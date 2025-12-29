Обзор Rapoo XD101. USB-концентратор с HDMI, VGA, USB, RJ-45 и 3.5 мм аудио

На прошлой неделе рассмотрели работу USB-концентратора Rapoo XD71, позволяющее расширить список поддерживаемых интерфейсов для современных ноутбуков. Сегодня продолжая изучение модельной линейки изучим Rapoo XD101 в формате 10-в-1, использующего для подключения интерфейс USB-C. Будет актуальным для MacBook, а также ультрабукам на базе операционной системы Windows.

Обзор Rapoo XD101

Комплектация

Упаковано в коробку из плотного картона с изображением устройства и данными по ее техническим характеристикам. Комплект включает руководство пользователя.

комплектация Rapoo XD101

Внешний вид

Выполнен корпус из алюминиевого сплава с закругленными боковыми гранями. Серый цвет с металлическим отливом. Внешне выглядит премиально и сочетается с современными ноутбуками.

внешний вид Rapoo XD101

Интерфейсный кабель длиной 20 сантиметров. Место выхода усилено и защищено от излома. Подключается к USB-C не требует для работы дополнительного питания, но при этом есть возможность сквозного подключения блока питания с поддержкой PowerDelivery мощностью до 100 Вт.

внешний вид Rapoo XD101

На боковой грани у Rapoo XD101 слоты для карты памяти microSD и SD. Поддерживаются накопители с высокой скоростью обмена данными. Два полноразмерных USB 3.0 Type-A.

внешний вид Rapoo XD101

С противоположной стороны еще один USB 3.0, HDMI 1.4 с поддержкой разрешения 4К с частотой обновления 30 Гц. И USB-C с поддержкой PD 100 Вт.

внешний вид Rapoo XD101

На торце гнездо RJ-45 со 100 Мбит интерфейсом, а также VGA с поддержкой Full HD с частотой 60 Гц. Можно подключать проекторы и устаревшие мониторы. С противоположной стороны аудиопорт 3.5 мм.

внешний вид Rapoo XD101

Тесты

USB-концентратор использовали с MacBook Air M1 и GIGABYTE AERO X16 EG61H Copilot. Определился автоматически, все интерфейсы на разных операционных системах работали корректно.

тесты Rapoo XD101

При продолжительной работе корпус заметно не нагревался. Стабильная работа, высокие скорости работы с данными.

тесты Rapoo XD101

Итоги

Rapoo XD101 – продвинутый USB-концентратор с десятью интерфейсами, поддерживающий устройства на разных операционных системах. Алюминиевый корпус, возможность задействования всех разъемов одновременно, поддержка PowerDelivery 100 Вт.
Обзор ETENWOLF AIR 3. Компактный компрессор для плавательног…
Мы рассматривали разные компрессоров с портативной организацией питания, но все они были ориентированы на…
Москитная сетка «Ультравью»: когда она действительно нужна и…
Москитные сетки давно стали стандартом в квартирах и частных домах. Но у классических полотен есть зам…
Обзор Ugreen PB536. Внешний аккумулятор 20 000 мАч с PD 45 В…
Смартфоны и другие носимые электронные имеют свойство разряжаться и не всегда есть доступ к розетке для в…
Обзор UGREEN Nexode PB726. Внешний аккумулятор с емкостью 20…
На прошлой неделе мы рассматривали мощное зарядное устройство Ugreen X…
Гаджеты, на которые стоит обратить внимание перед «черной пя…
«Черная пятница» — это время, когда можно обновить набор техники с выгодой или наконец купить то, что дав…
Обзор Rapoo XD71. USB-C концентратор для ноутбука MacOS и Wi…
Современные ноутбуки становятся тоньше и легче, но вместе с этим уменьшается количество доступных разъемо…
Строительная эпоксидная смола: технические характеристики и …
В современном строительстве особое место занимает …
Обзор Ugreen X606. GAN зарядка до 100 Вт…
Современные смартфоны, планшеты и другая носимая электроника поддерживает быструю зарядку, позволяющую со…
Выбираем зарядник и кабели для смартфона, планшета и ноутбукаВыбираем зарядник и кабели для смартфона, планшета и ноутбука
Обзор Ugreen PB536. Внешний аккумулятор 20 000 мАч с PD 45 ВтОбзор Ugreen PB536. Внешний аккумулятор 20 000 мАч с PD 45 Вт
SVEN SF-06E-16 обзор сетевого фильтраSVEN SF-06E-16 обзор сетевого фильтра
Обзор Rapoo XD101. USB-концентратор с HDMI, VGA, USB, RJ-45 и 3.5 мм аудиоОбзор Rapoo XD101. USB-концентратор с HDMI, VGA, USB, RJ-45 и 3.5 мм аудио
Flydigi B7 обзор умного кулера для смартфонаFlydigi B7 обзор умного кулера для смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor