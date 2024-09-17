Зарядная станция для DualSense. Обзор DOBE TP5-05103S…

В базовый комплект PlayStation 5 не входит зарядная станция для геймпада, а доступен только USB-C кабель. Владелец может использовать его что не очень удобно, особенно при необходимости зарядки нескольких геймпадов одновременно. Зарядная станция DOBE TP5-05103S поддерживает одновременную и безопасную зарядку двух контроллеров.

Компактная коробка из картона с оформлением под цветовую схему PS5. Комплект включает USB-кабель и документацию.

Выполнена станция из пластика. Основа черного цвета и боковые панели из белого. Хорошо смотрится расположенным рядом с консолью. Сборка качественная, габариты компактные.

На лицевой стороне два светодиодных индикатора, отображающих статус зарядки для каждого из контроллеров отдельно. Начальные 90% идут с быстрой зарядкой, а оставшиеся 10% замедляются. Общий цикл полностью разряженного контроллера занимает 3 часа.

Питание подается через разъем USB-C на тыльной части. Повышенных требований к источнику нет, можно использовать разъем на консоли или зарядку от смартфона.

Зона размещения геймпадов находится на верхней грани. Процесс зарядки стартует автономно.

DOBE TP5-05103S обзор

DOBE TP5-05103S – зарядная станция для двух геймпадов DualSense. Аккуратное исполнение, безопасный режим зарядки, светодиодная индикация.