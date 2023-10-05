Защитный кейс для шлема PS5 VR2. Обзор DOBE TP5-2521

Поставляется в транспортировочном пакете, предохраняющим от получения повреждений при перевозке. Комплектующие находятся внутри чехла, а включают они сумку для геймпадов, защитные крышки для объективов и ремешок.
Оформлении лаконичное, без броских элементов, включая и слегка заметный логотип бренда на лицевой стороне. В верхней части ремешок, за который можно будет переносить его.
Состоит чехол из двух симметричных половин, соединяемых при помощи молнии. В полностью открытом положении можно развернуть их на 180 градусов для загрузки шлема и геймпадов.
Внутренняя сторона кейса с мягкой текстурой, похожей на замшу. В основании есть дополнительная сеточка с молнией в которой можно хранить геймпадов или гарнитуру шлема.
Шлем внутри DOBE TP5-2521 дополнительно фиксируется при помощи прорезиненного ремня. При этом во внутреннем пространстве удобно размещать геймпады.
Для того чтобы их сложить так чтобы они занимали меньше места есть иллюстрированная подсказка, по ней два геймпада становятся одним целым, занимая по факту чуть больше площади, чем только один из них.
Также производитель предусмотрел защитные крышки для двух линз. Устанавливать их рекомендуем, так будет исключено появление царапин на них.
В закрытом кейсе его удобно носить с собой, не прибавляет заметно веса. Внутри ничего не дребезжит. При этом за счет жесткого каркаса сам шлем и геймпады защищены от повреждений.