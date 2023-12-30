Зарядная станция для DualSense с адаптером питания. Обзор DOBE TP5-0521E

На верхней части два посадочных места под размещение геймпадов. Это проприетарная группа из четырех медных контактов на каждый. Для зарядки достаточно разместить его в нишах. Стоят в них устойчиво, не раскачиваются.
Отдельно проверили возможность зарядки Dualdense Edge, проблем с совместимостью не было. При работе периметр вдоль рабочей зоны подсвечивается, отображая текущий статус зарядки.
Помимо этого подсветка есть с внутренней стороны, создавая фоновый эффект. Выглядит DOBE TP5-0521E симпатично и аккуратно.
При достижении 80% на аккумуляторе геймпада подсветка отключается. Тут задействована интеллектуальная технология схемы микроконтроллера для проведения безопасного сеанса зарядки. Входное напряжение 5В с током 2А. Полная зарядка занимает около 3 часов.
На обратной стороне корпуса находится гнездо питания USB-С. В отличие от большинства других моделей здесь в комплекте идет блок питания для розетки.