Обзор EnGenius ENS620EXT. Двухдиапазонный уличный роутер

2019-04-30, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - EnGenius ENS620EXT; [360]
Тестируемый сегодня роутер EnGenius ENS620EXT будет интересен для тех, кто планирует развернуть сеть вне помещения, включая организацию доступа для клиентов, как пример, кафе, гостиницы, кампусы, магазины или хостелы. Его же можно рассматривать для дачи или частного дома, обеспечив качественное покрытие и высокую пропускную способность в двух диапазонах с технологиями MU-MIMO 2x2 и Beamforming.

EnGenius ENS620EXT

У нас появилась возможность изучить его в числе первых и поделиться опытом эксплуатации с вами.

EnGenius ENS620EXT обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с общей технической информацией по устройству. Внутри зафиксирован в жесткую подложку, предотвращающую тряску при перевозке. Комплектация включает PoE адаптер питания, патч-корд, сетевой кабель, червячный хомут, пару дюбель-гвоздей, а также документацию.

EnGenius ENS620EXT

Внешний вид

Корпус EnGenius ENS620EXT выполнен из ударопрочного пластика белого цвета. Внешний вид строгий и практичный.

EnGenius ENS620EXT

На фронтальной стороне в нижней части нанесен логотип производителя и название модели. Внутренняя часть выполнена из металла с дополнительным оребрением, повышающим надежность конструкции и эффективность пассивного охлаждения.

EnGenius ENS620EXT

Корпус роутера защищен от воды и атмосферных воздействий по стандарту IP55. Панель разъемов тут скрыта под защитной крышкой.

EnGenius ENS620EXT

Под ней скрывается два LAN разъема. Питание осуществляется по технологии PoE 24V. Соответствующий адаптер есть в комплекте.

EnGenius ENS620EXT

При установке можно будет разместить роутер на улице, например, зафиксировав на стену или мачту. Весь необходимый набор крепежа есть в комплекте. Адаптер питания будет скрыт в помещении, нужную длину патч-корда подобрать не составит проблем.

EnGenius ENS620EXT

На боковой грани набор индикаторов активности по двум диапазонам и LAN-разъемам, здесь же гнездо питания. Есть крепление для заземления.

EnGenius ENS620EXT

Сверху и снизу у EnGenius ENS620EXT разъемы под съемные антенны. По две 5 dBi антенны на каждый из диапазонов. Мощность передатчика 27 dBM.

EnGenius ENS620EXT

Начинка

Крышка корпуса крепится на нескольких винтах. Внутри по периметру крышки резиновый уплотнитель, предотвращающий попадание воды и пыли. Печатная плата зелёного цвета, пайка аккуратная. Работает роутер в двух диапазонах. Максимальная скорость беспроводного соединения 867 Мбит/с. Гигабитные LAN.

EnGenius ENS620EXT

Панель управления

Это управляемый роутер. После авторизации выводится общая техническая информация и статистика использования ресурсов.

EnGenius ENS620EXT

EnGenius ENS620EXT

EnGenius ENS620EXT

Доступны базовые настройки IPv4 сети с выбором адреса точки доступа и раздаваемых адресов. Поддерживается IPv6.

EnGenius ENS620EXT

Подробные опции по беспроводной сети. Режим работы, диапазоны, каналы, мощность передатчика, лимит подключений.

EnGenius ENS620EXT

Есть возможность создания нескольких активных сетей с отдельными настройками приватности подключения. Поддерживаются все актуальные протоколы шифрования.

EnGenius ENS620EXT

Гостевая сеть с отдельными адресами.

EnGenius ENS620EXT

Расписание по включению и выключению соединения. Автоматическая перезагрузка.

EnGenius ENS620EXT

Есть набор инструментов для PING, трассировки, проверки скорости подключения и выключения светодиодных индикаторов.

EnGenius ENS620EXT

EnGenius ENS620EXT

Панель управления не перегружена элементами и представляет весь необходимый набор опций настроек.

EnGenius ENS620EXT

EnGenius ENS620EXT

EnGenius ENS620EXT

Тесты

Тесты мы проводили на открытом воздухе. Температура воздуха -2°С, замеры влажности не проводились. EnGenius ENS620EXT устанавливался на высоте 3 метров. Расстояние до тестового клиентского оборудования корректировалась от 10 до 100 метров.
2.4 ГГц5 ГГц
10 метров95451
50 метров42195
100 метров35115
На улице в режиме 802.11ac скорость в двух направлениях достигала 451 Мбит/с. Работает точка доступа стабильно, без сбоев.

Access Point Mode

Client Bridge Mode

WDS AP Mode

WDS Bridge Mode

WDS Station Mode

Итоги по EnGenius ENS620EXT

EnGenius ENS620EXT – оптимальный вариант для развертывания беспроводного подключения на улице. Продуманный дизайн, высокая производительность, поддержка 11ac Wave 2, поддержка большого количества одновременно подключенных пользователей, четыре мощные внешние антенны, два гигабитных LAN, MIMO и Beamforming, расширенный радиус действия, качественная сборка и защита IP55, удобный интерфейс управления, поддержка IPv6, несколько режимов работы.

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