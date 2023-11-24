Недорогая альтернатива DualShock 4. Обзор DOBE TP4-883…

Несмотря на все преимущества и нововведения DualSense, немалое количество пользователей консоли PlayStation считают DualShock 4 одним из оптимальных вариантов по соотношению эргономики, цены и долговечности. Но к концу 2023 года найти его в рознице проблематично, как альтернативу можно рассмотреть DOBE TP4-883, повторяющий выверенные формы контроллера и выполненный сразу в нескольких вариантах уникальной расцветки.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с прозрачным окошком. Комплект включает USB-кабель и документацию.

DOBE TP4-883 обзор

Внешний вид

В нашем распоряжении три варианта цветового оформления. Важно отметить, что это не наклейка, поэтому проблем с ухудшением внешнего вида в ходе длительной эксплуатации не будет.

Сборка отличная. Корпус монолитен, при скручивании не скрипит. Весит контроллер 200 граммов.

Лицевая сторона с матовым покрытием, внутренняя для лучшего сцепления с текстурным рисунком. На тыльной стороне световая панель и microUSB, используемый для зарядки. На нижней грани проприетарный разъем для аксессуаров и зарядки, а также аудиоразъем.

Элементы управления с традиционной для DualShock 4 раскладкой. Два прорезиненных курка и кнопка PS между ними. Есть динамик и микрофон.

Сенсорная панель в центре. Слева раздельная крестовина, справа четыре кнопки. Четыре курка, нажимаемых с сопротивлением.

Тесты

При первом подключении DOBE TP4-883 к консоли PlayStation 4 необходимо будет соединить с помощью кабеля. Это необходимо для того, чтобы было сохранено соединение и далее вся его работа идет без кабеля.

В плане стабильности и четкости работы проблем не было. Работает геймпад отлично, использовался в Battlefield 2042 и новой Call of Duty. Время на адаптацию не требовалось, он удобно лежит в руке.

Итоги

Полного заряда хватало на 8 часов беспрерывной игры. Для зарядки можно использовать microUSB-кабель или аксессуары с проприетарным разъемом. За счет формы корпуса и его наполнения тут полная совместимость с аксессуарами.DOBE TP4-883 с учетом стоимости станет удачной альтернативой DualShock 4, предложив интересные расцветки корпуса и высокое качество исполнения.