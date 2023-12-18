Чехол для Nintendo SWITCH с прозрачной крышкой. Обзор DOBE iTNS-1157

Скоро новогодние праздники, а это хорошая возможно порадовать близких или себя любимого. И сегодня мы рассмотрим универсальный вариант для владельцев консоли Nintendo SWITCH – чехол DOBE iTNS-1157 с прозрачной крышкой и органайзером на десять картриджей.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением чехла и общими данными по его исполнению.

Внешний вид и особенности

У нас два примера исполнения этого чехла. Отличаются они нанесенными наклейками на крышку и цветом основы. Интереснее смотрится в желтом, черный более выдержанный.

При этом объединяет их исполнение крышки, которая здесь прозрачная, позволяя акцентировать внимание на размещенной внутри игровой консоли. На лицевую сторону нанесена наклейка с тематическими изображениями. Дополнительно нанесена транспортировочная пленка.

Закрывается при помощи молнии с двумя язычками в виде изображения молнии. На боковой стороне ручка за которую консоль можно будет переносить.

Основание жесткое с тканевой основой внутри, исключающей появление царапин на корпусе. Есть ремешок чтобы удобно извлекать. Габариты рассчитаны под плотное размещение консоли без дополнительных аксессуаров.

Внутри органайзер, рассчитанный на 10 картриджей. Он дополнительно фиксирует планшет от тряски. При этом сама консоль внутри хорошо защищена от повреждений при неаккуратном ношении.

DOBE iTNS-1157 обзор

Итоги

DOBE iTNS-1157 – недорогой чехол для консоли Nintendo SWITCH. Привлекательное внешнее исполнение с прозрачной крышкой, ручка для переноски и органайзер для картриджей.