Зарядная станция для Oculus Quest 2. Обзор DOBE TY-18170S…

Одним из оптимальных вариантов для того чтобы насладиться VR сейчас является шлем Oculus Quest 2. По умолчанию его набор включает сам шлем и пару контроллеров, питание которых осуществляется с помощью батарейки формата АА. Изучаемая сегодня зарядная станция DOBE TY-18170S позволит перевести работу контроллеров на заряжаемые аккумуляторы, а также проводить одновременную зарядку двух контроллеров и самого шлема.

Комплектация

Упаковано в коробку из плотного картона с изображением и данными по техническим характеристикам. Комплект включает крышки для контроллеров, пару аккумуляторов, USB-кабель, саму зарядку и руководство пользователя.

Внешний вид

Для начала необходимо будет заменить батарейку, на комплектный аккумулятор с емкостью 1850 мАч. Он заряжаемый, приобретать отдельно необходимости нет.

Также важно заменить штатную крышку на комплектный вариант, который отличает наличие трех медных контактов в основании, через них будет проходить передача энергии. По качеству исполнения не отличаются от штатных, также плотно садятся как и родные.

Зарядная станция выполнена из пластика с металлическим основанием на которое дополнительно нанесены прорезиненные накладки. В центре наклейка с техническими данными.

На верхней грани два посадочных места для установки контроллеров. Ставятся они в вертикальном положении.

По центру символьный дисплей с изображением силуэта шлема и двух контроллеров. Цвет индикаторов в DOBE TY-18170S отображает режим работы зарядки.

Для зарядки шлема с обратной стороны доступен полноразмерный USB. К нему можно будет подключить его и провести зарядку одновременно с контроллерами.

DOBE TY-18170S обзор

Итоги

Здесь реализована безопасная зарядка с защитой от перегрузки по току. После завершения автоматически отключается.При своей скромной стоимости DOBE TY-18170S не только дает возможность одновременной зарядки контроллеров и шлема, но и изначально укомплектован необходимым типом аккумулятора. Компактный формат исполнения, световая маркировка режимов работы, общий стиль исполнения со шлемом.