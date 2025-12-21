Обзор Ugreen PB536. Внешний аккумулятор 20 000 мАч с PD 45 Вт

Смартфоны и другие носимые электронные имеют свойство разряжаться и не всегда есть доступ к розетке для восстановления заряда. Поэтому внешний аккумулятор незаменимым помощником и позволит продлить время автономной работы и в критичный момент не остаться без связи. Изучаемый сегодня Ugreen PB536 с поддержкой технологий быстрой зарядки с мощностью до 45 Вт, общей емкостью 20 000 мАч.

Обзор Ugreen PB536

Комплектация

На лицевой стороне приведены ключевые данные по техническим характеристикам и особенностям работы. Комплект включает руководство пользователя, USB-C кабель.

комплектация Ugreen PB536

Внешний вид

Корпус для емкости 20 000 мАч компактен. У него традиционная форма со скругленными углами. Удобно носить в рюкзаке, сумке или кармане куртки.

внешний вид Ugreen PB536

Внешний вид нейтрален, серый цвет, при этом не подвержен загрязнению следами пальцев и царапин. Сборка плотная.

внешний вид Ugreen PB536

Есть встроенный кабель USB-C с плетенной оплеткой. Интересная реализация с использованием его также как хомута для перехвата в руке. Разъем фиксируется в небольшом углублении при помощи магнита. Также сам кабель для проведения зарядки будет всегда под рукой.

внешний вид Ugreen PB536

С противоположной стороны кнопка серебристого цвета, нажатие на которую отображает текущий заряд аккумулятора в процентах, а также с помощью нее можно активировать режим зарядки с малым током для часов и наушников.

внешний вид Ugreen PB536

Экран находится на крышке. Подсветка белого цвета. Наглядно и информативно. Сама поверхность с матовой текстурой, дисплей скрыт под крышкой.

внешний вид Ugreen PB536

Основание из износоустойчивого пластика черного цвета, как и боковая грань. На ней выведен USB Type-C и USB Type-A.

внешний вид Ugreen PB536

Тесты

Емкость 20 000 мАч, две последовательных элемента по 10 000 мАч. Доступно три разъема, которые можно задействовать одновременно для зарядки смартфонов, планшетов, носимых устройств, а также ноутбуков.

тесты Ugreen PB536

Поддерживаются технологии быстрой зарядки QC, AFC, FCP, SCP, DCP и PowerDelivery мощностью до 45 Вт. Можно быстро заряжать разные типы устройств, а для носимых наоборот активировать медленную зарядку.
  • Линейный выход USB-C1: 5 В --3 А/9 В-3 А/12 В --3 А/15 В-3 А/20 В-2,25 А
  • Выход USB-A: 10 В-2,25 А/5 В-3 А/9 В-2 А/12 В-1,5 А
  • Выход USB-C: 5 В-3 А/9 В-3 А/12 В-3 А/15 В-3 А/20 В-2,25 А
При подключении нескольких разъемов одновременно скорость зарядки на каждом из них будет пропорционально снижаться. Есть встроенная защита от перегрева, короткого замыкания.

Итоги

Ugreen PB536 – литий-ионный полимерный внешний аккумулятор с емкостью 20 000 мАч, поддержкой быстрой зарядки, встроенный плетенный кабель с магнитным креплением, групповая защита.
