Зарядная станция для PlayStation 4. Обзор DOBE TP4-18119

Изучаемая сегодня станция DOBE TP4-18119 рассчитана на эксплуатацию с семейством консолей PlayStation 4. Она решает ряд задач, среди которых одновременная зарядка двух контроллеров с отображением текущего режима, улучшение работы встроенной системы охлаждения, а также предоставляет место для хранения дисков с играми.

DOBE TP4-18119

Комплектация

Упакована станция в коробку из плотного картона. Сама она дополнительно защищена вспененным пакетом. Комплектующие собраны в кейс из прозрачного пластика, тут кабель питания, крепежный винт, четыре магнитных коннектора, противоскользящая наклейка, руководство пользователя.

DOBE TP4-18119

Внешний вид

Выполнена в корпусе из пластика черного цвета с внешним матовым покрытием. Особенностью стала небольшая ширина, позволяющая использовать ее в ограниченном пространстве.

DOBE TP4-18119

Основание из цельного листа стали. По краям прорезиненные ножки, предотвращающие скольжение. Вентиляционные решетки под двумя вентиляторами.

DOBE TP4-18119

На тыльной стороне органайзер на 16 дисков. Ставятся они вертикально. В центре ниша в которой располагается консоль, ее можно дополнительно зафиксировать при помощи винта или установить противоскользящие накладки.

DOBE TP4-18119

Две вентилятора нагоняют поток воздуха к вентиляционной решетке у консоли. Улучшается работа штатной системой. При этом есть возможность отключения ее нажатием на кнопку.

DOBE TP4-18119

В зависимости от типа консоли нужно будет убрать центральную рамку, нужна она для SLIM, а сняв освобождается место для PRO и FAT.

DOBE TP4-18119

На лицевой стороне DOBE TP4-18119 два посадочных места под геймпады. Для проведения зарядки необходимо будет подключить в разъем microUSB магнитный коннектор, в комплекте предусмотрели четыре таких.

DOBE TP4-18119

Можно проводить одновременную зарядку двух контроллеров. Текущий статус отображает светодиодный индикатор на лицевой стороне. Здесь безопасная зарядка с разделением скорости в зависимости от текущего уровня заряда батареи, последние 20% заряжаются медленнее.

DOBE TP4-18119

Сама станция питается через microUSB разъем. В комплекте предусмотрен короткий кабель, рассчитанный на подключение к разъему на консоли. Для того чтобы зарядка проходила после перевода консоли в режим сна, необходимо будет включить активность USB в настройках. В качестве альтернативы можно запитать от обычного блока питания от телефона.

DOBE TP4-18119

DOBE TP4-18119 обзор

Итоги

DOBE TP4-18119 станет отличным приобретением для консоли PlayStation 4. Аккуратная организация места под размещение с улучшением работы системы отвода тепла, хранением дисков и зарядкой двух геймпадов.
DOBE TP4-18119 характеристики и цены
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