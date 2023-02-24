Обзор Enchen Water Flosser Mint 3. Портативный ирригатор с 3 режимами и 3 насадками

Изучаемый сегодня ирригатор для полости рта Enchen Water Flosser Mint 3 выполнен в портативном формате. Он дополняет зубную щетку при проведении процедуры гигиены полости рта, удаляя остатки пищи и мягкий налет из труднодоступных участков. Также он необходим при ношении брекетов и ортопедических протезов.

В магазине iCover с доставкой от Яндекс.Маркет его можно приобрести за 1590 рублей.
Enchen Water Flosser Mint 3 на Яндекс.Маркете

Комплектация

Упакована в коробку из плотного картона с изображением ирригатора и данными по его техническим характеристикам. Комплект включает три насадки, USB-кабель и руководство пользователя.

Внешний вид

Представлен ирригатор в бирюзовом и лиловом вариантах исполнения. Нейтральный и аккуратный внешний вид.

Габариты у ирригатора компактные. Его можно будет взять не только в дорожной сумке, но и дамской сумочке. Портативный формат позволит использовать ирригатор в поездках, отпуске и даже просто в похоже.

Форма корпуса в виде вытянутого цилиндра, сопоставимого по габаритам с 0.5 литровой бутылкой минералки. Удобно держать в руке.

Состоит он из основной части и съемного резервуара объемом 140 мл. Объем с расчетом на проведение одной процедуры.

Корпус Enchen Water Flosser Mint 3 защищен от воды и влаги. Управляется при помощи механической кнопки на лицевой стороне.

На верхней грани ставится насадка. Она дополнительно фиксируется замком, для снятия ее нужно нажать на кнопку. Комплектуется ирригатор тремя насадками, позволяя использовать одно устройство разными членами семьи или использовать насадки как резервные.

Тесты

Принцип работы у Enchen Water Flosser Mint 3, как и любого ирригатора заключается в подаче направленной струи воды, удаляющей остатки еды и мягкий налет. В отличие от щетины в зубной щетки идет эффективная очистка труднодоступных участков, зубодесневых карманов и межзубных промежутков.

Отдельно ирригатором можно и нужно проводить массаж десен. Такая процедура улучшает кровообращение, состояние мягких тканей и решает вопрос при регулярном использовании кровоточивости.

Поддерживает ирригатор три режима работы: мягкую чистку, глубокую чистку, импульсную чистку. Начать рекомендуем с мягкой чистки, это упростит освоение и привыкание. Дальше уже можно перейти на глубокую и импульсную чистку.

Для проведения процедуры в резервуар заливается чистая вода. Емкости достаточно на одну полноценную чистку, после завершения автоматически отключается. Встроенного аккумулятора у него хватает на 20 сеансов чистки. Зарядка проходит через разъем microUSB на боковой грани, расположенный под защитной заглушкой.

Итоги

Enchen Water Flosser Mint 3 – недорогой портативный ирригатор с 3 режимами работы и 3 насадками. Эргономичная форма и компактные габариты, длительное время автономной работы, интуитивное управление.
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