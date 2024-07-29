Зарядная станция для DualSense. Обзор DOBE TP5-0583

Поставляется в коробке с традиционным для производителя оформлением. Внутри она находится в полуразобранном виде, комплект также включает питающий кабель, а также руководство пользователя.
Перед началом эксплуатации нужно будет собрать ее. Вся процедура заключается в установке двух боковых панелей на основную часть. Основа – черного цвета, боковые панели – белый. Это традиционная цветовая схема PlayStation 5 и как результат размещенная рядом с консолью зарядная станция будет смотреться гармонично.
Выполнена в виде вертикальной стойки. Геймпады на время зарядки размещаются на ней друг над другом. Такая схема позволяет разместить зарядную станцию и в условиях ограниченного пространства. Внешне напоминает плавник. Есть подсветка синего цвета.
Разъем питания находится на обратной стороне, это USB-C. В комплекте идет кабель, но нет зарядного устройства. Вместо него можно будет подключить к разъему на самой консоли. При этом весь цикл при полной разрядке гейпадов занимает 3 часа и в настройках консоли можно будет выставить подачу питания именно на этот временной отрезок.
Сам цикл контроллером разделяется на несколько этапов. Быстрый вначале и замедление далее. Это оптимально с учетом сохранения емкости аккумулятора в геймпаде.