Защитный кейс для шлема PS5 VR2. Обзор DOBE TP5-2521

Шлем виртуальной реальности PS5 VR2 и комплектные геймпады для него хранить проблематично, они занимают много места, путается интерфейсный повод. Не говорят о том чтобы это все упаковать и взять с собой в гости к друзьям. Решить эти вопросы можно с помощью защитного кейса DOBE TP5-2521.

DOBE TP5-2521

Комплектация

DOBE TP5-2521

Поставляется в транспортировочном пакете, предохраняющим от получения повреждений при перевозке. Комплектующие находятся внутри чехла, а включают они сумку для геймпадов, защитные крышки для объективов и ремешок.

DOBE TP5-2521

Внешний вид и особенности

Здесь жесткий каркас, обтянутой тканью серого цвета с приятной внешней текстурой. По габаритам сопоставим с рюкзаком небольшого размера.

DOBE TP5-2521

Оформлении лаконичное, без броских элементов, включая и слегка заметный логотип бренда на лицевой стороне. В верхней части ремешок, за который можно будет переносить его.

DOBE TP5-2521

Состоит чехол из двух симметричных половин, соединяемых при помощи молнии. В полностью открытом положении можно развернуть их на 180 градусов для загрузки шлема и геймпадов.

DOBE TP5-2521

Внутренняя сторона кейса с мягкой текстурой, похожей на замшу. В основании есть дополнительная сеточка с молнией в которой можно хранить геймпадов или гарнитуру шлема.

DOBE TP5-2521

Шлем внутри DOBE TP5-2521 дополнительно фиксируется при помощи прорезиненного ремня. При этом во внутреннем пространстве удобно размещать геймпады.

DOBE TP5-2521

Для того чтобы их сложить так чтобы они занимали меньше места есть иллюстрированная подсказка, по ней два геймпада становятся одним целым, занимая по факту чуть больше площади, чем только один из них.

DOBE TP5-2521

Также производитель предусмотрел защитные крышки для двух линз. Устанавливать их рекомендуем, так будет исключено появление царапин на них.

DOBE TP5-2521

В закрытом кейсе его удобно носить с собой, не прибавляет заметно веса. Внутри ничего не дребезжит. При этом за счет жесткого каркаса сам шлем и геймпады защищены от повреждений.

DOBE TP5-2521 обзор

Итоги

DOBE TP5-2521 станет полезным аксессуаром к шлему виртуальной реальности PS5 VR2 позволяя удобно хранить его дома и безопасно брать с собой в гости. Легкий вес, жесткий каркас, защита для линз, дополнительные сумки для кабелей и геймпадов.
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