Зарядная станция для PlayStation VR2. Обзор DOBE TP5-2517

На лицевую сторону направлены два ложа для геймпадов с коннекторами в основании. Оба они подсвечиваются. И здесь два варианта цвета – оранжевая идет зарядка, синяя зарядка завершена. Работает подсветка независимо для каждого из геймпадов.
Также подсветка распространяется и на стойку. Выглядит отлично и хорошо сочетается с общей стилистикой PlayStation.
На стойке под шлем есть фиксирующий выступ в который ставится тыльный поворотный регулятор, а спереди прорезиненная накладка, вместе они исключать смещение шлема после размещения.
А за счет того что есть центральное ребро на нем можно будет упаковать интерфейсный кабель от шлема.
Для проведения зарядки на геймпады будет необходимо установить в разъемы двух геймпадов ответную часть. Зарядка начинается сразу после размещения геймпадов.
При этом для передачи энергии от адаптера питания или любого свободного USB идет через Type-C разъем скрытый на обратной стороне основания.
Преимуществом этой зарядной станции является не только одновременная зарядка двух геймпадов, но и небольшая площадь которую занимает подставка для своего размещения. Отлично смотрится подсветка, несущая здесь еще информативную функцию.
Основание металлическое, больше прочность и дополнительная опора с защитой от опрокидывания. Есть резиновые накладки.