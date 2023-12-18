Чехол для Nintendo SWITCH с прозрачной крышкой. Обзор DOBE iTNS-1157

При этом объединяет их исполнение крышки, которая здесь прозрачная, позволяя акцентировать внимание на размещенной внутри игровой консоли. На лицевую сторону нанесена наклейка с тематическими изображениями. Дополнительно нанесена транспортировочная пленка.
Закрывается при помощи молнии с двумя язычками в виде изображения молнии. На боковой стороне ручка за которую консоль можно будет переносить.
Основание жесткое с тканевой основой внутри, исключающей появление царапин на корпусе. Есть ремешок чтобы удобно извлекать. Габариты рассчитаны под плотное размещение консоли без дополнительных аксессуаров.
Внутри органайзер, рассчитанный на 10 картриджей. Он дополнительно фиксирует планшет от тряски. При этом сама консоль внутри хорошо защищена от повреждений при неаккуратном ношении.