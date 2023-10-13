Зарядная док-станция для контроллером PS5 VR2. Обзор DOBE TP5-3505

Если в случае DualSense владелец сможет обойтись без дополнительных аксессуаров для поддержания аккумулятора, пожертвовав удобством и используя кабель из комплекта, то со шлемом PlayStation VR2 все хуже, здесь уже два контроллера и разряжаются они так же во время использования вместе, причем заметно быстрее. Сам же производитель предлагает в комплекте только один кабель, и по задумке заряжаться они должны, подключаясь к нему по очереди, увеличивая время зарядки вдвое.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона, оформленной в стилистике PlayStation. Комплект включает док-станцию, USB-кабель, два коннектора и руководство пользователя.

Внешний вид

Основание док-станции выполнено из металла, обеспечивая дополнительную устойчивость и жесткость конструкции. Нанесены две противоскользящие накладки.

Лицевая сторона белого цвета. Два пьедестала для установки контроллеров из прозрачного пластика.

Они подсвечиваются во время работы, а также при проведении зарядки, которая отдельно информируется сменой цвета подсветки. В центре логотип бренд и он тоже с подсветкой.

В разъемы USB-C на двух контроллерах необходимо будет установить комплектные коннекторы. После этого они будут соединяться с ответной частью в док-станции при помощи магнитов.

Такой подход избавляет от необходимости ручного подключения и отключения кабелей, исключая в дальнейшем выход разъемов из строя.

DOBE TP5-3505 обзор

Итоги

Для подачи питания необходимо будет подключить к DOBE TP5-3505 кабель USB-C, который в свою очередь можно соединить с консолью или адаптером питания от смартфона.Док-станция для своего размещения требует минимальное пространство, хорошо смотрится в интерьере и сочетается с внешним видом самой консоли.DOBE TP5-3505 позволит проводить одновременную зарядку двух контроллеров шлема виртуальной реальности. Информативная светодиодная подсветка, безопасная зарядка, съемный питающий кабель, металлическое основание, компактное исполнение. Стоит обратить внимание, что адаптер питания в комплект не входит.