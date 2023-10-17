Недорогая зарядка для двух контроллеров DualSense. Обзор DOBE TP5-0507

Комплект включает руководство пользователя, USB-кабель. Упаковано в компактную коробку из плотного картона.
На верхней грани две ниши с разъемом USB-C по центру в которые ставятся контроллеры. При установке они находятся в перевернутом положении.
Для зарядки задействуется разъем на верхней грани геймпада. После установки стоят устойчиво, не раскачиваются.
На лицевой стороне подсвечиваемые индикаторы в виде геймпадов и логотип бренда. Цвет подсветки меняется в зависимости от текущего уровня заряда.
На обратной стороне корпуса DOBE TP5-0507 разъем USB-C. В комплекте есть кабель, который можно будет подключить к свободному разъему на консоли или типовому адаптеру от смартфона.
Выходной ток 1А, напряжение 5В. Зарядка полностью разряженного геймпада занимает 3 часа. Поддерживается защита по току.