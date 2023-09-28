Продвинутая охлаждаяющая станция для PlayStation 5. Обзор DOBE TP5-1525B

Основание у подставки выполнено из цельного металла. За счет этого увеличивается общая жесткость конструкции и устойчивость. Сам корпус выполнен из пластика с шероховатым покрытием.
По центру находится ниша, которая используется для вертикального размещения консоли PlayStation 5. Для ее жесткого соединения доступен винт под плоскую отвертку, затягиваемый в соответствующее отверстие на консоли.
В основании вентиляционная решетка, через которую нагоняется воздух. Входные решетки распределены по четырем углам корпуса станции. В зависимости от выбранного состояния, с помощью кнопки на тыльной грани можно включать подсветку синего цвета. Нажатием на эту же кнопку можно отключать вентилятор. Работает он бесшумно, вращается на скорости до 5200 оборотов в минуту.
Справа у DOBE TP5-1525B два выступающих элемента с подсвечиваемым индикатором геймпада, цвет которого отображает текущее состояние зарядки (красный или синий). Ток зарядки 1000 мА, при полном разряде геймпада на восстановление уходит около 3 часов.
Для зарядки используется контактная группа, расположенная на нижней грани геймпада. Ставить дополнительные коннекторы нет необходимости.
Слева органайзер под вертикальное размещение десяти дисков и ниша под фирменный пульт SONY. Тут же в зависимости от габаритов вместо него можно будет хранить пульт от телевизора.
Питание на зарядную станцию подается через разъем USB-C. В комплекте идет адаптер 3А с соответствующим разъемом, подключаемый к розетке 220.
В комплекте также идет кронштейн, который можно установить на одной из двух сторон корпуса. Выполнен он из пластика белого цвета, нанесен противоскользящий материал.
Садится достаточно плотно. На нем можно будет размещать любые наушники, включая Sony Pulse 3D.