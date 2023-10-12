Три варианта цвета зарядки для DualSense и два комплектации. Обзор DOBE TP5-0521

Оформление и исполнение коробки схоже, цвет аксессуара и его комплект описан на обратной стороне коробки.
Выполнены в компактном корпусе из пластика с матовым покрытием, не подверженным загрязнению следами пальцев. Качество сборки хорошее
Центральная часть — это блок с двумя посадочными местами для установки геймпадов. Каждый из них с контактной группой и опорным штырьком.
Вдоль места перехода в базу кольцевая светодиодная подсветка оранжевого цвета. Также свечение распространяется через решетку в основании, создавая фоновый эффект.
Во время проведения зарядки подсветка у DOBE TP5-0521 плавно мигает. После завершения зарядки подсветка отключается.
В этой док-станции применена умная зарядка, которая меняет скорость зарядки в зависимости от уровня заряда аккумулятора. В течение первых двух часов восстанавливаются первые 90%, а оставшиеся 10% восстанавливаются медленнее, затрачивая еще час.
Так снижается нагрузка на аккумулятор и продляется его срок службы. Выходной ток здесь 2A.
На обратной стороне разъем USB-C. В зависимости от выбранной комплектации владелец получает кабель USB или адаптер, подключаемый в розетку 220В.