Зарядная станция для DualSense. Обзор DOBE TP5-0583

Изучаемая сегодня зарядная станция DOBE TP5-0583 обеспечивает одновременную и безопасную зарядку сразу двух геймпадов Sony DualSense. В ней используется интеллектуальная технология схема для управления инструкциями по зарядке, увеличивающая срок службы аккумуляторов на геймпадах.

Поставляется в коробке с традиционным для производителя оформлением. Внутри она находится в полуразобранном виде, комплект также включает питающий кабель, а также руководство пользователя.

Перед началом эксплуатации нужно будет собрать ее. Вся процедура заключается в установке двух боковых панелей на основную часть. Основа – черного цвета, боковые панели – белый. Это традиционная цветовая схема PlayStation 5 и как результат размещенная рядом с консолью зарядная станция будет смотреться гармонично.

Выполнена в виде вертикальной стойки. Геймпады на время зарядки размещаются на ней друг над другом. Такая схема позволяет разместить зарядную станцию и в условиях ограниченного пространства. Внешне напоминает плавник. Есть подсветка синего цвета.

Разъем питания находится на обратной стороне, это USB-C. В комплекте идет кабель, но нет зарядного устройства. Вместо него можно будет подключить к разъему на самой консоли. При этом весь цикл при полной разрядке гейпадов занимает 3 часа и в настройках консоли можно будет выставить подачу питания именно на этот временной отрезок.

Сам цикл контроллером разделяется на несколько этапов. Быстрый вначале и замедление далее. Это оптимально с учетом сохранения емкости аккумулятора в геймпаде.

DOBE TP5-0583 обзор

DOBE TP5-0583 – стильная зарядная станция для геймпадов Dualsense с интеллектуальной схемой зарядки.