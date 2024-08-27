Внешнее охлаждение для PlayStation 5 Slim. Обзор DOBE TP5-3538

Ранее мы рассматривали дополнительное охлаждение для PlayStation 5, устанавливаемое на заднюю панель консоли. С выходом ревизии Slim уменьшились не только общие габариты, но и распиновка разъемов. DOBE TP5-3538 создавалась индивидуально под новую версию, этот аксессуар активно рассеивает избыточное тепло и дополнительно охлаждает.

Поставляется в компактной коробке с изображением аксессуара и данными по характеристикам. Комплект включает инструкцию.

Доступна система охлаждения в черном и белом вариантах исполнения. Основу составляет рамка, форма которой повторяет линии задней панели консоли.

На ней зафиксированы три компактных вентилятора и размещены они с учетом расположения вентиляционной решетки. Все три работают на выдув.

Прозрачные лопасти во время работы распространяют подсветку от диодов. Она тут синего цвета. У рамки корпуса две точки опоры. Это пластиковый кронштейн в верхней части, который продевается в вентиляционную решетку и USB-штекер. Сидит достаточно плотно, излишнего давления на разъем консоли не оказывает.

При этом на внешней стороне доступен сквозной USB 3.0 и рядом с ним кнопка, отвечающая за переключение скорости вращения. Тут три – высокая, средняя и низкая. К остальным разъемам на консоли сохраняется свободный доступ.

DOBE TP5-3538 обзор

DOBE TP5-3538 – аксессуар, призванный улучшить работу штатной системы охлаждения консоли. Простой монтаж, аккуратный внешний вид, три скорости вращения.