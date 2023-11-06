Компактная зарядка для DualShock 4. Обзор DOBE TP4-19005

Рассмотрим еще один вариант зарядной станции для геймпадов DualShock 4 от консоли PlayStation 4. Это DOBE TP4-19005 с магнитным коннектором и комплектом для оснащения сразу четырех контроллеров, позволяя заряжать их парно и поочередно, обеспечивая возможность беспрерывной совместной игры.

Комплектация

Компактная коробка со всей необходимой информацией, включая технические. Внутри станция и кабель дополнительно упакованы в пенку, а коннекторы собраны в прозрачном боксе.

Внешний вид

У этой зарядной станции корпус с низким профилем. Вариант, подходящий для установки даже в ограниченном пространстве.

Основу составляет пластик черного цвета с матовым покрытием. Сборка проведена качественно.

На фронтальной и тыльной сторонах есть подсвечиваемая кольцевая вставка. Каждая из них соответствует одному из двух контроллеров, которые устанавливаются на зарядку.

Красный цвет – идет активная зарядка, зеленый цвет – зарядка завершена. Этот же цвет для индикатора на лицевой панели в виде изображения геймпада.

Необходимо будет установить комплектный коннектор в разъем на геймпаде. Он использует магнитное соединение при установке в станцию. Комплектный набор рассчитан на четыре DualShock 4.

Питание подается через microUSB разъем. Кабель идет в комплекте, можно подключиться к разъему на самой консоли. Зарядка проводится безопасно.

DOBE TP4-19005 обзор

Итоги

DOBE TP4-19005 – компактная зарядная станция для контроллеров консоли PlayStation 4, позволяющая проводить парную зарядку комплекта из четырех геймпадов со светодиодной индикацией.