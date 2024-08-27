Охлаждение и подставка для PlayStation 5 Slim. Обзор DOBE TP5-3538D

Поставляется в коробке из плотного картона с характерным оформлением. На обратной стороне описана схема установки. Комплект включает охлаждающую систему, крючок для наушников, подставку, руководство пользователя.
Рамка из полупрозрачного пластика. Доступна только в одном варианте цветового исполнения. Оснащена система охлаждения тремя компактными вентиляторами, два расположены сверху и один снизу.
Ставится на заднюю панель консоли. Два кронштейна цепляются за вентиляционную решетку, основной же точкой опоры выступает USB. При этом остается возможность подключить аксессуары или накопитель к сквозному на внешней стороне аксессуара. Все остальные разъемы остаются в свободном доступе.
Есть кнопка с помощью которой проводится переключение скорости вращения. Доступно три уровня. На максимальном работу вентиляторов слышно. При работе они подсвечиваются многоцветной подсветкой. Цвета последовательно сменяют друг друга.
В комплекте идет подставка, выполненная в виде диска из пластика. Прижимается при помощи винта. Стоит с ней консоль вертикально устойчиво, при этом не ухудшается внешний вид.
И уже встречаемый в рассмотренных ранее аксессуарах этого производителя. На нем можно будет хранить наушники или даже геймпад. На консоли он держится плотно, без дополнительной фиксации.