Набор из 30 игровых аксессуаров для Nintendo Switch. Обзор Dobe TNS-2169

Сегодня у нас в центре внимания комплект сразу из 30 аксессуаров для джойконов Nintendo Switch, позволяющий разнообразить опыт игры в спортивные игры, гоночные симуляторы, а также шутеры.

Комплектация

Упакован набор в коробку из плотного картона с изображением доступных аксессуаров. Помимо самих аксессуаров, в комплекте владелец также получит органайзер из красного пластика, выполняющий задачу хранения коллекции картриджей.

Dobe TNS-2169 обзор

Внешний вид

Объединяет все аксессуары исполнение из пластика и цветовое оформление с окраской пары в красный и синий, под цвет джойконов. Качество высокое, есть запас по прочности. Рассмотрим аксессуары в отдельности и начнем с рулей Racing Wheel.

Геймпады ставятся в центр, далее с ними удобно будет играть в гонки.

Чаще всего из этого набора использовали удочку. В ней один джойкон ставится в ручку, а второй в катушку. Удобно забрасывать и сматывать леску.

Есть пистолеты с курком, механизм переносит действие на один из триггеров. Пистолеты парные.

Ракетки для большого тенниса или бадминтона. Есть ремешки для перехвата на руке.

В похожем исполнении есть теннисные ракетки.

Мечи с ручками и пластиковым лезвием. Их габариты позволяют играть как детям, таки взрослым.

Полезным будут корпуса для совместной игры, которые делают из двух джойконов два компактных геймпада с традиционной формой корпуса. Держать руками удобнее, да и внешне напоминают покемонов.

Клюшки для гольфа. Компактные и парные.

Две бейсбольных биты из пластика темно-желтого цвета.

Барабанные палочки.

Два весла.

Ружье в которое устанавливаются два джойкона. Один в ручку, второй в районе затвора.

Итоги

Есть бандаж в котором можно зафиксировать и перехватывать с помощью ремней.Dobe TNS-2169 предлагает обширный набор аксессуаров под различные типы игр, улучшая опыт в них. При этом с большой вероятностью не малую часть владелец оставит неиспользованной, но не малая часть будет эксплуатироваться часто. А с учетом стоимости, за которую обычно предлагают только 1-2 подобных аксессуара, набор выглядит достаточно привлекательным.