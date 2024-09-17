Зарядная станция для DualSense. Обзор DOBE TP5-05103S…

Компактная коробка из картона с оформлением под цветовую схему PS5. Комплект включает USB-кабель и документацию.
Выполнена станция из пластика. Основа черного цвета и боковые панели из белого. Хорошо смотрится расположенным рядом с консолью. Сборка качественная, габариты компактные.
На лицевой стороне два светодиодных индикатора, отображающих статус зарядки для каждого из контроллеров отдельно. Начальные 90% идут с быстрой зарядкой, а оставшиеся 10% замедляются. Общий цикл полностью разряженного контроллера занимает 3 часа.
Питание подается через разъем USB-C на тыльной части. Повышенных требований к источнику нет, можно использовать разъем на консоли или зарядку от смартфона.
Зона размещения геймпадов находится на верхней грани. Процесс зарядки стартует автономно.