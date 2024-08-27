Охлаждение и подставка для PlayStation 5 Slim. Обзор DOBE TP5-3538D

Недавно мы рассматривали внешнее охлаждение для PlayStation 5 Slim. Сегодня тот же аксессуар с небольшими отличиями и несколькими полезными дополнениями. DOBE TP5-3538D включает держатель для наушников и подставку.

DOBE TP5-3538D

Поставляется в коробке из плотного картона с характерным оформлением. На обратной стороне описана схема установки. Комплект включает охлаждающую систему, крючок для наушников, подставку, руководство пользователя.

DOBE TP5-3538D

Рамка из полупрозрачного пластика. Доступна только в одном варианте цветового исполнения. Оснащена система охлаждения тремя компактными вентиляторами, два расположены сверху и один снизу.

DOBE TP5-3538D

Ставится на заднюю панель консоли. Два кронштейна цепляются за вентиляционную решетку, основной же точкой опоры выступает USB. При этом остается возможность подключить аксессуары или накопитель к сквозному на внешней стороне аксессуара. Все остальные разъемы остаются в свободном доступе.

DOBE TP5-3538D

Есть кнопка с помощью которой проводится переключение скорости вращения. Доступно три уровня. На максимальном работу вентиляторов слышно. При работе они подсвечиваются многоцветной подсветкой. Цвета последовательно сменяют друг друга.

DOBE TP5-3538D

В комплекте идет подставка, выполненная в виде диска из пластика. Прижимается при помощи винта. Стоит с ней консоль вертикально устойчиво, при этом не ухудшается внешний вид.

DOBE TP5-3538D

И уже встречаемый в рассмотренных ранее аксессуарах этого производителя. На нем можно будет хранить наушники или даже геймпад. На консоли он держится плотно, без дополнительной фиксации.

DOBE TP5-3538D обзор

DOBE TP5-3538D – набор аксессуаров для улучшения температурных режимов консоли, устойчивости вертикальной установки консоли и организации хранения наушников.
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