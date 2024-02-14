Массажная накидка для дома и авто. Обзор HELST HMC-1500…

Для того чтобы проводить массаж дома не требуется наличие личного массажиста или дорогих кресел. Есть удобные и доступные варианты, в рамках «Лаборатории» рассматривали различные варианты и сегодня продолжая изучение актуальной модельной линейки в центре внимания будет массажная накидка HELST HMC-1500. Она поддерживает равномерное распределение роликов, регулировку ширины и два вида массажа, а также обогрев и выбор точек массажа.

Комплектация

Коробка из плотного картона. Внутренняя коробка с полиграфией, приведены особенности исполнения и данные по характеристикам. Комплект включает адаптеры питания в розетку и прикуриватель, руководство пользователя на русском языке.

HELST HMC-1500 обзор

Внешний вид

Выполнена из экокожи темного цвета с сетчатой тканью в рабочей зоне расположения роликов. Состоит накидка из сиденья и спинки, соединенных между собой.

Сиденье с пенным наполнителем. Мягкое, сидеть в нем удобно, форму свою сохраняет.

По периметру спинки молния, позволяющая рассмотреть внутреннее содержимое и по необходимости снять чехол, например, для очистки. Внутри твердая основа с направляющими по которому двигаются элементы с роликами.

Для фиксации на спинке кресла или стула с обратной стороны ремень с липучками. Простой и универсальный вариант крепежа, позволяющий эксплуатировать в разных условиях включая салон автомобиля.

На боковой стороне у HELST HMC-1500 участок кабеля с гнездом питания. Комплектный набор позволяет использовать в качестве источника розетку или прикуриватель.

С этой же стороны выход кабеля с проводом. Корпус пульта выполнен из пластика черного цвета, вся информация нанесена на русском языке.

Все кнопки со светодиодной индикацией, отображающей текущий рабочий статус. Помимо кнопок изображение спинки с тремя зонами.

Тесты

Разобраться будет несложно. Для хранения пульта есть компактный кармашек.

Эксплуатировали массажную накидку в домашних условиях и в автомобиле. Дома накидка устанавливалась на стул с высокой спинкой и просто размещая на диване с упором в виде подушки. Все достаточно просто, причем провести массаж можно будет без предварительной подготовки места и сразу после распаковки.

Есть все необходимое и для эксплуатации в автомобиле, включая необходимый тип зарядки в прикуриватель. Надежно фиксируются, при движении по неровностям не смещается. При этом сама возможность совмещения проведения массажа с временем которое затрачивается на дорогу.

HELST HMC-1500 поддерживает массаж Шиацу с круговыми движениями, разминающими мышцы. С помощью пульта можно регулировать ширину. Также есть роллинг с глубокими продавливающими движениями вдоль позвоночника, зоны проведения выбираются. Тут выделено три зоны: верх и низ спины, а также вся спина.

Есть поддержка подогрева. В зависимости от его задействования меняется цвет подсветки роликов. Красная – включено, синяя – выключено. Он усиливает эффект от проведения сеанса массажа. Заметили, что помимо общего снятия усталости, улучшает режим сна и в целом улучшается общее самочувствие.

Итоги

HELST HMC-1500 – массажная накидка для дома и автомобиля, позволяющая ежедневно проводить массаж Шиацу и роллинг с подогревом для снятия усталости, мышечного напряжения и общего самочувствия. Два варианта адаптеров питания, регулируемая ширина, информативный пульт управления, аккуратное внешнее исполнение.