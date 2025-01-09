Заявка на лучший геймпад на ПК и планшеты. Обзор Flydigi Vader 4 Pro Assassins Creed

Сегодня детально рассмотрим лимитированный геймпад Flydigi Vader 4 Pro Assassins Creed, совмещающий в себе лучшие разработки на уровне профессиональных решений. Это мультиплатформенное решение, которое можно использовать с Windows, Android, iOS и Nintendo. Два вида беспроводного соединения, а также возможность подключения кабелем.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона, оформленной в стилистике игры Assassins Creed Black Flag. Комплект включает передатчик, USB-кабель, инструкцию по эксплуатации.

Внешний вид

Геймпад выполнен из прочного пластика с приятной тактильно матовой текстурой. Это лимитированное издание с оформлением в стилистике одной из самых удачных частей серии.

Основа молочного цвета, нанесены изображение морской карты и другой символики, связанной с пиратами. Сделано со вкусом, выглядит солидно.

Рукоятки сзади с текстурированным пластиком, улучшающим сцепление в руках. Есть отсечки, предотвращающие соскальзывание пальцев.

На обратной стороне размещены четыре программируемые клавиши – M1, M2, M3, M4. Две из них расположены удобно в районе расположения пальцев и на них можно нажимать не ослабевая хвата. А две ближе к центральной части. Два переключателя режимов работы курков, правый и левый регулируются в отдельности.

На передней грани у Flydigi Vader 4 Pro Assassins Creed разъем USB-C, используемый как для зарядки, так и проводного подключения. Рядом пазы используемые для установки крепления смартфона, приобретаемого отдельно.

Курки LT и RT нажимаются равномерно, на них есть текстурное мелкошероховатое покрытие. Установлены датчики холла, что редко встречается даже в дорогих геймпада. Для пользователя это даст точные и плавные нажатия. При этом ход курков можно регулировать и в диапазоне регулировки доступен сверхкороткий ход в 0.3 мм. Есть обратная связь. Вибрация работает ощутимо и импульсно.Курки LB и RB мягче, на них также есть шероховатое покрытие. Отметим ощутимый тактильный отклик при нажатии.

Стики съемные, владелец сможет приобрести дополнительный комплект с разной высотой. Конструкция предустановленных усилена металлом. Для них тоже есть возможность регулировки усилия от 40 до 100 гс. При этом погрешность не превышает 1%. Здесь датчики Холла и пользователь в дальнейшем н столкнется с дрифтом.Крестовина на геймпаде является собственной разработки. Она без ошибок обрабатывает восемь направления, помимо основных это четыре по диагонали. Приложив усилие ее можно снять.

В кнопка X, Y, A, B используются механические переключатели Kailh с ресурсом в 3 миллиона нажатий. Кнопки нажимаются равномерно независимо от точки приложения силы. Не залипают.

Софт

Под ними две дополнительные клавиши C и Z. На лицевой стороне в центральной части есть традиционный набор – SELECT, START, HOME и FN. В верхней части компактная зона с RGB-подсветкой рядом с логотипом бренда.Для Windows доступна утилита для тонкой настройки Flydigi Vader 4 Pro Assassins Creed. Производитель ее регулярно обновляет. С помощью приложения можно индивидуально его конфигурировать. Есть возможность распределить настройки по разным профилям, выбрав оптимальные под каждый жанр игр индивидуально.

Есть детальный доступ к управлению стиками. Компенсация центральной и внешней мертвой зон. Включение AI-алгоритма корректировки с работой в виде круга или квадрата. Правый и левый выставляются отдельно, для примера слева выставили круг, справа квадрат.

Тесты

Включается компенсация дрожания стиков, точность стика от 8 до 12 бит. Изменение частоты опроса от 125 до 1000 Гц. Чувствительность центра стика – низко, средне, быстро.Переназначение действие клавиш. Напомним, помимо четырех на тыльной стороне, есть еще две на лицевой стороне. Поддерживается запись макросов.Управление гироскопом с выбором сценариев под шутеры и гонки. Здесь также можно выставить чувствительность и компенсацию мертвой зоны.Для курков включается и выключается вибрация, регулируется ее сила. Порог срабатывания и амплитуда для правого и левого в отдельности.Поддерживаются разные операционные системы и типы устройств. В зависимости от используемого можно выбирать типы соединения – частота 2.4 ГГц с подключение передатчика, Bluetooth или проводное подключение. Важно отметить, что при Bluetooth подключении часть индивидуальных настроек, выставленных с помощью ПО доступны не будут, поэтому с ПК и ноутбуками приоритетнее использовать передатчик или проводное подключение.

При этом в Flydigi Vader 4 Pro Assassins Creed доступно несколько режимов работы – нативный Xbox controller, классический D-INPUT и Flashplay. В зависимости от игр можно будет менять, чаще же всего будет использоваться наиболее актуальный сейчас нативный X-INPUT. С ним работает большинство современных игр.

При подключении к Nintendo Switch необходимо выставить переключатель на отдельное положение NS. Для работы с этой консолью доступен отдельный набор настроек, учитывающий ее особенности. В этом же режиме его можно будет подключить к Steam Deck или использовать при запуске эмуляторов.

Итоги

Flydigi Vader 4 Pro Assassins Creed – геймпад профессионального уровня, сочетающий в себе качественное техническое исполнение всех элементов системы и органов управления, возможность тонкой настройки и поддержки различных режимов работы, а также корпус в лимитированном внешнем исполнении. На сегодняшний день это лучший геймпад из протестированных.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".