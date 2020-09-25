Обзор Deerma Garment Steamer HS200 (DEM-HS200). Ручной отпариватель

Как и в случае с пылесосом Roidmi Zero Z1, официальным каналом выступает OZON.
КомплектацияПоставляется в коробке из неокрашенного картона. Внутри нее зафиксирован в фирменный кейс. Комплект включает съемную подошву, руководство пользователя и гарантийный талон международного образца.
Внешний видМодульная конструкция со съемной подошвой. Основная часть корпуса визуально напоминает фен. Габариты сопоставимы.
Корпус выполнен из белоснежного пластика. Внешние поверхности не маркие. Удачно дополняют ярко-красные вставки.
На тыльной стороне расположена заглушка контейнера под заливку жидкости. Здесь же нанесена рекомендация по использованию очищенной воды.
Удобная круглая ручка для хвата. Прорезиненная накладка. В основании поворотная ручка для переключения режимов. О них мы еще поговорим в тестовой части обзора.
Металлическая контактная площадка с соплом в центральной части. Нанесено керамическое покрытие, устойчивое к высоким температурам.
Питание подается через кабель с широким сечением. На конце евровилка.
Для использования в качестве утюга Deerma Garment Steamer HS200 ставится в съемный блок с подошвой. Снимается и ставится поворотом в замке. Делать это можно бесконтактно и без риска обжечься.
В месте крепления также предусмотрено отверстие. Позволяющее гладить с подачей пара.
Между сеансами глажки можно будет хранить его в комплектном кейсе. Ставится в нишу с войлоком. В собранном состоянии займет минимально места в сумке. Причем можно будет даже взять в ручной багаж.
ТестыПоддерживает и предлагает несколько режимов эксплуатации среди которых:
- отпариватель в горизонтальном положении,
- отправитель в вертикальном положении,
- утюг в горизонтальном положении.
За нагрев отвечает нагреватель с мощностью 1000 Вт. Нагревается до 180 градусов, смягчая структуру тканей изнутри. Отдельно отметим короткое время на выход в рабочий режим с подачей пара. В среднем уходит около 25 секунд. Отсутствует характерная для многих отпаривателей конденсация пара в виде капель воды.
Работать с Deerma Garment Steamer HS200 легко. Рука не устает. Вес в районе 740 граммов. Удобен в эксплуатации. После выхода в рабочее состояние подает пар беспрерывно. По мере разглаживания подачу пара можно будет блокировать поворотом ручки.
Одежда после отпаривания остается немного влажной. Хорошо разглаживаются складки. За время тестирования мы разглаживали одежду с разными типами тканей. Сами ткани в ходе ухода не повреждаются.
С установленной подошвой вполне может заменить классический утюг. Оптимальное скольжение. Площади вполне хватает даже для разглаживания постельного белья.