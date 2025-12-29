Обзор Rapoo XD101. USB-концентратор с HDMI, VGA, USB, RJ-45 и 3.5 мм аудио

На прошлой неделе рассмотрели работу USB-концентратора Rapoo XD71 , позволяющее расширить список поддерживаемых интерфейсов для современных ноутбуков. Сегодня продолжая изучение модельной линейки изучим Rapoo XD101 в формате 10-в-1, использующего для подключения интерфейс USB-C. Будет актуальным для MacBook, а также ультрабукам на базе операционной системы Windows.

Комплектация

Упаковано в коробку из плотного картона с изображением устройства и данными по ее техническим характеристикам. Комплект включает руководство пользователя.

Внешний вид

Выполнен корпус из алюминиевого сплава с закругленными боковыми гранями. Серый цвет с металлическим отливом. Внешне выглядит премиально и сочетается с современными ноутбуками.

Интерфейсный кабель длиной 20 сантиметров. Место выхода усилено и защищено от излома. Подключается к USB-C не требует для работы дополнительного питания, но при этом есть возможность сквозного подключения блока питания с поддержкой PowerDelivery мощностью до 100 Вт.

На боковой грани у Rapoo XD101 слоты для карты памяти microSD и SD. Поддерживаются накопители с высокой скоростью обмена данными. Два полноразмерных USB 3.0 Type-A.

С противоположной стороны еще один USB 3.0, HDMI 1.4 с поддержкой разрешения 4К с частотой обновления 30 Гц. И USB-C с поддержкой PD 100 Вт.

На торце гнездо RJ-45 со 100 Мбит интерфейсом, а также VGA с поддержкой Full HD с частотой 60 Гц. Можно подключать проекторы и устаревшие мониторы. С противоположной стороны аудиопорт 3.5 мм.

Тесты

USB-концентратор использовали с MacBook Air M1 и GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot. Определился автоматически, все интерфейсы на разных операционных системах работали корректно.

При продолжительной работе корпус заметно не нагревался. Стабильная работа, высокие скорости работы с данными.

Итоги

Rapoo XD101 – продвинутый USB-концентратор с десятью интерфейсами, поддерживающий устройства на разных операционных системах. Алюминиевый корпус, возможность задействования всех разъемов одновременно, поддержка PowerDelivery 100 Вт.