Обзор HAIER HG-700. Капитальная мясорубка в минималистичном дизайне

Сегодня к нам в руки попала мясорубка HAIER HG-700, с помощью которой можно не только делать фарш, но и крутить домашние колбаски. В рамках данного теста мы проверим соответствует ли данная модель заявленным данным производителя.

Комплектация

HAIER HG-700 поставляется в черной коробке с описанием всех ее основных особенностей. Внутри находятся сама мясорубка, загрузочная часть, шайба фиксатор, шнек, нож, три решетки для фарша с разным диаметром отверстий, две насадки для колбасок и руководство пользователя.

Внешний вид

Большая часть мясорубок своим видом напоминают несуразный пластиковый обмылок. В случае с HAIER HG-700 сразу заметно, что дизайнеры подумали над тем, как чтобы она красиво смотрелась в любом интерьере. По этой причине модель внешне представляет собой минималистичный куб со скруглёнными углами.

Ее корпус полностью изготовлен из крашеного алюминия. Такое решение куда приятнее и надежнее пластика. Общий вес модели составляет 6,8 кг.

Рабочая часть имеет длину в 12 см и диаметр решетки в 7 см. Благодаря этому за раз можно прокрутить приличное количество фарша.

Чтобы снять рабочую часть мясорубки, достаточно повернуть нижний рычажок в одно движение.

Сами перфорированные решетки выполнены из толстой нержавеющей стали толщиной в 5 мм. Все исполнено качественно без каких-либо заусенцев.

Внутренний нож изготовлен из японской стали и имеет двухстороннюю заточку. По этому причине он прослужит дольше, а его установку можно осуществлять не глядя.

Загрузочный лоток выполнен из металла. Во время использования мясорубки он не ерзает и на него за раз можно спокойно разместить около 1 кг мяса.

Все оставшиеся насадки от мясорубки прячутся во втулке под верхней крышке.

На боковую сторону мясорубки выведены четыре сенсорные клавиши, которые сопровождаются красивой синей подсветкой. Среди них есть пауза, реверсивное движение, 1-ая скорость и 2-ая скорость.

Процесс изготовления фарша упрощает тот момент, что расстояние от стола до рабочей части составляет 13.5 см. Из-за этого под ней можно легко разместить миску больших размеров.

Тестирование

Номинальная мощность HAIER HG-700 составляет 350 Вт, чего более чем достаточно для бытовых нужд. Максимальная же равна 1900 Вт. Для проверки качества работы мясорубки мы решили прогнать через нее за раз 3 кг говядины. Такая задача являлось не самой простой, ведь в нашем куске содержалось приличное количество жестких жил.

В начале процесса мы по незнанию установили решетку среднего диаметра, которая не подходит для говядины. Хоть даже при таких условиях мясорубка продолжала делать свое дело, мы все же заменили решетку на вариант с отверстиями большего диаметра. Тогда качество получаемого фарша заметно возросло, он стал более ровным и аккуратным. Во время тестирования была выставлена 1-ая скорость. Сам производитель рекомендует делать небольшие паузы после 3-5 минут работы, чтобы лишний раз не перетруждать мотор. Также стоит отметить, что во время использования данная мясорубка работает относительно тихо и совсем не раздражает.

Далее мы решили проверить, как HAIER HG-700 сможет накрутить колбаски из полученного нами фарша. На 1 кг мяса было взять 150 мл воды и 20 гр специй. Результат нас порадовал, колбаски вышли ровной без воздушных прослоек.

Итоги

HAIER HG-700 — вышла приятной во всех пониманиях этого слова мясорубкой. Она симпатично выглядит, изготовлена только из добротных компонентов, ей удобно пользоваться и за раз можно прокрутить приличное количество мяса и во время работы она не заглушает своим шумом все вокруг. Также радует возможность готовить с помощью нее домашние колбаски или сосиски.
Комментарии и отзывы HAIER HG-700
Обзоры:
Обзор Candy FCP815X E0/E. Духовой шкаф c Wi-Fi и базой рецептовОбзор Candy FCP815X E0/E. Духовой шкаф c Wi-Fi и базой рецептов
Лучший увлажнитель воздуха. Xiaomi CJXJSQ02ZMЛучший увлажнитель воздуха. Xiaomi CJXJSQ02ZM
4 причины купить паровой шкаф для дома. Samsung DF60R8600CG4 причины купить паровой шкаф для дома. Samsung DF60R8600CG
Новости:
Лучший электрочайник. Philips HD9450/81

Электрочайник — очень нужная вещь на кухне, так как ждать, пока закипит обычный чайник на газу крайне дол...
Обзор Candy RapidO RO4 1276DWMC4-07. Стиральная машина с 9 быстрыми программами и Wi-Fi управлением

