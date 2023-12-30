Зарядная станция для DualSense с адаптером питания. Обзор DOBE TP5-0521E

Изучаемая сегодня зарядная станция DOBE TP5-0521E сопровождается комплектным адаптером питания в розетку. На ней можно проводить одновременную зарядку двух геймпадов Dualsense.

DOBE TP5-0521E

Комплектация

Поставляется в коробке из картона с оформлением в стилистике Sony. На обратной стороне приведены подробные данные. Комплект включает адаптер питания и руководство пользователя.

DOBE TP5-0521E

Внешний вид

Зарядная станция выполнена в стилистике самой консоли и линейки аксессуаров для нее. Это белые боковые части и рабочая зона из черного пластика.

DOBE TP5-0521E

На верхней части два посадочных места под размещение геймпадов. Это проприетарная группа из четырех медных контактов на каждый. Для зарядки достаточно разместить его в нишах. Стоят в них устойчиво, не раскачиваются.

DOBE TP5-0521E

Отдельно проверили возможность зарядки Dualdense Edge, проблем с совместимостью не было. При работе периметр вдоль рабочей зоны подсвечивается, отображая текущий статус зарядки.

DOBE TP5-0521E

Помимо этого подсветка есть с внутренней стороны, создавая фоновый эффект. Выглядит DOBE TP5-0521E симпатично и аккуратно.

DOBE TP5-0521E

При достижении 80% на аккумуляторе геймпада подсветка отключается. Тут задействована интеллектуальная технология схемы микроконтроллера для проведения безопасного сеанса зарядки. Входное напряжение 5В с током 2А. Полная зарядка занимает около 3 часов.

DOBE TP5-0521E

На обратной стороне корпуса находится гнездо питания USB-С. В отличие от большинства других моделей здесь в комплекте идет блок питания для розетки.

DOBE TP5-0521E

DOBE TP5-0521E обзор

Итоги

DOBE TP5-0521E – зарядная станция для двух геймпадов с адаптером питания в комплекте. Высокое качество исполнения, аккуратный внешний вид и безопасная зарядка.
DOBE TP5-0521E характеристики и цены
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