Обзор EZVIZ C3WN. Умная уличная камера с усиленным сигналом

Ее средняя стоимость – 6999 рублей.
Комплект включает монтажный набор для фиксации на стене, элементы для укладывания кабеля внутри стены, шаблон с отверстиями под саморезы, адаптер питания и руководство пользователя.
Ключевые элементы корпуса выполнены из металла. Аккуратный внешний вид, не привлекающий к себе внимание.
Основным цветом оформления является белый. При размещении на потолке или стене гармонично вписывается в общий интерьер.
Крепежная ножка у EZVIZ C3WN является общей составляющей конструкции. Состоит она из поворотного колена, используемого для изменения угла наклона и направления съемки, а также основание, фиксируемое на ровную поверхность.
В комплекте предусмотрели фитинги для защиты кабеля при пропускании через стену. Есть разметка, используемая для подготовки крепежных отверстий.
В основании крепежа два кабеля. Один отвечает за проводное подключение к сети, второй за подачу питания. В комплекте идет адаптер питания с евровилкой.
Две Wi-Fi антенны с устойчивостью к помехам при беспроводном соединении. Мы во время тестов размещали роутер на удалении 20 метров, проблем со стабильностью работы замечено не было.
На лицевой стороне у камеры прозрачная полусфера, выполняющая функцию защиты. Угол обзора объектива 110 градусов по диагонали. Он собран из стеклянных линз. Рядом с ним ИК-диоды, используемые при плохом уровне освещения. Ночью дают видимость до 30 метров.
Есть поддержка карты памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители до 256 Гбайт. А с учетом того, что используется эффективный кодек сжатия, можно будет хранить записи за длительный период.
Достаточно отсканировать QR-код и внести данные домашней беспроводной сети.
В окне правления EZVIZ C3WN выводится потоковое изображение с камеры. Кнопки записи видео, смены разрешения, снимка и просмотра видеоархива.
Просмотр библиотеки файлов по расписанию. Поиск в архиве.
Облачный сервис CloudPlay. Этот сервис дает возможность хранить видеозаписи на защищенном сервере. Стоимость варьируется в зависимости от количества подключенных камер. Работу этого сервиса можно оценить в течение 30 дней бесплатно.