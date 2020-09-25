Обзор Deerma Garment Steamer HS200 (DEM-HS200). Ручной отпариватель

Классический вариант исполнения утюгов и отпаривателей предполагает стационарное использование и привязку к определенному месту. Но выглаженная деловая рубашка и брюки, вечернее платье актуальны и в поездках, да и возможность подправить гардероб в течение дня не будет лишним. Тестируемый сегодня Deerma Garment Steamer HS200 выполнят как функцию утюга, так и отпаривателя в удобном переносном варианте исполнения.

Deerma Garment Steamer HS200

Как и в случае с пылесосом Roidmi Zero Z1, официальным каналом выступает OZON.

Комплектация

Поставляется в коробке из неокрашенного картона. Внутри нее зафиксирован в фирменный кейс. Комплект включает съемную подошву, руководство пользователя и гарантийный талон международного образца.

Deerma Garment Steamer HS200

Внешний вид

Модульная конструкция со съемной подошвой. Основная часть корпуса визуально напоминает фен. Габариты сопоставимы.

Deerma Garment Steamer HS200

Корпус выполнен из белоснежного пластика. Внешние поверхности не маркие. Удачно дополняют ярко-красные вставки.

Deerma Garment Steamer HS200

На тыльной стороне расположена заглушка контейнера под заливку жидкости. Здесь же нанесена рекомендация по использованию очищенной воды.

Deerma Garment Steamer HS200

Удобная круглая ручка для хвата. Прорезиненная накладка. В основании поворотная ручка для переключения режимов. О них мы еще поговорим в тестовой части обзора.

Deerma Garment Steamer HS200

Металлическая контактная площадка с соплом в центральной части. Нанесено керамическое покрытие, устойчивое к высоким температурам.

Deerma Garment Steamer HS200

Питание подается через кабель с широким сечением. На конце евровилка.

Deerma Garment Steamer HS200

Для использования в качестве утюга Deerma Garment Steamer HS200 ставится в съемный блок с подошвой. Снимается и ставится поворотом в замке. Делать это можно бесконтактно и без риска обжечься.

Deerma Garment Steamer HS200

В месте крепления также предусмотрено отверстие. Позволяющее гладить с подачей пара.

Deerma Garment Steamer HS200

Между сеансами глажки можно будет хранить его в комплектном кейсе. Ставится в нишу с войлоком. В собранном состоянии займет минимально места в сумке. Причем можно будет даже взять в ручной багаж.

Тесты

Поддерживает и предлагает несколько режимов эксплуатации среди которых:
  • отпариватель в горизонтальном положении,
  • отправитель в вертикальном положении,
  • утюг в горизонтальном положении.
Перед началом эксплуатации и в последующем по мере опустошения резервуара, необходимо заполнить его водой. Рекомендуется использовать дистиллированную воду, она предотвратит откладывание солей и повысить общий срок службы.

За нагрев отвечает нагреватель с мощностью 1000 Вт. Нагревается до 180 градусов, смягчая структуру тканей изнутри. Отдельно отметим короткое время на выход в рабочий режим с подачей пара. В среднем уходит около 25 секунд. Отсутствует характерная для многих отпаривателей конденсация пара в виде капель воды.

Работать с Deerma Garment Steamer HS200 легко. Рука не устает. Вес в районе 740 граммов. Удобен в эксплуатации. После выхода в рабочее состояние подает пар беспрерывно. По мере разглаживания подачу пара можно будет блокировать поворотом ручки.

Одежда после отпаривания остается немного влажной. Хорошо разглаживаются складки. За время тестирования мы разглаживали одежду с разными типами тканей. Сами ткани в ходе ухода не повреждаются.

С установленной подошвой вполне может заменить классический утюг. Оптимальное скольжение. Площади вполне хватает даже для разглаживания постельного белья.

Итоги по Deerma Garment Steamer HS200

Deerma Garment Steamer HS200 – позволяет не только решить вопрос приведения одежды в порядок в поездках, но и в даже заменить домашний утюг, предложив эффективное разглаживание паром. Модульная конструкция, быстрый выход в рабочий режим, комплектный кейс, привлекательный внешний вид.
Комментарии и отзывы Deerma Garment Steamer HS200
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