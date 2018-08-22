Обзор Добросад DS03T PRO. Проращиватель для семян с дисплеем

Не ошибемся если скажем, что каждый из читателей этого обзора задумывался хотя раз задумывался о своем рационе и важности набора элементов, получаемых из пищи. Возможно даже есть те, кто мог видеть наш обзор проращивателя ДоброСад DS01. Напомним, что всего тремя столовыми ложками пророщенных семян можно обеспечить себя суточной дозой витаминов и улучшить качество своей жизни.

Добросад DS03T PRO обзор

Сегодня же мы готовы поделиться опытом эксплуатации старшей модели Добросад DS03T PRO, получивший дополнительный набор контейнеров и дисплей для контроля времени.

Комплектация

Поставляется он в коробке из плотного картона с несколькими снимками и подробными техническими характеристиками. Комплект включает два стартовых пакетика семян, три поддона, светонепроницаемый чехол, насадку-распрыскиватель, чашу, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Главным отличием от рассмотренной ранее модели стал установленный LED-дисплей, с его помощью без дополнительных ухищрений можно будет контролировать время с начала проращивания.

Разные типы семян требует разное время на проращивание. От 4 для фасоли, до 12 до чеснока. Для примера приведем таблицу с официального сайта, она же поможет разобраться со вкусами.

Добросад DS03T PRO может похвастать наличием трех поддонов, в каждый из них можно будет загрузить разные типы семян или чередовать дни закладки, получая необходимый объем в течение продолжительного времени.

В остальном конструкция схожая. Есть основание, которое представляет собой чашу и посадочным местом под трубку.

Зима - достаточно сильный нагрев воду (включать при температуре воздуха до 22 градусов Цельсия)

Весна/осень - слабый нагрев воду (включать при температуре воздуха 22-25 градусов Цельсия)

Лето - без нагрева воды (включать при температуре воздуха выше 25 градусов Цельсия)

На фронтальной стороне помимо LED-экрана выведена группа из четырех механических кнопок с индикацией. В зависимости от времени года, можно выбрать один из трех доступных:Необходимый температурный режим поддерживается и контролируется автоматически. Также в зависимости от типа семян есть возможность ограничить попадание УФ-лучей, установив серебристый светонепроницаемый чехол.

Также в основании Добросад DS03T PRO расположена помпа, поднимающая воду по трубке до разбрызгивателя. Активируется она через интервалы времени, равномерно орошая семена в лотках.

Тесты

Для работы проращиватель потребует подключение к розетке. Кабель достаточно длины для удобного размещения на кухне.Процесс загрузки семян очень простой. Для начала необходимо будет налить жидкость в основание, для определения правильного уровня есть ограничительная отметка.

Далее загружаются лотки, в каждом из них есть четыре отдельные зоны. Можно будет комбинировать и выбирать разные семена, но стоит учитывать скорость проращивания и условия.Остается установить на прозрачную трубку разбрызгиватель и выбрать необходимый температурный режим. Один раз в день не лишним будет сменить жидкость в основании, для исключения риска начала брожения. Далее ждем проращивания и наслаждаемся полученным результатом.

Полученные пророщенные семена можно употреблять в пищу без дополнительной термической обработки. Они могут добавляться в готовые блюда, такие как, например, салаты. Три столовых ложки заменяет 1.5 килограмма свежих овощей. В проросших семенах в 20 раз больше витаминов, чем у непроросших.

Обслуживание у Добросад DS03T PRO заключается в сборе урожая, промывании освобожденных корзин и замене/удалении воды из основания. Эту модель отличает низкий уровень энергопотребления и отсутствие шума во время работы. Преимуществом относительно моделей конкурентов будет отсутствие.Проращиватель можно смело отнести к классу устройств, рекомендуемого для приобретения. Семена позволят обеспечит здоровье всех систем организма и улучшить качество жизни.