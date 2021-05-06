Обзор Eufy Indoor Cam 2K. Умная камера с 2К-съемкой

Продолжая изучение устройств в рамках концепции «умного дома», в центре внимания будет Wi-Fi камера Eufy Indoor Cam 2K. Она решает задачи дистанционного видеонаблюдения за квартирой или помещением, обеспечивает двухстороннюю голосовую связь, технологии ночного видения и охранные функции. Помимо этого ее можно интегрировать и связать с голосовыми помощниками Google, Apple и Amazon.

Eufy Indoor Cam 2K

К моменту публикации ее можно свободно приобрести в ключевых российских магазинах.

Комплектация

Упакована в коробку из плотного картона. Нанесена наклейка с данными по производителю и поддерживаемым технологиям.

Eufy Indoor Cam 2K

Комплект включает крепление на стену, саморезы, руководство пользователя на нескольких языках, блок питания, USB-кабель.

Внешний вид

Корпус камеры окрашен в белоснежный цвет. Нейтральный внешний вид, позволяющий использовать ее в помещениях с разным интерьером.

Eufy Indoor Cam 2K

Как пример, на полке, потолке не привлекает к себе повышенное внимание. Общие габариты у нее компактные.

Eufy Indoor Cam 2K

Для нее предлагается два варианта размещения. Это ровная поверхность, либо с помощью саморезов на потолке или стене.

Eufy Indoor Cam 2K

Состоит корпус из двух частей. Это основание и поворотный купол. В основании расположены слот для карты памяти формата microSD, разъем microUSB, кнопка синхронизации, решетка динамика.

Eufy Indoor Cam 2K

Верхний купол вращается на 360 градусов. Помимо этого можно изменять угол наклона. В итоге Eufy Indoor Cam 2K позволяет получить круговой обзор помещения.

Eufy Indoor Cam 2K

Смена положения камеры проходит плавно. Изменять направление съемки можно через приложение.

Eufy Indoor Cam 2K

Комплектуется адаптером питания с USB-разъемом и съемным кабелем. Есть запас по длине, что позволит разместить камеру на удалении от розетки.

Eufy Indoor Cam 2K

Контролировать рабочий статус можно с помощью светодиодного индикатора на основании. Мягкое свечение, не отвлекающее в ночное время. Также ее можно отключить.

Софт

Eufy Indoor Cam 2K облачная камера с управлением с помощью приложения. Оно общее для разных типов устройств этого производителя. Доступ можно получать с разных устройств.

Eufy Indoor Cam 2K

Добавление проходит в виде иллюстрации и подсказок. Финальным шагом вносятся данные домашней беспроводной сети.

Eufy Indoor Cam 2K

Выводится она в виде плитки с изображением. Отсюда же можно просмотреть события и выбрать раздел с настройками.

Eufy Indoor Cam 2K

При срабатывании датчика движения или при соблюдении заданных настроек для сигнализации приходят push-уведомления. Их же можно просмотреть в виде списка. К ним можно получить доступ всегда даже при краже самой камеры.

Eufy Indoor Cam 2K

С экрана управления камерой Eufy Indoor Cam 2K можно получить потоковое изображение с камеры. Здесь же пульт для изменения положения камеры. Можно включить круговой обзор. Запустить видеосъемку и сделать фотоснимок. Включить и выключить ночное видение. Отключить сигнализацию.

Eufy Indoor Cam 2K

В настройках можно выбрать размещение в комнате. Включить/выключить светодиод, отключить автоматическую активацию ночного видения.

Eufy Indoor Cam 2K

Регулировка скорости вращения. 5 скоростей. Проведение калибровки.

Eufy Indoor Cam 2K

Включение датчика движения. Активация срабатывания по шуму. Есть опция с автоматическим воспроизведением голосовой команды для питомцев.

Eufy Indoor Cam 2K

Выбор накопителя для хранения данных. Тип крепления и размещения камеры.

Тесты

Eufy Indoor Cam 2K камеру можно интегрировать в систему умного дома с голосовыми помощниками. Как пример, можно вывести на совместимый с Google Chromecast телевизор или умный экран изображение с камеры. Картинку можно получить дистанционно, даже находясь в другой стране. Хранить видеозаписи можно на карте памяти microSD или в облачном сервисе. Для последнего предлагается возможность опробовать функцию в течение ограниченного периода и уже дальше принять решение о покупке подписки.
Пишет она в разрешении 2K (2304х1296). Качество съемки высокое. Хороший уровень детализации в дневное и ночное время. Переход на ночную съемку с ИК-подсветкой проходит автоматически.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorEufy Indoor Cam 2K позволяет при невысокой стоимости организовать видеонаблюдение в квартире, доме, на даче, в офисе или других помещениях. Детальные настройки, поворотная конструкция, несколько вариантов крепления, универсальный кабель питания, двухсторонняя голосовая связь, аккуратный внешний вид, хранение файлов на карте памяти или в облаке. Не устроить может отсутствие русского языка в приложении.
Eufy Indoor Cam 2K получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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