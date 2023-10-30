Зарядка для шлема и контроллеров Oculus Quest 2. Обзор DOBE TY-2806

В отличие от шлема PlayStation 5 владельцы Oculus Quest 2 необходимо заряжать не только контроллеры, но и сам шлем. Изучаемая сегодня зарядная док-станция DOBE TY-2806 позволяет проводить одновременную зарядку шлема и контролеров, а также использовать в качестве органайзера для хранения.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона в разобранном виде, коннекторы, пару батареек, руководство пользователя.

Внешний вид и особенности

Состоит из центрального элемента и двух держателей для контроллеров, устанавливаемых справа и слева. Фиксация идет в пазах, плотно и без дополнительных винтов.

Выполнено ложе и держатели из прозрачного пластика, за счет этого скрываются общие габариты и по нему частично распространяется подсветка.

Для зарядки шлема в разъем на боковой грани ставится коннектор с магнитным соединением. Ответная часть с основания зафиксирована на кронштейне, зарядка начинается автоматически.

На лицевой стороне текущий режим зарядки отображается с помощью трех индикаторов. наглядно.

В штатном исполнении контроллеры Oculus Quest 2 работают от батарейки АА. Вместо нее производитель DOBE TY-2806 в комплект добавил никелевый аккумулятор с емкостью 2000 мАч.

Зарядка рассчитана на четыре аккумулятора, позволяя владельцу обеспечить в дальнейшем резервное питания для быстрой замены. Далее после зарядки снимаем крышку с контроллера и устанавливаем аккумулятор.

Питание на нее подается через разъем USB на тыльной грани. На этой зарядной станции можно также будет хранить шлем и контроллеры.

DOBE TY-2806 обзор

Итоги

DOBE TY-2806 – зарядная станция для шлема Oculus Quest 2 и его контроллеров. Компактная конструкция, два аккумулятора в комплекте, светодиодная индикация режимов работы.