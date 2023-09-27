Внешний аккумулятор для геймпада Sony DualSense. Обзор DOBE TP5-0550

В зависимости от яркости подсветки, мощности виброотдачи и активности используемого микрофона новый геймпад Sony Dualsense работает от 6 до 8 часов. Со временем время работы будет сокращаться, по личному опыту уже через 1.5 года можно столкнуться с заметным ухудшением автономности. В случае с двумя геймпадами их при длительных сессиях можно будет заряжать поочередно, но прогресс не стоит на месте. Для самых длительных «каток» сейчас доступен внешний аккумулятор DOBE TP5-0550, увеличивающий время работы вдвое и позволяющий восстановить заряд во время перевозки в отдалении от розетки.

Комплектация

Поставляется в компактной коробке с данными по техническим характеристикам и особенностям конструктивного исполнения. Комплект включает USB-кабель и руководство пользователя.

Внешний вид и особенности

Выполнен внешний аккумулятор из пластика белого цвета. Его форма предполагает совместное использование только с геймпадом DualSense.

Он повторяет линии изгиба корпуса, прижимаясь к нему практически без зазора. На внешнюю сторону направлено гнездо USB-C и кнопка включения. Текущий заряд аккумулятора отображается с помощью четырехпозиционного индикатора с шагом в 25%.

С внутренней стороны разъем USB-C, который соединяется с соответствующим на геймпаде. Для дополнительной фиксации есть двухсторонний скотч, его можно будет использовать если планируется эксплуатация батареи только с одним геймпадом.

Без его использования можно будет переносить DOBE TP5-0550 между разными геймпадами. Оптимально, сделать плотное соединение именно с его применением, так не будет даже малейшего люфта и можно будет играть, совмещая с сеансом зарядки.

Установленным он не перекрывает технические отверстия на основании и не ограничивает доступ к контактной группе разъемов на боковой грани геймпада, сохраняя совместимость с аксессуарами.

Итоги

Не влияет на удобство хвата. Из ожидаемого добавляет вес, но за счет размещения по центру, не меняется общий баланс развесовки. К его наличию быстро привыкаешь и он отвлекает во время игр.Емкость аккумулятора составляет 1500 мАч, сопоставимо с объемом аккумулятора в самом геймпаде. Максимальный зарядный ток 370 мА.Полностью заряженный геймпад и внешний аккумулятор суммарно позволят играть до 16-17 часов беспрерывно.Как итог DOBE TP5-0550 хороший вариант как для сценариев когда за консолью проводится длительное время, так и в качестве повседневного решения, упрощающего процесс поддержания заряда аккумулятора.