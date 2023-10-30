Зарядная станция для Oculus Quest 2. Обзор DOBE TY-18170S…

Упаковано в коробку из плотного картона с изображением и данными по техническим характеристикам. Комплект включает крышки для контроллеров, пару аккумуляторов, USB-кабель, саму зарядку и руководство пользователя.
Также важно заменить штатную крышку на комплектный вариант, который отличает наличие трех медных контактов в основании, через них будет проходить передача энергии. По качеству исполнения не отличаются от штатных, также плотно садятся как и родные.
Зарядная станция выполнена из пластика с металлическим основанием на которое дополнительно нанесены прорезиненные накладки. В центре наклейка с техническими данными.
На верхней грани два посадочных места для установки контроллеров. Ставятся они в вертикальном положении.
По центру символьный дисплей с изображением силуэта шлема и двух контроллеров. Цвет индикаторов в DOBE TY-18170S отображает режим работы зарядки.
Для зарядки шлема с обратной стороны доступен полноразмерный USB. К нему можно будет подключить его и провести зарядку одновременно с контроллерами.
Здесь реализована безопасная зарядка с защитой от перегрузки по току. После завершения автоматически отключается.