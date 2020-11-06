Обзор DiRT 5. Аркадный гоночный симулятор

Сегодня стартовали продажи продолжения серий гоночных симуляторов DiRT. Мы в нее смогли поиграть на Sony PlayStation 4 Pro и сегодня готовы поделиться впечатлениями от игрового процесса. В целом же этот жанр сейчас испытывает не лучшие времена, можно заметить общий застой, который длится уже не один год. Достойных проектов любителям предлагается мало.

В DiRT 5 пошли на ряд смелых экспериментов, отошли от привязки к жанру раллийных гонок, сместив акцент с раллийных гонок в сторону аркады и фановых заездов. С учетом того, что не малое число пользователей заходят в игры просто скоротать время и не имеют под рукой руля то такой подход вполне оправдан.

Вместе с этим отошли от реализма и явной серьёзности. Садиться за баранку автомобиля можно сразу после запуска игры без длительного процесса изучения управления и особенностей поведения автомобилей. Сделано все максимально просто и понятно. Напомним, мы играли на геймпаде.

В настройках предлагаются разные режимы игры, менять сложность поведения противников на треке, поведение автомобиля. Для упрощения включается курсовая устойчивость, выставляется автоматическая коробка передач. Есть общие подсказки во время гонки и помощь при движении.

Доступен хороший выбор автомобилей. По ним меняется не только текстуры, но и поведение на трассе. По самим «тачкам» можно проводить традиционный набор кастомизации. Для открытия дополнительных вариантов окраски потребуется потратить время на прокачку и набор уровня. Помимо этого, требуется общий уровень аккаунта.

На старте предлагается весь представленный автопарк. Ограничивает перебор только необходимость покупки. Деньги нужно будет зарабатывать, выполняя задания или успешно завершая заезды. Явных инструментов по тюнингу автомобиля тут не предлагается.

DiRT 5 помимо фановых гонок предлагает сюжетную компанию. Ее суть заключается в последовательном открытии новых гонок и выполнение простых квестов. Проходить ее не так весело с учетом того, что задания в целом схожи и часть трасс приходится проходить по несколько раз. Чаще всего мы играли в аркадном режиме. В нем максимальная свобода по выбору треков и автомобилей. Запускаются гонки быстро, длительно находится в гараже необходимости нет. И этим игра подкупает, позволяя запустить – насладиться и закрыть игру. В целом игра не надоедает.

Из интересного в игре есть возможность разделить экран на несколько зон и играть сразу двоем на консоли. Есть сетевая игра с подбором по типу заезда. Играть можно тоже до четырех человек. Сервера на момент теста работали корректно, без видимых задержек и сбоев.

Как итог если не ставить повышенных требований к реализму и сложности заездов, то DiRT 5 станет хорошим приобретением в коллекцию игр, позволив наслаждаться гонками на разных типах местности, без потери заметного времени на обучение и освоение управления.
Комментарии и отзывы DiRT 5
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