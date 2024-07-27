Тонкая подставка для PlayStation 5 Slim. Обзор DOBE TP5-3573

Рассмотрим еще один вариант подставки для PlayStation 5 Slim. Мы уже отмечали, что сам производитель вместе с консолью представил в виде отдельного аксессуара подставку. Сегодня мы рассмотрим недорогую альтернативу - DOBE TP5-3573, которая выполняет ту же задачу – повышение надежности вертикального размещения консоли.

Упакована в коробку из картона, на обратной стороне которой приведены изображения дисковой и бездисковой версий консоли.

Особенностям исполнения этой подставки стала небольшая высота. По форме это диск, выполненный из пластика черного цвета.

Для фиксации используется штатное отверстие на основании консоли. Для плотного затягивания винта потребуется отвертка. Для исключения проворачивания консоли после монтажа есть небольшой выступ на верхней грани, упирающийся в боковую стенку консоли.

Установленной подставка исключает риск опрокидывания консоли при неаккуратном обращении.

DOBE TP5-3573 обзор

DOBE TP5-3573 – недорогая подставка для дисковой и бездисковой версии консоли PlayStation 5 Slim. Аккуратный внешний вид с небольшой толщиной, устойчивое размещение на ровной поверхности, простой монтаж.