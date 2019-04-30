Обзор EnGenius ENS620EXT. Двухдиапазонный уличный роутер

Тестируемый сегодня роутер EnGenius ENS620EXT будет интересен для тех, кто планирует развернуть сеть вне помещения, включая организацию доступа для клиентов, как пример, кафе, гостиницы, кампусы, магазины или хостелы. Его же можно рассматривать для дачи или частного дома, обеспечив качественное покрытие и высокую пропускную способность в двух диапазонах с технологиями MU-MIMO 2x2 и Beamforming.

EnGenius ENS620EXT обзор

У нас появилась возможность изучить его в числе первых и поделиться опытом эксплуатации с вами.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с общей технической информацией по устройству. Внутри зафиксирован в жесткую подложку, предотвращающую тряску при перевозке. Комплектация включает PoE адаптер питания, патч-корд, сетевой кабель, червячный хомут, пару дюбель-гвоздей, а также документацию.

Внешний вид

Корпус EnGenius ENS620EXT выполнен из ударопрочного пластика белого цвета. Внешний вид строгий и практичный.

На фронтальной стороне в нижней части нанесен логотип производителя и название модели. Внутренняя часть выполнена из металла с дополнительным оребрением, повышающим надежность конструкции и эффективность пассивного охлаждения.

Корпус роутера защищен от воды и атмосферных воздействий по стандарту IP55. Панель разъемов тут скрыта под защитной крышкой.

Под ней скрывается два LAN разъема. Питание осуществляется по технологии PoE 24V. Соответствующий адаптер есть в комплекте.

При установке можно будет разместить роутер на улице, например, зафиксировав на стену или мачту. Весь необходимый набор крепежа есть в комплекте. Адаптер питания будет скрыт в помещении, нужную длину патч-корда подобрать не составит проблем.

На боковой грани набор индикаторов активности по двум диапазонам и LAN-разъемам, здесь же гнездо питания. Есть крепление для заземления.

Сверху и снизу у EnGenius ENS620EXT разъемы под съемные антенны. По две 5 dBi антенны на каждый из диапазонов. Мощность передатчика 27 dBM.

Начинка

Крышка корпуса крепится на нескольких винтах. Внутри по периметру крышки резиновый уплотнитель, предотвращающий попадание воды и пыли. Печатная плата зелёного цвета, пайка аккуратная. Работает роутер в двух диапазонах. Максимальная скорость беспроводного соединения 867 Мбит/с. Гигабитные LAN.

Панель управления

Это управляемый роутер. После авторизации выводится общая техническая информация и статистика использования ресурсов.

Доступны базовые настройки IPv4 сети с выбором адреса точки доступа и раздаваемых адресов. Поддерживается IPv6.

Подробные опции по беспроводной сети. Режим работы, диапазоны, каналы, мощность передатчика, лимит подключений.

Есть возможность создания нескольких активных сетей с отдельными настройками приватности подключения. Поддерживаются все актуальные протоколы шифрования.

Гостевая сеть с отдельными адресами.

Расписание по включению и выключению соединения. Автоматическая перезагрузка.

Есть набор инструментов для PING, трассировки, проверки скорости подключения и выключения светодиодных индикаторов.

Панель управления не перегружена элементами и представляет весь необходимый набор опций настроек.

Тесты

2.4 ГГц 5 ГГц 10 метров 95 451 50 метров 42 195 100 метров 35 115

Access Point Mode

Тесты мы проводили на открытом воздухе. Температура воздуха -2°С, замеры влажности не проводились. EnGenius ENS620EXT устанавливался на высоте 3 метров. Расстояние до тестового клиентского оборудования корректировалась от 10 до 100 метров.На улице в режиме 802.11ac скорость в двух направлениях достигала 451 Мбит/с. Работает точка доступа стабильно, без сбоев.

Client Bridge Mode

WDS AP Mode

WDS Bridge Mode

WDS Station Mode

Итоги по EnGenius ENS620EXT

EnGenius ENS620EXT – оптимальный вариант для развертывания беспроводного подключения на улице. Продуманный дизайн, высокая производительность, поддержка 11ac Wave 2, поддержка большого количества одновременно подключенных пользователей, четыре мощные внешние антенны, два гигабитных LAN, MIMO и Beamforming, расширенный радиус действия, качественная сборка и защита IP55, удобный интерфейс управления, поддержка IPv6, несколько режимов работы.