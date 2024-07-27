Тонкая подставка для PlayStation 5 Slim. Обзор DOBE TP5-3573

Упакована в коробку из картона, на обратной стороне которой приведены изображения дисковой и бездисковой версий консоли.
Особенностям исполнения этой подставки стала небольшая высота. По форме это диск, выполненный из пластика черного цвета.
Для фиксации используется штатное отверстие на основании консоли. Для плотного затягивания винта потребуется отвертка. Для исключения проворачивания консоли после монтажа есть небольшой выступ на верхней грани, упирающийся в боковую стенку консоли.
Установленной подставка исключает риск опрокидывания консоли при неаккуратном обращении.