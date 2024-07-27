Держатель для наушников на консоли PlayStation 5. Обзор DOBE TP5-0595

Сегодня затронем вопрос хранения наушников владельцами PlayStation 5 и поможет с этим компактный и простой аксессуар DOBE TP5-0595. Это пластиковый кронштейн с простым монтажом, не ухудшающий внешний вид консоли.

Компактная коробка с общими данными. Внутри нее держатель находится в транспортировочном пакете.

Выполнена из долговечного АБС-пластика белого цвета. Это цельная конструкция, состоящая из держателя с вырезом и опорной пластины под размещение наушников.

Для фиксации используется боковая панель консоли, местоположение можно менять, смещая вперед и назад.

Использовать подставку возможно только при вертикальном размещении консоли. При этом хранить на ней можно как проводные, так и беспроводные гарнитуры. Установленными на хранение не смещаются.

DOBE TP5-0595 обзор

DOBE TP5-0595 – простой и компактный аксессуар, эффективно решающий вопрос хранения наушников, используемых с консолью. Монтаж без клейкой ленты и саморезов, аккуратное внешнее исполнение.