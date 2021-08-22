Обзор HAMA Mini Ball XL (04065). Компактный штатив

Комплект включает только сам трипод. Собрано все в коробке с общей информацией по характеристикам.
Корпус выполнен из металла. В основании зафиксирован крепеж с шарнирным креплением. Для смены необходимо расслабить винт на боковой грани.
Винт G1/4, универсальный и распространённый способ крепления для фото и видеосъемки. Он же используется на аксессуарах от экшен-камерах.
В основании площадки крепления нанесен текстурный рисунок, он дополнительно предотвращает смещение закрепленного устройства.
Три ножки с регулируемым углом отклонения. Устойчивое расположение HAMA Mini Ball XL можно получить в нескольких положениях, меняя высоту расположения.
Максимальная высота размещения от поверхности 26 сантиметров. Сами ножки фиксируются достаточно жестко.
Также ножки у него телескопические. Можно дополнительно увеличить высоту.
Использовали HAMA Mini Ball XL для фиксации веб-камеры на рабочем столе. Решает вопрос ограниченных возможностей подбора угла и направления съемки.
С дополнительным креплением использовали для фиксации смартфона под проведение съемки. Удобно, особенно с учетом возможности брать его с собой в дорогу. Он компактный, без проблем брали в ручную кладь.
С помощью него снимали таймлапсы, вели мобильную съемку для социальных сетей. С учетом невысокой стоимости отличный вариант в качестве аксессуара под цифровую камеру, экшен-камеру, веб-камеру или смартфон.