Обзор Digma DCI-300. Преобразователь напряжения для автомобиля

2019-01-06, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Digma DCI-300; [282]
Очень редко в автомобиле можно встретить классическую розетку 220V с возможностью зарядки ноутбука или подключения бытовой техники с невысокой мощностью. Вариантом решения этой проблемы выступают инверторы, преобразователи напряжения. Тестируемый сегодня Digma DCI-300 относится к такому классу устройств.

Digma DCI-300

Средняя стоимость составляет 1590 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Digma DCI-300 обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона со светлым оформлением. Приведены подробные данные по техническим характеристикам. В комплекте покупатель получает руководство пользователя и клеммы для подключения к аккумулятору.

Digma DCI-300

Внешний вид

Выполнен преобразователь напряжения в алюминиевом корпусе. Выбор в пользу металла положительно сказался на эффективности отвода тепла во время работы.

Digma DCI-300

На боковых гранях присутствуют ушки для возможности штатной фиксации в салоне автомобиля.

Digma DCI-300

С фронтальной стороны выведен порт USB, пара светодиодных индикатором, розетка и механический тумблер.

Digma DCI-300

К Digma DCI-300 можно будет подключить устройство как с распространённой в России евровилкой, так и большинством доступных в мире аналогов.

Digma DCI-300

С помощью светодиодных индикаторов можно будет контролировать активность подачи питания и наличие проблем.

Digma DCI-300

На обратной стороне вентиляционная решетка с вентилятором. Включается он только при создании нагрузки, шум во время работы его умеренный.

Digma DCI-300

Две клеммы, черного и красного цвета с маркировкой. В комплекте есть пара медных клемм.

Digma DCI-300

На крышке наклейка с техническими данными и общей информацией по производителю, а также серийный номер.

Тесты

Digma DCI-300 можно устанавливать как штатно в автомобиль, так и используя в качестве походного варианта с временным подключением к аккумулятору. Мощность преобразователя 300 Вт, этого вполне хватит для организации зарядки ноутбука. Рассматривать его для подключения чайника, нагревателя или строительных инструментов не стоит.

Работает инвертор стабильно. Корпус во время работы нагревается умеренно, вентилятор включается только при продолжительной нагрузке, основное время его работу не слышно.

Итоги по Digma DCI-300

Digma DCI-300 отличный вариант для организации зарядки ноутбука в автомобиле. Также его можно рассматривать и в качестве походного, подключив к аккумулятору, можно будет запустить не только зарядку, но и организовав в палатке свет и работу базовых электрических устройств. Сбоев во время работы замечено не было.

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