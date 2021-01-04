Обзор HAIER HG-700. Капитальная мясорубка в минималистичном дизайне

Сегодня к нам в руки попала мясорубка HAIER HG-700, с помощью которой можно не только делать фарш, но и крутить домашние колбаски. В рамках данного теста мы проверим соответствует ли данная модель заявленным данным производителя.

Комплектация

HAIER HG-700 поставляется в черной коробке с описанием всех ее основных особенностей. Внутри находятся сама мясорубка, загрузочная часть, шайба фиксатор, шнек, нож, три решетки для фарша с разным диаметром отверстий, две насадки для колбасок и руководство пользователя.

Внешний вид

Большая часть мясорубок своим видом напоминают несуразный пластиковый обмылок. В случае с HAIER HG-700 сразу заметно, что дизайнеры подумали над тем, как чтобы она красиво смотрелась в любом интерьере. По этой причине модель внешне представляет собой минималистичный куб со скруглёнными углами.

Ее корпус полностью изготовлен из крашеного алюминия. Такое решение куда приятнее и надежнее пластика. Общий вес модели составляет 6,8 кг.

Рабочая часть имеет длину в 12 см и диаметр решетки в 7 см. Благодаря этому за раз можно прокрутить приличное количество фарша.

Чтобы снять рабочую часть мясорубки, достаточно повернуть нижний рычажок в одно движение.

Сами перфорированные решетки выполнены из толстой нержавеющей стали толщиной в 5 мм. Все исполнено качественно без каких-либо заусенцев.

Внутренний нож изготовлен из японской стали и имеет двухстороннюю заточку. По этому причине он прослужит дольше, а его установку можно осуществлять не глядя.

Загрузочный лоток выполнен из металла. Во время использования мясорубки он не ерзает и на него за раз можно спокойно разместить около 1 кг мяса.

Все оставшиеся насадки от мясорубки прячутся во втулке под верхней крышке.

На боковую сторону мясорубки выведены четыре сенсорные клавиши, которые сопровождаются красивой синей подсветкой. Среди них есть пауза, реверсивное движение, 1-ая скорость и 2-ая скорость.

Процесс изготовления фарша упрощает тот момент, что расстояние от стола до рабочей части составляет 13.5 см. Из-за этого под ней можно легко разместить миску больших размеров.

Тестирование

Номинальная мощность HAIER HG-700 составляет 350 Вт, чего более чем достаточно для бытовых нужд. Максимальная же равна 1900 Вт. Для проверки качества работы мясорубки мы решили прогнать через нее за раз 3 кг говядины. Такая задача являлось не самой простой, ведь в нашем куске содержалось приличное количество жестких жил.

В начале процесса мы по незнанию установили решетку среднего диаметра, которая не подходит для говядины. Хоть даже при таких условиях мясорубка продолжала делать свое дело, мы все же заменили решетку на вариант с отверстиями большего диаметра. Тогда качество получаемого фарша заметно возросло, он стал более ровным и аккуратным. Во время тестирования была выставлена 1-ая скорость. Сам производитель рекомендует делать небольшие паузы после 3-5 минут работы, чтобы лишний раз не перетруждать мотор. Также стоит отметить, что во время использования данная мясорубка работает относительно тихо и совсем не раздражает.

Далее мы решили проверить, как HAIER HG-700 сможет накрутить колбаски из полученного нами фарша. На 1 кг мяса было взять 150 мл воды и 20 гр специй. Результат нас порадовал, колбаски вышли ровной без воздушных прослоек.

Итоги

HAIER HG-700 — вышла приятной во всех пониманиях этого слова мясорубкой. Она симпатично выглядит, изготовлена только из добротных компонентов, ей удобно пользоваться и за раз можно прокрутить приличное количество мяса и во время работы она не заглушает своим шумом все вокруг. Также радует возможность готовить с помощью нее домашние колбаски или сосиски.