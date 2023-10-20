Подставка с подсвекой для PlayStation 5. Обзор DOBE TP5-1562…

В недавнем анонсе уменьшенной версии PlayStation 5 внимание помимо консоли уделили также новой подставке. Казалось бы небольшой аксессуар, но решающий задачу повышения устойчивости при размещении игровой консоли. Изучаемый сегодня аксессуар DOBE TP5-1562 тоже не влияет на работу самой консоли, это элемент декора для создания фоновой подсветки в основании консоли.

Комплектация

Комплект включает USB-кабель и руководство пользователя. Все это упаковано в компактную коробку.

Внешний вид и особенности

Выполнена она в виде кольца с основанием, это полупрозрачный пластик, через который при работе будет распространяться подсветка.

В основании выступающий блок с сенсорной кнопкой управления и микрофоном, последний используется для связи подсветки со звуком в помещении.

Помимо этого режима есть постоянное свечение, змейка и многоцветная подсветка. Переключение проходит последовательным нажатием на кнопку.

Выглядит при работе интересно создает фоновое свечение вокруг консоли. При этом за счет полуматового покрытия она не бьет в глаза.

Для установки DOBE TP5-1562 потребует наличия комплектной подставки от PlayStation 5. Вначале фиксируем подставку на консоли с помощью винта, а дальше устанавливаем в сборе на аксессуар.

Для питания потребуется подключение к USB-разъему и комплектный кабель с длиной в 10 сантиметров даст возможность соединиться с задней панелью консоли и он будет мешаться.

DOBE TP5-1562 обзор

Итоги

DOBE TP5-1562 – аксессуар для создания фоновой подсветки с четырьмя различными эффектами, включая динамический с анализом шума вокруг. Питание через USB, переключение эффектов кнопкой и необходимость наличия комплектной подставки у консоли. Не устроить может необходимость ручного включения после перезапуска консоли.