Геймпад со сменными курками для PlayStation 4. Обзор DOBE TP4-0421

В отличие от PlayStation 5, поддерживающим только контроллер DualSense, владельцы PlayStation 4 могут выбирать альтернативные варианты, экспериментируя как с формой исполнения, так и рассматривая продвинутые решения. Как пример, изучаемый сегодня DOBE TP4-0421 со сменными курками и кастомизируемый боковыми панелями.

DOBE TP4-0421

Комплектация Покупатель получает его в коробке из плотного картона, на обратной стороне описаны его преимущества и особенности исполнения. Комплект включает две пары сменных джойстиков, USB¬-кабель и руководство пользователя.

DOBE TP4-0421

DOBE TP4-0421 обзор

Внешний вид Представлен геймпад в черном и белом вариантах исполнения. По форме он ближе к DualSense, чем к DualShock 4.

DOBE TP4-0421

Собран плотно. При сжатии и скручивании не скрипит. Вес корпуса составляет 200 граммов.

DOBE TP4-0421

Есть интересная особенность со вставками на боковых сторонах ручках с тканевой текстурой. За счет этого лучше сцепляется при хвате руками и приятно тактильно. Эти панели съемные.

DOBE TP4-0421

Компоновка органов управления у DOBE TP4-0421 традиционная для Sony. Это крестовина слева, четыре кнопки справа, два джойстика, триггеры и сенсорная панель по центру. Здесь съемные курки. Приложив усилие снимается шляпка с ножкой. В комплекте владелец получает три пары, основное отличие между которыми заключается в высоте ножки.

DOBE TP4-0421

Можно как менять парно, так и сделав разную высоту правого и левого. Между ними находится традиционная кнопка PS, с помощью которой в том числе можно включать систему.

DOBE TP4-0421

Есть встроенный динамик и вывод на проводные наушники, выведенный в основании геймпада. Для зарядки тут задействуется USB-C. Отметим наличие световой панели на тыльной грани.

DOBE TP4-0421

Триггеры L1, L2, R1, R2 идут с большим сопротивлением в сравнение с DualShock 4.

DOBE TP4-0421

Тесты Для соединения DOBE TP4-0421 использует Bluetooth. Первоначально необходимо будет подключить геймпад с помощью кабеля. После этого консоль запоминает его и уже можно будет использовать без проводного подключения, как и включать консоль нажатием на кнопку PS.

DOBE TP4-0421

Со скоростью передачи сигнала проблем не было. Срабатывают все нажатия корректно, с этим геймпадом мы проходили испытания в Days Gone. Но отметим особенность работы стиков, у них меньше чувствительность и в сетевых шутерах можно испытывать проблемы со скоростью стрельбы и резкостью движений. Это скорее контроллер под сюжетные игры.

Полностью заряженного аккумулятора хватало на 6 часов беспрерывной игры. Зарядка проводится через USB-C, поэтому если используется вместе с оригинальными нужно будет держать дополнительный кабель. Итоги DOBE TP4-0421 – недорогая альтернатива DualShock 4 со сменными курками и тканевыми боковыми панелями. Традиционная компоновка органов управления, форма в духе DualSense, световая панель, хорошие показатели автономности. Стоит обратить внимание на USB-C для зарядки, он удобнее, но по умолчанию аксессуары PS4 используют microUSB.
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