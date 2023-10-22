Охлаждающая подставка с зарядкой для дисковой PlayStation 5. Обзор DOBE TP5-1511E

Сегодня мы рассмотрим вопрос аккуратной организации установки консоли PlayStation 5, хранения дисков и зарядки двух геймпадов DualSense одновременно. Все это выполняет многофункциональная подставка DOBE TP5-1511E с функцией охлаждения.

DOBE TP5-1511E

Комплектация

DOBE TP5-1511E

Покупатель получает ее упакованной в коробку из плотного картона с информацией по техническим характеристикам и особенностям исполнения. Комплект включает крепежный винт, двухсторонний USB-C кабель, руководство пользователя на английском языке.

DOBE TP5-1511E

Внешний вид и особенности

Есть два варианта цветового исполнения этой подставки: черная и белая. Несмотря на наличие ниши для установки 10 дисков, она поддерживает установку как дисковой, так и цифровой версий консоли.

DOBE TP5-1511E

Основным материалом выступает пластик с матовым покрытием. Основание из цельного листа металла. Нанесены прорезиненные накладки, предотвращающие соскальзывание.

DOBE TP5-1511E

Для монтажа необходимо снять заглушку в основании консоли, освободив винтовое отверстие. К нему с помощью комплектного винта проводится жесткое соединение с подставкой.

DOBE TP5-1511E

В нише для установки консоли вдоль всей длины идет вырез, через который проходит нагнетание воздуха, улучшая работу встроенной системы охлаждения.

DOBE TP5-1511E

Отвечают за это два вентилятора, расположенные на боковой грани. Они защищены решеткой и при работе подсвечиваются синим цветом.

DOBE TP5-1511E

DOBE TP5-1511E поддерживает регулировку скорости вращения, последовательным нажатием на кнопку. Текущий уровень сигнализирует индикатор.

DOBE TP5-1511E

На передней стороне подставки два выступа, которые представляют собой посадочные места для установки и зарядки контроллеров DualSense. Зарядка проходит через контактную группу в основании.

DOBE TP5-1511E

При установке геймпада автоматически определяется текущий уровень заряда и при необходимости запускается безопасная зарядка. С помощью цвета, синим или красным, отображается текущий режим работы.

DOBE TP5-1511E

На противоположной стороне, отмеченные выше, органайзер для вертикального размещения 10 дисков и ниша под пульт для телевизора.

DOBE TP5-1511E

Запитывается аксессуар от USB-C на лицевой панели консоли. В комплекте идет кабель длиной 10 сантиметров с Г-образными коннекторами.

DOBE TP5-1511E

DOBE TP5-1511E обзор

Итоги

С учетом органайзера под диски, данная подставка станет оптимальным вариантом под дисковую версию консоли, позволяя аккуратно организовать установку и хранение консоли и аксессуаров. DOBE TP5-1511E проводит одновременную зарядку двух геймпадов, оснащена вентиляторами с регулируемой скоростью вращения, светодиодная индикация, фоновая подсветка, питание от USB-C на консоли.
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