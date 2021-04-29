Обзор EZVIZ C8C. Наружная камера с круговым обзором

Не так давно компания EZVIZ расширила модельный ряд выпустив камеру наружного видеонаблюдения EZVIZ C8C с панорамным обзором, дистанционным управлением через приложение. Из особенностей также отмечаются цветная ночная съемка, актуальный кодек H.265, запись голосовых сообщений и автоматическое обнаружение людей.

EZVIZ C8C

К моменту публикации продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 12 990 рублей.

Комплектация

Упакована в коробку с изображением камеры и данными по техническим характеристикам. Комплект включает монтажный комплект, блок питания, руководство пользователя и гарантий талон.

EZVIZ C8C

Внешний вид

Внутри коробки идет с уже установленным кронштейном и готовой к установке на стену. В комплекте есть необходимый крепеж.

EZVIZ C8C

Вырезы под винты и саморезы есть в двух направлениях, позволяя ставить еще и на потолок. Внешний вид у камеры нейтральный.

EZVIZ C8C

Она не привлекает к себе повышенное внимание и гармонично вписывается в интерьер. Основным материалом выступает пластик с матовым покрытием.

EZVIZ C8C

Корпус в виде сферы, состоящей из статичного основания и поворотной полусферы с оптикой. Вращается на 360 градусов.

EZVIZ C8C

Дополнительно к горизонтальному повороту, есть еще поворот по вертикали на 95 градусов. Смена положения проходит плавно.

EZVIZ C8C

Рядом с объективом находится светодиодный прожектор. Он включается при съемке в ночное время или срабатывании сигнализации. Также есть ИК-диоды, они обеспечивают сохранение детализации без источника освещения.

EZVIZ C8C

Отдельно отметим наличие режима автоматического переключения между черно-белым и цветным изображением, включая и выключая прожектор.

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EZVIZ C8C защищена от воды и пыли. Ее можно эксплуатировать в температурном диапазоне от 30 до 60 градусов.

EZVIZ C8C

Под защитной крышкой скрывается слот для карты памяти microSD. Поддерживаются емкие накопители. Мы вели запись на карту объемом 256 Гбайт.

EZVIZ C8C

На корпусе камеры зафиксированы две антенны с возможностью изменения положения относительно точки крепления.

EZVIZ C8C

Два кабеля, один для подачи питания с помощью комплектного адаптера. Второй отвечает за проводное подключение к сети.

Софт

Добавление в приложение EZVIZ проходит простым сканированием QR-кода на камере и добавлением данных беспроводной сети.

EZVIZ C8C

В главном окне выводится в виде плитки с названием и текущий статусом. Можно в один клик включить режим охраны.

EZVIZ C8C

В полном управлении потоковое изображение с камеры. Кнопки доступа к видеоархиву, создание снимка и видеозаписи, смена разрешения схемки, пульт, активная защита и скрытый режим работы.

EZVIZ C8C

Есть пульт управления отвечающий за смену положения камеры поворотами по горизонтали и вертикали.

EZVIZ C8C

Раздел настроек EZVIZ C8C активирует защиту по срабатыванию звука, выключает индикатор. Есть переключатель для ночного режима, вывод уведомлений на смартфон. Выбор режима ночного видения: цветное или черно-белое.

EZVIZ C8C

Хранить файлы можно на карте памяти или активировать облачное хранение. Предлагается 7 дней пробного периода для изучения особенностей работы.

EZVIZ C8C

Изображение и видео с камеры можно хранить в зашифрованном виде. В таком случае оно будет доступно для просмотра только через аккаунт к которому привязывалась камера. При краже камеры злоумышленники не получат доступа к отснятым файлам и не смогут удалить их.

Тесты

Оснащена камера матрицей 1/2.7”Progressive Scan CMOS. Разрешение съемки Full HD. Для кодирования используется кодек H.265, уменьшая размер отснятых файлов без потери качества.

Тест съемки EZVIZ C8C

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorEZVIZ C8C позволяет без помощи специалистов организовать видеонаблюдение с круговым обзором на даче, частном доме или офисе. Аккуратное исполнение, надежное крепление, приложение на русском языке, цветной и черно-белый вариант ночной съемки, поддержка емких карт памяти, облачное хранение, высокочувствительный микрофон. Отдельно отметим охранные функции с отправкой уведомления на смартфон, сохранением видеофайла в облаке и автоматическим обнаружением людей.
EZVIZ C8C получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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