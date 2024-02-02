Зарядная станция для PlayStation 4. Обзор DOBE TP4-18119…

Изучаемая сегодня станция DOBE TP4-18119 рассчитана на эксплуатацию с семейством консолей PlayStation 4. Она решает ряд задач, среди которых одновременная зарядка двух контроллеров с отображением текущего режима, улучшение работы встроенной системы охлаждения, а также предоставляет место для хранения дисков с играми.

Комплектация

Упакована станция в коробку из плотного картона. Сама она дополнительно защищена вспененным пакетом. Комплектующие собраны в кейс из прозрачного пластика, тут кабель питания, крепежный винт, четыре магнитных коннектора, противоскользящая наклейка, руководство пользователя.

Внешний вид

Выполнена в корпусе из пластика черного цвета с внешним матовым покрытием. Особенностью стала небольшая ширина, позволяющая использовать ее в ограниченном пространстве.

Основание из цельного листа стали. По краям прорезиненные ножки, предотвращающие скольжение. Вентиляционные решетки под двумя вентиляторами.

На тыльной стороне органайзер на 16 дисков. Ставятся они вертикально. В центре ниша в которой располагается консоль, ее можно дополнительно зафиксировать при помощи винта или установить противоскользящие накладки.

Две вентилятора нагоняют поток воздуха к вентиляционной решетке у консоли. Улучшается работа штатной системой. При этом есть возможность отключения ее нажатием на кнопку.

В зависимости от типа консоли нужно будет убрать центральную рамку, нужна она для SLIM, а сняв освобождается место для PRO и FAT.

На лицевой стороне DOBE TP4-18119 два посадочных места под геймпады. Для проведения зарядки необходимо будет подключить в разъем microUSB магнитный коннектор, в комплекте предусмотрели четыре таких.

Можно проводить одновременную зарядку двух контроллеров. Текущий статус отображает светодиодный индикатор на лицевой стороне. Здесь безопасная зарядка с разделением скорости в зависимости от текущего уровня заряда батареи, последние 20% заряжаются медленнее.

Сама станция питается через microUSB разъем. В комплекте предусмотрен короткий кабель, рассчитанный на подключение к разъему на консоли. Для того чтобы зарядка проходила после перевода консоли в режим сна, необходимо будет включить активность USB в настройках. В качестве альтернативы можно запитать от обычного блока питания от телефона.

DOBE TP4-18119 обзор

Итоги

DOBE TP4-18119 станет отличным приобретением для консоли PlayStation 4. Аккуратная организация места под размещение с улучшением работы системы отвода тепла, хранением дисков и зарядкой двух геймпадов.