизонтально.

DOBE TP4-0406

Питание на DOBE TP4-0406 подается через microUSB разъем на боковой грани. Подключив кабель к консоли она будет включаться и выключаться автоматически.

DOBE TP4-0406

Входной ток 5В 1500 мАч. Этого достаточно для того чтобы проводить одновременную зарядку двух контроллеров и обеспечивать питание вентиляторов. Также доступен сквозной USB-разъем под аксессуары. Но стоит учитывать, что при проведении зарядки сюда не стоит подключать энергоемкие потребители, например жесткие диски. С помощью механической кнопки можно переключать скорость вращения вентиляторов, доступно три уровня, а также режим полного отключения. На максимальных оборотах его работу слышно.

DOBE TP4-0406 обзор

Итоги

DOBE TP4-0406 – охлаждающая подставка для PlayStation 4 с зарядкой для двух геймпадов и органайзером для десяти дисков.
Подставки для дисков PlayStation. Обзор DOBE TP5-0519 и TP-0…
За последние пару лет возросла актуальность дисковой версии консоли PlayStation, позволяя приобретать дис…
Sony готовит новую версию PlayStation 5…
Только что известный зарубежный инсайдер заявил, что компания Sony работает над более компактной версией …
Консоль ASUS ROG Ally на Ryzen Z1 появилась в продаже …
Компания ASUS дала старт продажам lдоступной версии портативной игровой консоли ROG Ally на основе 6-ядер…
Игровую консоль-ноутбук GPD Win Mini оценили в 700 долларов…
Компания GPD пополнила ассортимент портативных игровых консолей моделью Win Mini, которая получила форм-ф…
Внешний дисковод для PlayStation 5 требует подключения к инт…
Совсем недавно компания Sony официально заявила о том, что в ближайшем будущем в продажу поступит новая в…
Три варианта цвета зарядки для DualSense и два комплектации.…
Сегодня мы рассмотрим сразу три варианта исполнения зарядной док-станции DOBE TP5-0521 для геймпадов Dual…
Внешний аккумулятор для геймпада Sony DualSense. Обзор DOBE …
В зависимости от яркости подсветки, мощности виброотдачи и активности используемого микрофона, новый гейм…
Вертикальная зарядная станция для DualSense. Обзор DOBE TP5-…
Сегодня мы рассмотрим вертикальную зарядную станцию DOBE TP5-0557S для двух геймпадов DualSense. Защита …
Подставка с подсвекой для PlayStation 5. Обзор DOBE TP5-1562Подставка с подсвекой для PlayStation 5. Обзор DOBE TP5-1562
Охлаждающая подставка для PlayStation 5 с зарядкой для двух геймпадов. Обзор DOBE TP5-0599Охлаждающая подставка для PlayStation 5 с зарядкой для двух геймпадов. Обзор DOBE TP5-0599
Продвинутая охлаждаяющая станция для PlayStation 5. Обзор DOBE TP5-1525BПродвинутая охлаждаяющая станция для PlayStation 5. Обзор DOBE TP5-1525B
Зарядка для двух геймпадов PlayStation 4. Обзор DOBE TP4-0417Зарядка для двух геймпадов PlayStation 4. Обзор DOBE TP4-0417
Зарядная станция для двух DualSense. Обзор DOBE TP5-0515BЗарядная станция для двух DualSense. Обзор DOBE TP5-0515B
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor