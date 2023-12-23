Яркий чехол для Nintedo Switch. Обзор DOBE iTNS-1130Y

Сегодня у нас в центре внимание чехол DOBE iTNS-1130Y, рассчитанный на Nintendo Switch. В нем можно будет помимо консоли хранить 10 картриджей и мелкие аксессуары. Из особенностей отмечается износостойкость и устойчивость к повреждению при падении.

Комплектация

Внешний вид и особенности

Поставляется в коробке из плотного картона с тематическим оформлением с прозрачным окошком. На его обратной стороне описаны его особенности.По габаритам чехол рассчитан под размер Nintendo Switch, сохраняя преимущество в виде мобильности и компактности при переноске.

Каркас у нее жесткий, внешняя сторона прорезинена, а внутренняя мягкая. Закрывается при помощи молнии с двумя бегунками.

Сочный желтый в основе оформления и декоративный рисунок на крышке. Качество нанесение хорошее, оно не подвержено стиранию. С внутренней стороны крышки отсек под мелочевку, который дополнительно закрывается молнией.

В центральной части органайзер на 10 катриджей. Подложка у него мягкая, защищая поверхность экрана от получения повреждений.

В основании DOBE iTNS-1130Y консоль прижимается при помощи двух резиновых ремешков.

DOBE iTNS-1130Y обзор

Итоги

DOBE iTNS-1130Y – яркий чехол для хранения консоли Nintendo Switch и аксессуаров. Безопасное хранение и перевозка, а также органайзер на 10 картриджей.