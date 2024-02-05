Подставка для PlayStation 4 с зарядкой геймпадов. Обзор DOBE TP4-882C

Сегодня рассмотрим еще один вариант подставки для PlayStation 4 - DOBE TP4-882C. Это многофункциональное решение для организации места установки консоли с безопасным проведением зарядки геймпадов, хранением дисков и улучшением работы системы охлаждения.

Комплектация

Упакована в коробку из плотного картона с оформлением, которое стилизовано под линейку аксессуаров для PS. Комплект включает USB-кабель, длина которого рассчитана под удобное подключение питания от разъема на консоли, а также руководство пользователя.

Внешний вид

Выполнена подставка из пластика черного цвета, хорошо сочетается с консолью. Собрана плотно, внешне выглядит аккуратно.

Она предполагает вертикальное размещение консоли в углубление по центру. Поддерживаются как PlayStation 4 Pro, так и Slim. Разная толщина корпуса учтена и компенсируется при помощи съемной рамки. Как итог независимо от версии стоит в ней плотно, не опрокидывается.

В этой нише находятся три компактных вентилятора. Которые вращаются синхронно, при этом улучшается работа системы отвода тепла, не оказывая заметного влияния на уровень шума.

Работа вентиляторов управляется при помощи кнопки на боковой грани. Здесь же находится разъем microUSB, через который подается питание на подставку. Доступен и сквозной USB, к которому можно будет подключить флешку.

На тыльной стороне у DOBE TP4-882C органайзер, рассчитанный на размещение до 12 дисков в вертикальном положении.

Спереди два посадочных места для геймпадов DualShock 4. Зарядка идет через проприетарный разъем, дополнительно фиксируется при помощи штырька в аудиоразъем.

DOBE TP4-882C обзор

Итоги

Контролировать текущий режим зарядки можно через индикатор. Зеленый цвет – зарядка завершена, красный – в процессе. Полный цикл заряда полностью разрядившегося геймпада занимал около 3 часов.DOBE TP4-882C – многофункциональная подставка для PlayStation 4 Pro и Slim. Одновременная зарядка двух геймпадов, хранение до 12 дисков, дополнительное охлаждение с тремя вентиляторами, компактное исполнение, сквозной USB.