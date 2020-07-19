Обзор Ghost of Tsushima. Самурай с душой ассасина

Стартовали продажи эксклюзива Ghost of Tsushima на платформе Sony PlayStation. Судя по тому, что уже в конце года нас ждет выход пятого поколения. Это один из последних громких релизов для Sony PlayStation 4. Разработку вела студия Sucker Punch, представившие в свое время одними из первых infamous: Second Son.

Согласно первым оценкам, игра вызвала спорные оценки, от самых разгромных, до восхищенных. Мы сами с обзором не спешили, предварительно полностью пройдя сюжет и детально познакомившись проектом. Сегодня готовы поделиться своим мнением и обсудить его с вами.

События игры происходят в феодальной Японии на острове Цусима. Стартовым событием станет захват острова монголами, практически полное уничтожение самураев на острове, геноцид населения и захват в плен лидера. Игрок предлагается управлять одним из оставшихся самураев, по совместительству являющийся «внучатым племянником лидера».

Реализован открытый мир, ограниченный только размером острова. Здесь в отличие от The Last of Us 2 нет планомерного движения по сюжету. Вместо этого предлагается самому выбирать между ключевыми и дополнительными заданиями. Плюс во время перемещения по карте ждут случайные события и поиск артефактов, а также ресурсов.

Между исследованными ранее участками перемещаться можно кликом по карте для экономии времени. Но с учетом детализации прорисовки окружающего мира и удачной передачи атмосферы этой временной эпохи основным средством перемещения станет лошадь. Да присутствуют мелкие огрехи в плане расстановки ряда объектов, но в целом этого не замечаешь. Плюс с учетом площади общей территории вполне простительно.

В самой игре Ghost of Thushima нас ждет коктейль из ряда популярных игр. Большое сходство наблюдается с последней Assassin’s Creed. Аванпосты с монголами, возможность выбора между открытой потасовкой или скрытые убийца. И здесь кроется одна из сюжетных особенностей, герой быстро отходит от героичных сражений в пользу продумывания хитрых ловушек и скрытых убийств. Это проще, эффективнее и менее рискованно. Тем более основная часть заданий как раз и заключается в убийстве монголов.

По мере прохождения появляется доступ к новым стойкам, приемам и хитростям. Предлагается выбор между ветками развития. Какое-никакое разнообразие в способах истребления очередного врага присутствуют. Придраться можно к ограниченному количеству самих видов врагов: лучники, мечники, щитовики и двуручники. Боссы представляют собой раздутых по здоровью мобов.

Хотя и добрая порция пафоса тоже присутствует. Особенно во время диалогов и сюжетных вставок. Сделаны они атмосферными, наблюдать интересно. Тем более здесь не забыли провести полноценную локализацию. Слушать японский с русскими субтитрами или чистый русский. Стимулировать прохождение побочных заданий и поиск ресурсов призваны инструменты по украшению доспехов и прокачке доспехов с вооружением. Но для тех, кто ограничен во времени вполне можно идти только по сюжету.

Золото. Выбор редакции MegaObzorВ целом игра нам понравилась своей атмосферой, выбранной временной эпохой и доброй доле пафоса. Хорошо поработали над проектом дизайнеры и художникам. Похвалы заслуживает звуковая составляющая. Зайдет игра любителям проектов в стиле Assassin’s Creed (они пока сами не торопятся затрагивать самураев), коллекционок и открытого мира. Оптимальна для неспешного прохождения. Из минусов отметим однообразие заданий в игре.
Оценка игры: 8/10
Комментарии и отзывы Ghost of Tsushima
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