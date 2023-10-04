Док-станция для PS5 с охлаждением и зарядкой на два геймпада. Обзор DOBE TP5-05102

Продолжая обзор полезных дополнений для игровой консоли PlayStation 5, сегодня в центре внимания будет охлаждающая док-станция DOBE TP5-05102 с зарядкой для двух геймпадов. Она подходит для дисковой и бездисковой версии.

DOBE TP5-05102

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона, на обратной стороне которой нанесена схема установки и особенности исполнения. Комплект включает USB-кабель, крепежный винт и инструкцию.

DOBE TP5-05102

Внешний вид и особенности

Выполнена док-станция из АБС-пластика с матовым покрытием. Основание черное для скрытия возможных царапин, получаемых в ходе эксплуатации, а верхняя часть из белого под цвет консоли.

DOBE TP5-05102

Нанесены четыре прорезиненные ножки, предотвращающие смещение после размещения. Для дополнительной фиксации консоли на док-станции необходимо затянуть с помощью комплектного винта.
В нише для установки игровой консоли есть вытянутая ниша с вентиляционными отверстиями, через которую будет нагнетаться воздух.

DOBE TP5-05102

На лицевую сторону направлены два посадочных места для установки и зарядки геймпадов. В отличие от рассмотренной ранее DOBE TP5-1525B, тут используется не контактная группа, а разъем USB-C. В DOBE TP5-05102 подсвечиваются синим цветом при заряженном аккумуляторе и красным в процессе зарядки.

DOBE TP5-05102

Слева разъем USB-C, который используется для подачи питания на док-станцию. Она подключается к двум разъемам на задней панели консоли. При этом сквозные два разъема также будут доступны на этой же грани для подключения аксессуаров и накопителей.

DOBE TP5-05102

Питание здесь необходимо не только для зарядки геймпадов, но и работы трех вентиляторов, расположенных на обратной стороне. Диаметр их 35 мм, при работе подсвечиваются синей подсветкой.

DOBE TP5-05102

Доступна регулировка скорости в трех диапазонах, переключаема при помощи кнопки на правой грани. Текущий уровень отображается в виде индикатора.

DOBE TP5-05102

Мы использовали ее с бездисковой консолью. Стоит она на подставке устойчиво, без риска опрокидывания. Плюсом же такого исполнения является плотная компоновка и возможность использовать в ограниченном пространстве.

DOBE TP5-05102

DOBE TP5-05102 обзор

Итоги

DOBE TP5-05102 лучше всего подойдет для бездисковой PlayStation, позволив улучшив работу системы охлаждения, а также организовав одновременную зарядку двух геймпадов.
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