Обзор Eufy Indoor Cam 2K. Умная камера с 2К-съемкой

Продолжая изучение устройств в рамках концепции «умного дома», в центре внимания будет Wi-Fi камера Eufy Indoor Cam 2K. Она решает задачи дистанционного видеонаблюдения за квартирой или помещением, обеспечивает двухстороннюю голосовую связь, технологии ночного видения и охранные функции. Помимо этого ее можно интегрировать и связать с голосовыми помощниками Google, Apple и Amazon.

Комплектация

К моменту публикации ее можно свободно приобрести в ключевых российских магазинах.Упакована в коробку из плотного картона. Нанесена наклейка с данными по производителю и поддерживаемым технологиям.

Внешний вид

Комплект включает крепление на стену, саморезы, руководство пользователя на нескольких языках, блок питания, USB-кабель.Корпус камеры окрашен в белоснежный цвет. Нейтральный внешний вид, позволяющий использовать ее в помещениях с разным интерьером.

Как пример, на полке, потолке не привлекает к себе повышенное внимание. Общие габариты у нее компактные.

Для нее предлагается два варианта размещения. Это ровная поверхность, либо с помощью саморезов на потолке или стене.

Состоит корпус из двух частей. Это основание и поворотный купол. В основании расположены слот для карты памяти формата microSD, разъем microUSB, кнопка синхронизации, решетка динамика.

Верхний купол вращается на 360 градусов. Помимо этого можно изменять угол наклона. В итоге Eufy Indoor Cam 2K позволяет получить круговой обзор помещения.

Смена положения камеры проходит плавно. Изменять направление съемки можно через приложение.

Комплектуется адаптером питания с USB-разъемом и съемным кабелем. Есть запас по длине, что позволит разместить камеру на удалении от розетки.

Софт

Контролировать рабочий статус можно с помощью светодиодного индикатора на основании. Мягкое свечение, не отвлекающее в ночное время. Также ее можно отключить.Eufy Indoor Cam 2K облачная камера с управлением с помощью приложения. Оно общее для разных типов устройств этого производителя. Доступ можно получать с разных устройств.

Добавление проходит в виде иллюстрации и подсказок. Финальным шагом вносятся данные домашней беспроводной сети.

Выводится она в виде плитки с изображением. Отсюда же можно просмотреть события и выбрать раздел с настройками.

При срабатывании датчика движения или при соблюдении заданных настроек для сигнализации приходят push-уведомления. Их же можно просмотреть в виде списка. К ним можно получить доступ всегда даже при краже самой камеры.

С экрана управления камерой Eufy Indoor Cam 2K можно получить потоковое изображение с камеры. Здесь же пульт для изменения положения камеры. Можно включить круговой обзор. Запустить видеосъемку и сделать фотоснимок. Включить и выключить ночное видение. Отключить сигнализацию.

В настройках можно выбрать размещение в комнате. Включить/выключить светодиод, отключить автоматическую активацию ночного видения.

Регулировка скорости вращения. 5 скоростей. Проведение калибровки.

Включение датчика движения. Активация срабатывания по шуму. Есть опция с автоматическим воспроизведением голосовой команды для питомцев.

Тесты

Итоги

Выбор накопителя для хранения данных. Тип крепления и размещения камеры.Eufy Indoor Cam 2K камеру можно интегрировать в систему умного дома с голосовыми помощниками. Как пример, можно вывести на совместимый с Google Chromecast телевизор или умный экран изображение с камеры. Картинку можно получить дистанционно, даже находясь в другой стране. Хранить видеозаписи можно на карте памяти microSD или в облачном сервисе. Для последнего предлагается возможность опробовать функцию в течение ограниченного периода и уже дальше принять решение о покупке подписки.Пишет она в разрешении 2K (2304х1296). Качество съемки высокое. Хороший уровень детализации в дневное и ночное время. Переход на ночную съемку с ИК-подсветкой проходит автоматически.Eufy Indoor Cam 2K позволяет при невысокой стоимости организовать видеонаблюдение в квартире, доме, на даче, в офисе или других помещениях. Детальные настройки, поворотная конструкция, несколько вариантов крепления, универсальный кабель питания, двухсторонняя голосовая связь, аккуратный внешний вид, хранение файлов на карте памяти или в облаке. Не устроить может отсутствие русского языка в приложении.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".