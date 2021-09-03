Обзор EZVIZ C3WN. Умная уличная камера с усиленным сигналом

Вместе со стартом учебного года завершается и дачный сезон. Для того чтобы не переживать о том, что происходит на участке, можно уже сейчас с минимальными финансовыми затратами организовать видеонаблюдение. Хотя тестируемая камера EZVIZ C3WN не только для дачных участков и частных домов, но и для складов и офисных помещений.

Комплектация

Ее средняя стоимость – 6999 рублей.Упакована в коробку из плотного картона с изображением камеры и данными по ее техническим характеристикам.

Комплект включает монтажный набор для фиксации на стене, элементы для укладывания кабеля внутри стены, шаблон с отверстиями под саморезы, адаптер питания и руководство пользователя.

Внешний вид

Эта камера выполнена в корпусе белого цвета. Он не боится попадания воды и пыли, степень защиты соответствует требованиям класса IP66.

Ключевые элементы корпуса выполнены из металла. Аккуратный внешний вид, не привлекающий к себе внимание.

Основным цветом оформления является белый. При размещении на потолке или стене гармонично вписывается в общий интерьер.

Крепежная ножка у EZVIZ C3WN является общей составляющей конструкции. Состоит она из поворотного колена, используемого для изменения угла наклона и направления съемки, а также основание, фиксируемое на ровную поверхность.

В комплекте предусмотрели фитинги для защиты кабеля при пропускании через стену. Есть разметка, используемая для подготовки крепежных отверстий.

В основании крепежа два кабеля. Один отвечает за проводное подключение к сети, второй за подачу питания. В комплекте идет адаптер питания с евровилкой.

Две Wi-Fi антенны с устойчивостью к помехам при беспроводном соединении. Мы во время тестов размещали роутер на удалении 20 метров, проблем со стабильностью работы замечено не было.

На лицевой стороне у камеры прозрачная полусфера, выполняющая функцию защиты. Угол обзора объектива 110 градусов по диагонали. Он собран из стеклянных линз. Рядом с ним ИК-диоды, используемые при плохом уровне освещения. Ночью дают видимость до 30 метров.

Софт

Есть поддержка карты памяти формата microSD. Поддерживаются емкие накопители до 256 Гбайт. А с учетом того, что используется эффективный кодек сжатия, можно будет хранить записи за длительный период.Для дистанционного управления используется бесплатное приложение EZVIZ. Для развертывания видеонаблюдения и настройки не требуется помощь специалистов и опыт.

Достаточно отсканировать QR-код и внести данные домашней беспроводной сети.

В окне правления EZVIZ C3WN выводится потоковое изображение с камеры. Кнопки записи видео, смены разрешения, снимка и просмотра видеоархива.

Просмотр библиотеки файлов по расписанию. Поиск в архиве.

Облачный сервис CloudPlay. Этот сервис дает возможность хранить видеозаписи на защищенном сервере. Стоимость варьируется в зависимости от количества подключенных камер. Работу этого сервиса можно оценить в течение 30 дней бесплатно.

Тесты

Тест камеры EZVIZ C3WN

Итоги

EZVIZ C3WN ведет съемку в разрешении Full HD с кодеком H.264. Установлена матрица 1/2.9” CMOS. Помимо изображения ведется запись звука. Для примера приведем дневную и ночную съемку.EZVIZ C3WN – умная уличная камера, выполненная в защищенном корпусе и поддерживающая облачное хранение данных. Простая настройка, приложение для iOS и Android, слот для карты памяти до 254 Гбайт, сохранение четкости при съемке в ночное время, беспроводной и проводной доступ в сеть.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".