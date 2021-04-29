Обзор EZVIZ C8C. Наружная камера с круговым обзором

Не так давно компания EZVIZ расширила модельный ряд выпустив камеру наружного видеонаблюдения EZVIZ C8C с панорамным обзором, дистанционным управлением через приложение. Из особенностей также отмечаются цветная ночная съемка, актуальный кодек H.265, запись голосовых сообщений и автоматическое обнаружение людей.

Комплектация

К моменту публикации продажи уже стартовали. Рекомендованная стоимость составляет 12 990 рублей.Упакована в коробку с изображением камеры и данными по техническим характеристикам. Комплект включает монтажный комплект, блок питания, руководство пользователя и гарантий талон.

Внешний вид

Внутри коробки идет с уже установленным кронштейном и готовой к установке на стену. В комплекте есть необходимый крепеж.

Вырезы под винты и саморезы есть в двух направлениях, позволяя ставить еще и на потолок. Внешний вид у камеры нейтральный.

Она не привлекает к себе повышенное внимание и гармонично вписывается в интерьер. Основным материалом выступает пластик с матовым покрытием.

Корпус в виде сферы, состоящей из статичного основания и поворотной полусферы с оптикой. Вращается на 360 градусов.

Дополнительно к горизонтальному повороту, есть еще поворот по вертикали на 95 градусов. Смена положения проходит плавно.

Рядом с объективом находится светодиодный прожектор. Он включается при съемке в ночное время или срабатывании сигнализации. Также есть ИК-диоды, они обеспечивают сохранение детализации без источника освещения.

Отдельно отметим наличие режима автоматического переключения между черно-белым и цветным изображением, включая и выключая прожектор.

alt="EZVIZ C8C"

EZVIZ C8C защищена от воды и пыли. Ее можно эксплуатировать в температурном диапазоне от 30 до 60 градусов.

Под защитной крышкой скрывается слот для карты памяти microSD. Поддерживаются емкие накопители. Мы вели запись на карту объемом 256 Гбайт.

На корпусе камеры зафиксированы две антенны с возможностью изменения положения относительно точки крепления.

Софт

Два кабеля, один для подачи питания с помощью комплектного адаптера. Второй отвечает за проводное подключение к сети.Добавление в приложение EZVIZ проходит простым сканированием QR-кода на камере и добавлением данных беспроводной сети.

В главном окне выводится в виде плитки с названием и текущий статусом. Можно в один клик включить режим охраны.

В полном управлении потоковое изображение с камеры. Кнопки доступа к видеоархиву, создание снимка и видеозаписи, смена разрешения схемки, пульт, активная защита и скрытый режим работы.

Есть пульт управления отвечающий за смену положения камеры поворотами по горизонтали и вертикали.

Раздел настроек EZVIZ C8C активирует защиту по срабатыванию звука, выключает индикатор. Есть переключатель для ночного режима, вывод уведомлений на смартфон. Выбор режима ночного видения: цветное или черно-белое.

Хранить файлы можно на карте памяти или активировать облачное хранение. Предлагается 7 дней пробного периода для изучения особенностей работы.

Тесты

Тест съемки EZVIZ C8C

Изображение и видео с камеры можно хранить в зашифрованном виде. В таком случае оно будет доступно для просмотра только через аккаунт к которому привязывалась камера. При краже камеры злоумышленники не получат доступа к отснятым файлам и не смогут удалить их.Оснащена камера матрицей 1/2.7”Progressive Scan CMOS. Разрешение съемки Full HD. Для кодирования используется кодек H.265, уменьшая размер отснятых файлов без потери качества.

Итоги

EZVIZ C8C позволяет без помощи специалистов организовать видеонаблюдение с круговым обзором на даче, частном доме или офисе. Аккуратное исполнение, надежное крепление, приложение на русском языке, цветной и черно-белый вариант ночной съемки, поддержка емких карт памяти, облачное хранение, высокочувствительный микрофон. Отдельно отметим охранные функции с отправкой уведомления на смартфон, сохранением видеофайла в облаке и автоматическим обнаружением людей.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".