Недорогая зарядка для двух контроллеров DualSense. Обзор DOBE TP5-0507

Рассмотрим еще один вариант исполнения зарядной станции для геймпадов DualSense - DOBE TP5-0507. Это недорогой аксессуар со светодиодными индикаторами и одновременной зарядкой двух контролеров.

DOBE TP5-0507

Комплектация

DOBE TP5-0507

Комплект включает руководство пользователя, USB-кабель. Упаковано в компактную коробку из плотного картона.

DOBE TP5-0507

Внешний вид и особенности

Корпус зарядной станции компактен, выполнен он из пластика белого цвета с преимущественно матовым покрытием.

DOBE TP5-0507

На верхней грани две ниши с разъемом USB-C по центру в которые ставятся контроллеры. При установке они находятся в перевернутом положении.

DOBE TP5-0507

Для зарядки задействуется разъем на верхней грани геймпада. После установки стоят устойчиво, не раскачиваются.

DOBE TP5-0507

На лицевой стороне подсвечиваемые индикаторы в виде геймпадов и логотип бренда. Цвет подсветки меняется в зависимости от текущего уровня заряда.

DOBE TP5-0507

На обратной стороне корпуса DOBE TP5-0507 разъем USB-C. В комплекте есть кабель, который можно будет подключить к свободному разъему на консоли или типовому адаптеру от смартфона.

DOBE TP5-0507

Выходной ток 1А, напряжение 5В. Зарядка полностью разряженного геймпада занимает 3 часа. Поддерживается защита по току.

DOBE TP5-0507

DOBE TP5-0507 обзор

Итоги

DOBE TP5-0507 – недорогой вариант для зарядки двух контроллеров DualSense одновременно. Компактный формат исполнения, светодиодная индикация и входной USB-C разъем.
DOBE TP5-0507 на ОЗОН
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