Охлаждающая подставка с зарядкой для дисковой PlayStation 5. Обзор DOBE TP5-1511E

Сегодня мы рассмотрим вопрос аккуратной организации установки консоли PlayStation 5, хранения дисков и зарядки двух геймпадов DualSense одновременно. Все это выполняет многофункциональная подставка DOBE TP5-1511E с функцией охлаждения.

Комплектация

Покупатель получает ее упакованной в коробку из плотного картона с информацией по техническим характеристикам и особенностям исполнения. Комплект включает крепежный винт, двухсторонний USB-C кабель, руководство пользователя на английском языке.

Внешний вид и особенности

Есть два варианта цветового исполнения этой подставки: черная и белая. Несмотря на наличие ниши для установки 10 дисков, она поддерживает установку как дисковой, так и цифровой версий консоли.

Основным материалом выступает пластик с матовым покрытием. Основание из цельного листа металла. Нанесены прорезиненные накладки, предотвращающие соскальзывание.

Для монтажа необходимо снять заглушку в основании консоли, освободив винтовое отверстие. К нему с помощью комплектного винта проводится жесткое соединение с подставкой.

В нише для установки консоли вдоль всей длины идет вырез, через который проходит нагнетание воздуха, улучшая работу встроенной системы охлаждения.

Отвечают за это два вентилятора, расположенные на боковой грани. Они защищены решеткой и при работе подсвечиваются синим цветом.

DOBE TP5-1511E поддерживает регулировку скорости вращения, последовательным нажатием на кнопку. Текущий уровень сигнализирует индикатор.

На передней стороне подставки два выступа, которые представляют собой посадочные места для установки и зарядки контроллеров DualSense. Зарядка проходит через контактную группу в основании.

При установке геймпада автоматически определяется текущий уровень заряда и при необходимости запускается безопасная зарядка. С помощью цвета, синим или красным, отображается текущий режим работы.

На противоположной стороне, отмеченные выше, органайзер для вертикального размещения 10 дисков и ниша под пульт для телевизора.

Запитывается аксессуар от USB-C на лицевой панели консоли. В комплекте идет кабель длиной 10 сантиметров с Г-образными коннекторами.

DOBE TP5-1511E обзор

Итоги

С учетом органайзера под диски, данная подставка станет оптимальным вариантом под дисковую версию консоли, позволяя аккуратно организовать установку и хранение консоли и аксессуаров. DOBE TP5-1511E проводит одновременную зарядку двух геймпадов, оснащена вентиляторами с регулируемой скоростью вращения, светодиодная индикация, фоновая подсветка, питание от USB-C на консоли.