В прошлом году на выставке IFA 2019 в Германии Candy на своем стенде представили линейку новых стиральных...
4 причины купить паровой шкаф для дома. Samsung DF60R8600CG

Благодаря технологическим достижениям сегодня мы можем с легкостью готовить ресторанные блюда на своей ку...
Обзор HAIER HG-700. Капитальная мясорубка в минималистичном дизайнеОбзор HAIER HG-700. Капитальная мясорубка в минималистичном дизайне
Обзор Nanoleaf Canvas Smarter Kit NL29-0002SW-9PK. Световые панели с интеграцией в умный домОбзор Nanoleaf Canvas Smarter Kit NL29-0002SW-9PK. Световые панели с интеграцией в умный дом
Обзор Harper Magic Lantern (Harper PSL-021). Яркая портативная колонка с IPX6Обзор Harper Magic Lantern (Harper PSL-021). Яркая портативная колонка с IPX6
Обзор Samsung 970 EVO 1000 GB (MZ-V7E1T0BW). Быстрый и горячий M.2 дискОбзор Samsung 970 EVO 1000 GB (MZ-V7E1T0BW). Быстрый и горячий M.2 диск
Обзор SVEN SF-05. Сетевой фильтр 5 розетокОбзор SVEN SF-05. Сетевой фильтр 5 розеток
Лучший игровой процессор. Intel Core i3-...
Лучший игровой процессор. Intel Core i3-В период коронавируса многие пользователи стали больше играть в игры, наслаждаясь виртуальным мирами и их...
Китайцы раскупили OnePlus 8T за 10 минут...
Китайцы раскупили OnePlus 8T за 10 минутСегодня флагманский смартфон OnePlus 8T стал доступен для покупки в Китае, а уже завтра появится в европе...
Процессоры AMD Ryzen 5000 показали на фо...
Процессоры AMD Ryzen 5000 показали на фоСетевые источники опубликовали первую фотографию с процессорами AMD Ryzen 5000 на микроархитектуре Zen 3,...
Флагманский смартфон OnePlus 9 Pro показ...
Флагманский смартфон OnePlus 9 Pro показИнформатор Стив Хеммерстоффер, известный достоверными утечками, опубликовал рендеры еще не представленног...
Apple AirPods Max украсили золотом...
Apple AirPods Max украсили золотомРоссийский люксовый бренд Caviar только что объявил о запуске специальной версии AirPods Max. Компания, и...
Представлен ПК-корпус Antec Performance ...
Представлен ПК-корпус Antec Performance Компания Antec пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью Performance P10 Flux, которая подойдет для созда...
HUAWEI Mate40 Pro возглавляет список AnT...
HUAWEI Mate40 Pro возглавляет список AnTAnTuTu Benchmark выпустил отчет за октябрь. HUAWEI Mate40 Pro теперь возглавляет список флагманских смарт...
Обзор AOC Q27P2Q. 27 дюймовый QHD монито...
Обзор AOC Q27P2Q. 27 дюймовый QHD монитоМы продолжаем изучение мониторов, ориентированных на бизнес сегмент и использование в офисе. В центре вни...
Apple Car может появиться уже в следующе...
Apple Car может появиться уже в следующеУже несколько лет ходят слухи о будущем автомобиле Apple Car. Согласно отчетам, компания перенесла план и...
В Demon's Souls вышло новое обновление ...
В Demon's Souls вышло новое обновление Разработчик игр Bluepoint Games выпустила новое обновление для приключенческой игры Demon's Souls. Обновл...
HMD Global готовится к запуску нового те...
HMD Global готовится к запуску нового теHMD Global готовится к запуску нового телефона в Китае. Плакат с датой запуска, выпущенный брендом, показ...
Origin OS придет на замену Funtouch OS о...
Origin OS придет на замену Funtouch OS оVIVO анонсировала операционную систему Origin OS, как утверждалось, она заменит Funtouch OS. Origin OS ос...
Обзор Perenio Elegance. Роутер IoT. Преимущества и недостатки умного дома от PerenioОбзор Perenio Elegance. Роутер IoT. Преимущества и недостатки умного дома от Perenio
Обзор BBK BV2527. Недорогой беспроводной пылесос с циклоном и HEPAОбзор BBK BV2527. Недорогой беспроводной пылесос с циклоном и HEPA
Обзор HARPER HB-715. Беспроводные наушники с активным шумоподавлениемОбзор HARPER HB-715. Беспроводные наушники с активным шумоподавлением
Обзор Clever&Clean AQUA Light. Робот-пылесос с влажной уборкой и голосовым управления АлисойОбзор Clever&Clean AQUA Light. Робот-пылесос с влажной уборкой и голосовым управления Алисой
Обзор Sonos Arc. Премиальный саундбар с поддержкой стриминговых сервисовОбзор Sonos Arc. Премиальный саундбар с поддержкой стриминговых сервисов
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor