Геймпад со съемными курками и макросами для PlayStation 4. Обзор DOBE TP4-1401

Изучаемый сегодня DOBE TP4-1401 предлагает сразу ряд возможностей, которые реализованы только в элитных или профессиональных версиях контроллера. Среди них съемные курки и три варианта их исполнения в комплекте, а также программируемые клавиши на обратной стороне корпуса. При этом он поддерживает не только PlayStation 4, но и Android, а также ПК.

Комплектация

Коробка из плотного картона, внутри которой пластиковая подложка, повторяющая форму геймпада и фиксирующая его при переноске. Комплект включает две дополнительные пары курков, а также руководство пользователя.

DOBE TP4-1401 обзор

Внешний вид

Корпус выполнен из пластика черного цвета с матовым покрытием. Он жесткий, устойчив к скручиванию и сдавливанию в руках.

На его обратной стороне расположены два триггера М1 и М2. Это клавиши, которым можно присваивать действия без дополнительного программного обеспечения. Между ними кнопка T (стрельбы очередью) и M (для запуска программирования).

Расположение дополнительных триггеров удобное под безымянные пальцы. Для нажатия по ним не требуется изменение или ослабевание хвата.

Основные триггеры с шероховатым покрытием, исполнение у них классическое. В сравнении с DualShock 4 у DOBE TP4-1401 сильнее сопротивление.

По центру тыльной стороны световая панель, которая также поддерживается в ряде игр на PS4 с задействованием камеры. Зарядка идет через разъем USB-C и это потребует держать отдельный тип кабеля под рукой.

При этом сохранена совместимость с зарядками через проприетарное гнездо на нижнем торце. Есть аудиоразъем для проводных наушников.

По центру лицевой стороны сенсорная панель, ниже решетка динамика и PS-кнопка с поддержкой дистанционного включения консоли. Слева крестовина, справа четыре кнопки.

Основание курков из полупрозрачного пластика, оно подсвечивается. Сами курки съемные, геймпад сопровождается тремя парами курков, отличающихся высотой ножки.

Тесты

DOBE TP4-1401 поддерживает работу с разным типом устройств, мы же эксплуатировали его с PlayStation 4. Начальное соединение идет с помощью кабельного подключения к консоли, дальше запоминается и становится доступен запуск с кнопки.

Макрокнопки тоже работают. Сначала необходимо зажать кнопку М и дождаться вибрации, после этого произвести нажатия в нужной последовательности или нажав только одну из кнопок, а дальше сохранить на одну из двух макрокнопок. В дальнейшем будет запускаться нажатием.

Итоги

Встроенного аккумулятора хватает на 6 часов беспрерывной игры. Полный цикл занимает 2 часа.DOBE TP4-1401 геймпад со сменными курками, макроклавишами на обратной стороне корпуса, с вибрацией и поддержкой ПК, а также Android. Хорошая альтернатива DualShock 4.