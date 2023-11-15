Геймпад со съемными курками и макросами для PlayStation 4. Обзор DOBE TP4-1401

На его обратной стороне расположены два триггера М1 и М2. Это клавиши, которым можно присваивать действия без дополнительного программного обеспечения. Между ними кнопка T (стрельбы очередью) и M (для запуска программирования).
Расположение дополнительных триггеров удобное под безымянные пальцы. Для нажатия по ним не требуется изменение или ослабевание хвата.
Основные триггеры с шероховатым покрытием, исполнение у них классическое. В сравнении с DualShock 4 у DOBE TP4-1401 сильнее сопротивление.
По центру тыльной стороны световая панель, которая также поддерживается в ряде игр на PS4 с задействованием камеры. Зарядка идет через разъем USB-C и это потребует держать отдельный тип кабеля под рукой.
При этом сохранена совместимость с зарядками через проприетарное гнездо на нижнем торце. Есть аудиоразъем для проводных наушников.
По центру лицевой стороны сенсорная панель, ниже решетка динамика и PS-кнопка с поддержкой дистанционного включения консоли. Слева крестовина, справа четыре кнопки.
Основание курков из полупрозрачного пластика, оно подсвечивается. Сами курки съемные, геймпад сопровождается тремя парами курков, отличающихся высотой ножки.
Макрокнопки тоже работают. Сначала необходимо зажать кнопку М и дождаться вибрации, после этого произвести нажатия в нужной последовательности или нажав только одну из кнопок, а дальше сохранить на одну из двух макрокнопок. В дальнейшем будет запускаться нажатием.
Встроенного аккумулятора хватает на 6 часов беспрерывной игры. Полный цикл занимает 2 часа.