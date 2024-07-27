Держатель для наушников на консоли PlayStation 5. Обзор DOBE TP5-0595

Компактная коробка с общими данными. Внутри нее держатель находится в транспортировочном пакете.
Выполнена из долговечного АБС-пластика белого цвета. Это цельная конструкция, состоящая из держателя с вырезом и опорной пластины под размещение наушников.
Для фиксации используется боковая панель консоли, местоположение можно менять, смещая вперед и назад.
Использовать подставку возможно только при вертикальном размещении консоли. При этом хранить на ней можно как проводные, так и беспроводные гарнитуры. Установленными на хранение не смещаются.