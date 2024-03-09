Набор из 30 игровых аксессуаров для Nintendo Switch. Обзор Dobe TNS-2169

Сегодня у нас в центре внимания комплект сразу из 30 аксессуаров для джойконов Nintendo Switch, позволяющий разнообразить опыт игры в спортивные игры, гоночные симуляторы, а также шутеры.
Комплектация
Упакован набор в коробку из плотного картона с изображением доступных аксессуаров. Помимо самих аксессуаров, в комплекте владелец также получит органайзер из красного пластика, выполняющий задачу хранения коллекции картриджей.
Dobe TNS-2169 обзор
Внешний вид
Объединяет все аксессуары исполнение из пластика и цветовое оформление с окраской пары в красный и синий, под цвет джойконов. Качество высокое, есть запас по прочности. Рассмотрим аксессуары в отдельности и начнем с рулей Racing Wheel.
Геймпады ставятся в центр, далее с ними удобно будет играть в гонки.
Чаще всего из этого набора использовали удочку. В ней один джойкон ставится в ручку, а второй в катушку. Удобно забрасывать и сматывать леску.
Есть пистолеты с курком, механизм переносит действие на один из триггеров. Пистолеты парные.
Ракетки для большого тенниса или бадминтона. Есть ремешки для перехвата на руке.
В похожем исполнении есть теннисные ракетки.
Мечи с ручками и пластиковым лезвием. Их габариты позволяют играть как детям, таки взрослым.
Полезным будут корпуса для совместной игры, которые делают из двух джойконов два компактных геймпада с традиционной формой корпуса. Держать руками удобнее, да и внешне напоминают покемонов.
Клюшки для гольфа. Компактные и парные.
Две бейсбольных биты из пластика темно-желтого цвета.
Барабанные палочки.
Два весла.
Ружье в которое устанавливаются два джойкона. Один в ручку, второй в районе затвора.
Есть бандаж в котором можно зафиксировать и перехватывать с помощью ремней.
Итоги
Dobe TNS-2169 предлагает обширный набор аксессуаров под различные типы игр, улучшая опыт в них. При этом с большой вероятностью не малую часть владелец оставит неиспользованной, но не малая часть будет эксплуатироваться часто. А с учетом стоимости, за которую обычно предлагают только 1-2 подобных аксессуара, набор выглядит достаточно привлекательным.