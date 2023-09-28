Продвинутая охлаждаяющая станция для PlayStation 5. Обзор DOBE TP5-1525B

Сегодня рассмотрим вопрос аккуратной организации пространства для размещения игровой консоли и аксессуаров для нее. В центре внимания охлаждающая подставка DOBE TP5-1525B для дисковой и бездисковой версии игровой консоли PlayStation 5. Из ее особенностей отметим зарядку двух геймпадов одновременно, отключающуюся подсветку, активное охлаждение, нишу для пульта ДУ, органайзер для дисков и кронштейн для наушников.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с данными по техническим характеристикам и особенностям исполнения. Комплект включает крепежный болт, адаптер питания, кронштейн для наушников, инструкцию.

Внешний вид и особенности

Помимо изучаемой нами версии в черном варианте исполнения, есть также в белом. Можно будет подобрать под общий интерьер, цвет геймпадов или боковых панелей консоли.

Основание у подставки выполнено из цельного металла. За счет этого увеличивается общая жесткость конструкции и устойчивость. Сам корпус выполнен из пластика с шероховатым покрытием.

По центру находится ниша, которая используется для вертикального размещения консоли PlayStation 5. Для ее жесткого соединения доступен винт под плоскую отвертку, затягиваемый в соответствующее отверстие на консоли.

В основании вентиляционная решетка, через которую нагоняется воздух. Входные решетки распределены по четырем углам корпуса станции.В зависимости от выбранного состояния, с помощью кнопки на тыльной грани можно включать подсветку синего цвета. Нажатием на эту же кнопку можно отключать вентилятор. Работает он бесшумно, вращается на скорости до 5200 оборотов в минуту.

Справа у DOBE TP5-1525B два выступающих элемента с подсвечиваемым индикатором геймпада, цвет которого отображает текущее состояние зарядки (красный или синий). Ток зарядки 1000 мА, при полном разряде геймпада на восстановление уходит около 3 часов.

Для зарядки используется контактная группа, расположенная на нижней грани геймпада. Ставить дополнительные коннекторы нет необходимости.

Слева органайзер под вертикальное размещение десяти дисков и ниша под фирменный пульт SONY. Тут же в зависимости от габаритов вместо него можно будет хранить пульт от телевизора.

Питание на зарядную станцию подается через разъем USB-C. В комплекте идет адаптер 3А с соответствующим разъемом, подключаемый к розетке 220.

В комплекте также идет кронштейн, который можно установить на одной из двух сторон корпуса. Выполнен он из пластика белого цвета, нанесен противоскользящий материал.

DOBE TP5-1525B обзор

Итоги

Садится достаточно плотно. На нем можно будет размещать любые наушники, включая Sony Pulse 3D.Как итог, DOBE TP5-1525B решает вопрос аккуратного хранения двух геймпадов, наушников, пульта ДУ, 10 дисков, а также улучшает работу встроенной в консоль системы охлаждения. Отключаемый вентилятор и подсветка, зарядка двух геймпадов одновременно, блок питания с евровилкой в комплекте, основание из металла.