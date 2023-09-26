Зарядная станция для PlayStation VR2. Обзор DOBE TP5-2517

По умолчанию комплект нового шлема PlayStation VR2 включает только один USB кабель, два геймпада и сам шлем. При этом пользователь сталкивается с несколькими сложностями, среди которых невозможность одновременной зарядки двух геймпадов, а также аккуратное и безопасное хранение самого шлема. Изучаемая сегодня станция DOBE TP5-2517 решает обе задачи.

DOBE TP5-2517

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением зарядной станции и данными по техническим характеристикам. Внутри она упакована в разобранном виде, также в комплект входит компактный бокс с двумя коннекторами для геймпада и USB-кабель.

DOBE TP5-2517

Внешний вид и эксплуатация

Для начала нужно будет провести сборку. Заключается она в установки стойки из прозрачного пластика на основании. Крепится она в специальный выступ и за счет его формы, не только усиливается сопряжение, но и сразу позиционируется только в верном положении.

DOBE TP5-2517

На лицевую сторону направлены два ложа для геймпадов с коннекторами в основании. Оба они подсвечиваются. И здесь два варианта цвета – оранжевая идет зарядка, синяя зарядка завершена. Работает подсветка независимо для каждого из геймпадов.

DOBE TP5-2517

Также подсветка распространяется и на стойку. Выглядит отлично и хорошо сочетается с общей стилистикой PlayStation.

DOBE TP5-2517

На стойке под шлем есть фиксирующий выступ в который ставится тыльный поворотный регулятор, а спереди прорезиненная накладка, вместе они исключать смещение шлема после размещения.

DOBE TP5-2517

А за счет того что есть центральное ребро на нем можно будет упаковать интерфейсный кабель от шлема.

DOBE TP5-2517

Для проведения зарядки на геймпады будет необходимо установить в разъемы двух геймпадов ответную часть. Зарядка начинается сразу после размещения геймпадов.

DOBE TP5-2517

При этом для передачи энергии от адаптера питания или любого свободного USB идет через Type-C разъем скрытый на обратной стороне основания.

DOBE TP5-2517

Преимуществом этой зарядной станции является не только одновременная зарядка двух геймпадов, но и небольшая площадь которую занимает подставка для своего размещения. Отлично смотрится подсветка, несущая здесь еще информативную функцию.

DOBE TP5-2517

Основание металлическое, больше прочность и дополнительная опора с защитой от опрокидывания. Есть резиновые накладки.

DOBE TP5-2517

DOBE TP5-2517 обзор

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Зарядная станция для PlayStation VR2. Обзор DOBE TP5-2517Зарядная станция для PlayStation VR2. Обзор DOBE TP5-2517
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