Зарядная станция для PlayStation 4. Обзор DOBE TP4-18119…

Основание из цельного листа стали. По краям прорезиненные ножки, предотвращающие скольжение. Вентиляционные решетки под двумя вентиляторами.
На тыльной стороне органайзер на 16 дисков. Ставятся они вертикально. В центре ниша в которой располагается консоль, ее можно дополнительно зафиксировать при помощи винта или установить противоскользящие накладки.
Две вентилятора нагоняют поток воздуха к вентиляционной решетке у консоли. Улучшается работа штатной системой. При этом есть возможность отключения ее нажатием на кнопку.
В зависимости от типа консоли нужно будет убрать центральную рамку, нужна она для SLIM, а сняв освобождается место для PRO и FAT.
На лицевой стороне DOBE TP4-18119 два посадочных места под геймпады. Для проведения зарядки необходимо будет подключить в разъем microUSB магнитный коннектор, в комплекте предусмотрели четыре таких.
Можно проводить одновременную зарядку двух контроллеров. Текущий статус отображает светодиодный индикатор на лицевой стороне. Здесь безопасная зарядка с разделением скорости в зависимости от текущего уровня заряда батареи, последние 20% заряжаются медленнее.
Сама станция питается через microUSB разъем. В комплекте предусмотрен короткий кабель, рассчитанный на подключение к разъему на консоли. Для того чтобы зарядка проходила после перевода консоли в режим сна, необходимо будет включить активность USB в настройках. В качестве альтернативы можно запитать от обычного блока питания от телефона.