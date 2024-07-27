Тонкая подставка для PlayStation 5 Slim. Обзор DOBE TP5-3573

Рассмотрим еще один вариант подставки для PlayStation 5 Slim. Мы уже отмечали, что сам производитель вместе с консолью представил в виде отдельного аксессуара подставку. Сегодня мы рассмотрим недорогую альтернативу - DOBE TP5-3573, которая выполняет ту же задачу – повышение надежности вертикального размещения консоли.

DOBE TP5-3573

Упакована в коробку из картона, на обратной стороне которой приведены изображения дисковой и бездисковой версий консоли.

DOBE TP5-3573

Особенностям исполнения этой подставки стала небольшая высота. По форме это диск, выполненный из пластика черного цвета.

DOBE TP5-3573

Для фиксации используется штатное отверстие на основании консоли. Для плотного затягивания винта потребуется отвертка. Для исключения проворачивания консоли после монтажа есть небольшой выступ на верхней грани, упирающийся в боковую стенку консоли.

DOBE TP5-3573

Установленной подставка исключает риск опрокидывания консоли при неаккуратном обращении.

DOBE TP5-3573

DOBE TP5-3573 обзор

DOBE TP5-3573 – недорогая подставка для дисковой и бездисковой версии консоли PlayStation 5 Slim. Аккуратный внешний вид с небольшой толщиной, устойчивое размещение на ровной поверхности, простой монтаж.
DOBE TP5-3573 характеристики и цены
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