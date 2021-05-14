Обзор EZVIZ C3W Pro (CS-C3W-A0-3H4WFRL). Умная камера наружного видеонаблюдения

Организация видеонаблюдения дома, офисе, на даче или гараже в условиях 2021 года не требует помощи специалиста и может быть проведена самостоятельно. В рамках «Лаборатории» мы уже знакомились с камерами EZVIZ, поддерживающими дистанционное управление с помощью приложения и облачное хранение данных. Не так давно они расширили модельный ряд, выпустив EZVIZ C3W Color Night Pro с тремя режимами ночной съемки, двусторонней голосовой связи, системой обнаружения людей на базе технологий Al, а также высоким разрешением съемки.

Комплектация

Упакована в коробку оформленную в традиционной стилистике. Выведена подробная информация по техническим характеристикам. Комплект включает адаптер питания, крепежный набор на стену, руководство пользователя и шаблон-разметку.

Внешний вид

Это камера наружного видеонаблюдения. Ее корпус защищен от влаги и пыли. Защита соответствует требованиям класса IP67.

Поставляется в собранном виде, установленной на ножку основание. Ставится камера на стену при помощи комплектных дюбелей или саморезов.

Ножка позволяет изменять угол наклона и поворачивать ее в стороны. Положение в последующем не смещается.

На корпусе камеры EZVIZ C3W Color Night Pro зафиксированы две антенны Wi-Fi с увеличенной дальностью соединения. Антенны также используют шарнирное крепление, несъемные.

Объектив камеры, собранный из группы стеклянных линз, расположен под дополнительным защитным стеклом.

По периметру можно обратить внимание, что ИК-диоды дополнены светодиодами. Такая комбинация в зависимости от выбранных настроек или появлении ночью человека в кадре комбинирует два вида подсветки. ИК-подсветка – для черно-белой съемки, светодиоды – для цветной.

Софт

Два кабеля, через один проводится проводное подключение к сети, второй для комплектного 12В адаптера питания. При монтаже на стене эти кабели будут скрытыми внутри стены.На основании под защитной крышкой расположен слот для карты памяти microSD. Поддерживаются емкие накопители.Для настройки и дистанционного управления потребуется загрузка приложения. Все сделано интуитивно, после сканирования QR-кода, остается вбить имя и пароль беспроводной сети.

Выводится в виде плитки с изображением. Камерам можно присвоить имя и комнату.

В окне управления EZVIZ C3W Color Night Pro кнопки принудительной фото и видеосъемки. Включение активной защиты, двусторонняя голосовая связь и выбор разрешения съемки.

Детальные настройки с управлением аудио. Выбор вывода уведомлений.

Несколько режимов ночной съемки.

Поддержка облачного хранения записей. Так записи будут сохранены даже при краже самой камеры. Отдельно отметим поддержку шифрации роликов, с невозможностью просмотра без ввода данных аккаунтов.

Тесты

Дневная и ночная съемка EZVIZ C3W Color Night Pro

Итоги