Заявка на лучший геймпад на ПК и планшеты. Обзор Flydigi Vader 4 Pro Assassins Creed

Основа молочного цвета, нанесены изображение морской карты и другой символики, связанной с пиратами. Сделано со вкусом, выглядит солидно.
Рукоятки сзади с текстурированным пластиком, улучшающим сцепление в руках. Есть отсечки, предотвращающие соскальзывание пальцев.
На обратной стороне размещены четыре программируемые клавиши – M1, M2, M3, M4. Две из них расположены удобно в районе расположения пальцев и на них можно нажимать не ослабевая хвата. А две ближе к центральной части. Два переключателя режимов работы курков, правый и левый регулируются в отдельности.
На передней грани у Flydigi Vader 4 Pro Assassins Creed разъем USB-C, используемый как для зарядки, так и проводного подключения. Рядом пазы используемые для установки крепления смартфона, приобретаемого отдельно.
Курки LT и RT нажимаются равномерно, на них есть текстурное мелкошероховатое покрытие. Установлены датчики холла, что редко встречается даже в дорогих геймпада. Для пользователя это даст точные и плавные нажатия. При этом ход курков можно регулировать и в диапазоне регулировки доступен сверхкороткий ход в 0.3 мм. Есть обратная связь. Вибрация работает ощутимо и импульсно.
Стики съемные, владелец сможет приобрести дополнительный комплект с разной высотой. Конструкция предустановленных усилена металлом. Для них тоже есть возможность регулировки усилия от 40 до 100 гс. При этом погрешность не превышает 1%. Здесь датчики Холла и пользователь в дальнейшем н столкнется с дрифтом.
В кнопка X, Y, A, B используются механические переключатели Kailh с ресурсом в 3 миллиона нажатий. Кнопки нажимаются равномерно независимо от точки приложения силы. Не залипают.
Под ними две дополнительные клавиши C и Z. На лицевой стороне в центральной части есть традиционный набор – SELECT, START, HOME и FN. В верхней части компактная зона с RGB-подсветкой рядом с логотипом бренда.
Есть детальный доступ к управлению стиками. Компенсация центральной и внешней мертвой зон. Включение AI-алгоритма корректировки с работой в виде круга или квадрата. Правый и левый выставляются отдельно, для примера слева выставили круг, справа квадрат.
Включается компенсация дрожания стиков, точность стика от 8 до 12 бит. Изменение частоты опроса от 125 до 1000 Гц. Чувствительность центра стика – низко, средне, быстро.
При этом в Flydigi Vader 4 Pro Assassins Creed доступно несколько режимов работы – нативный Xbox controller, классический D-INPUT и Flashplay. В зависимости от игр можно будет менять, чаще же всего будет использоваться наиболее актуальный сейчас нативный X-INPUT. С ним работает большинство современных игр.
При подключении к Nintendo Switch необходимо выставить переключатель на отдельное положение NS. Для работы с этой консолью доступен отдельный набор настроек, учитывающий ее особенности. В этом же режиме его можно будет подключить к Steam Deck или использовать при запуске эмуляторов.