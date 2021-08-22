Обзор HAMA Mini Ball XL (04065). Компактный штатив

Тестируемый сегодня трипод HAMA Mini Ball XL выполнен в компактном корпусе. Рассчитан он в первую очередь на компактные цифровые камеры. Но также подойдет для стримеров, позволяя зафиксировать веб-камеру, также с помощью креплений на него можно будет поставить смартфон.

Комплект включает только сам трипод. Собрано все в коробке с общей информацией по характеристикам.

Корпус выполнен из металла. В основании зафиксирован крепеж с шарнирным креплением. Для смены необходимо расслабить винт на боковой грани.

Винт G1/4, универсальный и распространённый способ крепления для фото и видеосъемки. Он же используется на аксессуарах от экшен-камерах.

В основании площадки крепления нанесен текстурный рисунок, он дополнительно предотвращает смещение закрепленного устройства.

Три ножки с регулируемым углом отклонения. Устойчивое расположение HAMA Mini Ball XL можно получить в нескольких положениях, меняя высоту расположения.

Максимальная высота размещения от поверхности 26 сантиметров. Сами ножки фиксируются достаточно жестко.

Также ножки у него телескопические. Можно дополнительно увеличить высоту.

Использовали HAMA Mini Ball XL для фиксации веб-камеры на рабочем столе. Решает вопрос ограниченных возможностей подбора угла и направления съемки.

С дополнительным креплением использовали для фиксации смартфона под проведение съемки. Удобно, особенно с учетом возможности брать его с собой в дорогу. Он компактный, без проблем брали в ручную кладь.

С помощью него снимали таймлапсы, вели мобильную съемку для социальных сетей. С учетом невысокой стоимости отличный вариант в качестве аксессуара под цифровую камеру, экшен-камеру, веб-камеру или смартфон.