Чехол для Nintendo SWITCH с прозрачной крышкой. Обзор DOBE iTNS-1157

Скоро новогодние праздники, а это хорошая возможно порадовать близких или себя любимого. И сегодня мы рассмотрим универсальный вариант для владельцев консоли Nintendo SWITCH – чехол DOBE iTNS-1157 с прозрачной крышкой и органайзером на десять картриджей.

DOBE iTNS-1157

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением чехла и общими данными по его исполнению.

DOBE iTNS-1157

Внешний вид и особенности

У нас два примера исполнения этого чехла. Отличаются они нанесенными наклейками на крышку и цветом основы. Интереснее смотрится в желтом, черный более выдержанный.

DOBE iTNS-1157

При этом объединяет их исполнение крышки, которая здесь прозрачная, позволяя акцентировать внимание на размещенной внутри игровой консоли. На лицевую сторону нанесена наклейка с тематическими изображениями. Дополнительно нанесена транспортировочная пленка.

DOBE iTNS-1157

Закрывается при помощи молнии с двумя язычками в виде изображения молнии. На боковой стороне ручка за которую консоль можно будет переносить.

DOBE iTNS-1157

Основание жесткое с тканевой основой внутри, исключающей появление царапин на корпусе. Есть ремешок чтобы удобно извлекать. Габариты рассчитаны под плотное размещение консоли без дополнительных аксессуаров.

DOBE iTNS-1157

Внутри органайзер, рассчитанный на 10 картриджей. Он дополнительно фиксирует планшет от тряски. При этом сама консоль внутри хорошо защищена от повреждений при неаккуратном ношении.

DOBE iTNS-1157

DOBE iTNS-1157 обзор

Итоги

DOBE iTNS-1157 – недорогой чехол для консоли Nintendo SWITCH. Привлекательное внешнее исполнение с прозрачной крышкой, ручка для переноски и органайзер для картриджей.
DOBE iTNS-1157 характеристики и цены
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