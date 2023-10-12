Три варианта цвета зарядки для DualSense и два комплектации. Обзор DOBE TP5-0521

Сегодня мы рассмотрим сразу три варианта исполнения зарядной док-станции DOBE TP5-0521 для геймпадов DualSense. Отличия между ними заключаются в цвете исполнения: черная, красная и белая, а также комплектации. В полном комплектации владелец получает адаптер питания в розетку.

Комплектация

Оформление и исполнение коробки схоже, цвет аксессуара и его комплект описан на обратной стороне коробки.

Внешний вид

Цвета подобраны под расширенную линейку цветовой палитры геймпадов. Все они уже вышли ранее, так можно будет под общий стиль имеющихся DualSense.

Выполнены в компактном корпусе из пластика с матовым покрытием, не подверженным загрязнению следами пальцев. Качество сборки хорошее

Центральная часть — это блок с двумя посадочными местами для установки геймпадов. Каждый из них с контактной группой и опорным штырьком.

Вдоль места перехода в базу кольцевая светодиодная подсветка оранжевого цвета. Также свечение распространяется через решетку в основании, создавая фоновый эффект.

Во время проведения зарядки подсветка у DOBE TP5-0521 плавно мигает. После завершения зарядки подсветка отключается.

В этой док-станции применена умная зарядка, которая меняет скорость зарядки в зависимости от уровня заряда аккумулятора. В течение первых двух часов восстанавливаются первые 90%, а оставшиеся 10% восстанавливаются медленнее, затрачивая еще час.

Так снижается нагрузка на аккумулятор и продляется его срок службы. Выходной ток здесь 2A.

На обратной стороне разъем USB-C. В зависимости от выбранной комплектации владелец получает кабель USB или адаптер, подключаемый в розетку 220В.

DOBE TP5-0521 обзор

Итоги

DOBE TP5-0521 в трех вариантах расцветки корпуса с возможностью выбрать необходимый комплект, без принудительной переплаты за адаптер в розетку 220. Аккуратное и компактное исполнение, одновременная зарядка двух геймпадов DualSense и светодиодная индикация.