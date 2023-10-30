Зарядка для шлема и контроллеров Oculus Quest 2. Обзор DOBE TY-2806

Поставляется в коробке из плотного картона в разобранном виде, коннекторы, пару батареек, руководство пользователя.
Выполнено ложе и держатели из прозрачного пластика, за счет этого скрываются общие габариты и по нему частично распространяется подсветка.
Для зарядки шлема в разъем на боковой грани ставится коннектор с магнитным соединением. Ответная часть с основания зафиксирована на кронштейне, зарядка начинается автоматически.
На лицевой стороне текущий режим зарядки отображается с помощью трех индикаторов. наглядно.
В штатном исполнении контроллеры Oculus Quest 2 работают от батарейки АА. Вместо нее производитель DOBE TY-2806 в комплект добавил никелевый аккумулятор с емкостью 2000 мАч.
Зарядка рассчитана на четыре аккумулятора, позволяя владельцу обеспечить в дальнейшем резервное питания для быстрой замены. Далее после зарядки снимаем крышку с контроллера и устанавливаем аккумулятор.
Питание на нее подается через разъем USB на тыльной грани. На этой зарядной станции можно также будет хранить шлем и контроллеры.