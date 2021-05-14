Обзор EZVIZ C3W Pro (CS-C3W-A0-3H4WFRL). Умная камера наружного видеонаблюдения

КомплектацияУпакована в коробку оформленную в традиционной стилистике. Выведена подробная информация по техническим характеристикам. Комплект включает адаптер питания, крепежный набор на стену, руководство пользователя и шаблон-разметку.
Внешний видЭто камера наружного видеонаблюдения. Ее корпус защищен от влаги и пыли. Защита соответствует требованиям класса IP67.
Поставляется в собранном виде, установленной на ножку основание. Ставится камера на стену при помощи комплектных дюбелей или саморезов.
Ножка позволяет изменять угол наклона и поворачивать ее в стороны. Положение в последующем не смещается.
На корпусе камеры EZVIZ C3W Color Night Pro зафиксированы две антенны Wi-Fi с увеличенной дальностью соединения. Антенны также используют шарнирное крепление, несъемные.
Объектив камеры, собранный из группы стеклянных линз, расположен под дополнительным защитным стеклом.
По периметру можно обратить внимание, что ИК-диоды дополнены светодиодами. Такая комбинация в зависимости от выбранных настроек или появлении ночью человека в кадре комбинирует два вида подсветки. ИК-подсветка – для черно-белой съемки, светодиоды – для цветной.
Два кабеля, через один проводится проводное подключение к сети, второй для комплектного 12В адаптера питания. При монтаже на стене эти кабели будут скрытыми внутри стены.
На основании под защитной крышкой расположен слот для карты памяти microSD. Поддерживаются емкие накопители.
СофтДля настройки и дистанционного управления потребуется загрузка приложения. Все сделано интуитивно, после сканирования QR-кода, остается вбить имя и пароль беспроводной сети.
Выводится в виде плитки с изображением. Камерам можно присвоить имя и комнату.
В окне управления EZVIZ C3W Color Night Pro кнопки принудительной фото и видеосъемки. Включение активной защиты, двусторонняя голосовая связь и выбор разрешения съемки.
Детальные настройки с управлением аудио. Выбор вывода уведомлений.
Несколько режимов ночной съемки.
Поддержка облачного хранения записей. Так записи будут сохранены даже при краже самой камеры. Отдельно отметим поддержку шифрации роликов, с невозможностью просмотра без ввода данных аккаунтов.
ТестыСъемку EZVIZ C3W Color Night Pro ведет в разрешении 2560 × 1440 с частотой 30 кадров в секунду. Используемый кодек H.265 позволяет сэкономить место на накопители без ущерба качеству.
Дневная и ночная съемка EZVIZ C3W Color Night Pro
Детализация высокая. Камера поддерживает Al-технологии с обнаружением человека в кадре. В режиме сигнализации при срабатывании запускается запись и отправляется уведомление на смартфон.
ИтогиEZVIZ C3W Color Night Pro – эффективно решает вопрос видеонаблюдения в офисе, на даче, на складе или других объектах где возможен контакт с водой или пылью. Простой и быстрый запуск, приложение с детальными настройками, детекция и отслеживание движений, три вида ночной съемки, двойное шифрование записей, поддержка емких карт памяти, облачный сервис для хранения записей, двухсторонняя голосовая связь.
EZVIZ C3W Color Night Pro получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Официальный сайт - https://ezviz.ru/cctv/c3w-pro