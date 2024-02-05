Массажная накидка для дома и автомобиля. Обзор HELST HMC-900…

Рассматриваемая сегодня массажная накидка HELST HMC-900 использует сочетание различных вариантов проведения монтажа. Это зонированный и точечный, роллинг, массаж Шиацу. Здесь применена интеллектуальная система датчиков, а сама накидка может эксплуатироваться как дома, так и на работе.

Комплектация

Внешняя коробка из транспортировочного картона, внутренняя с полиграфией. Приведены данные по характеристикам и сертификации. Комплект включает адаптер питания в прикуриватель автомобиля и блок питания в розетку, руководство пользователя на русском языке.

HELST HMC-900 обзор

Внешний вид

Состоит из двух элементов связанных между собой. Это сиденье и спинка, у которой есть плотный каркас за счет которого она сохраняет форму. У спинки есть также выраженные боковые упоры, характерные для игровых и офисных кресел, обеспечивающих поддержку.

На задней стороне ремешок с липучками, при помощи которого она прижимается к спинке кресла или сиденью автомобиля. На боковой стороне кармашек, используемый для хранения пульта управления.

Он проводной, каждая кнопка со светодиодным индикатором, отображающим текущий статус работы. Вся информация на русском языке. Выбираются зоны проведения массажа, 2D или 3D Шиацу, роллинг, точечный массаж, сила вибрации, подогрев, демо режим.

Основная часть массажной накидки выполнена из кожзама. Центральная часть из сетчатой ткани. Между собой элементы плотно сшиты, аккуратными швами.

На боковой стороне у HELST HMC-900 кабель с коннектором, к которому идет подключение одного из двух адаптеров питания. Владелец сможет эксплуатировать в помещении рядом с розеткой, а также автомобиле.

Тесты

Качество сборки отличное. Внешне массажная накидка производит приятное впечатление.Для начала можно будет воспользоваться Демо-режимом работы в котором демонстрируются основные принципы ее работы и разное сочетание доступных элементов для проведения массажа. Выделяется три зоны, две из них основные это верх и низ спины, их можно сочетать или выбрать только одну из них, а также ягодицы с вибрацией на сиденье

Основным элементом на спинке является группа роликов, которые распределены по всей площади. В «роллинге» они проходят по всей спине, создавая эффект раскатывания. Для Шиацу доступен 2D и 3D массаж, отличаются они ритмом. В первом задействуются в одном направлении, а во втором правая и левая группа двигаются поочередно в разных.

При включении активируется подсветка на роликах. Синий цвет – подогрев у HELST HMC-900 выключен, красный – включен. Прогревает заметно, чаще всего ее включали, с ней проведение массажа приятнее и эффективнее. Доступен выбор между тремя уровнями интенсивности вибрации, а также самого массажа.

В качестве основы для крепления подойдет компьютерное или офисное кресло или стул с высокой спинкой, диван с подушками. Мы отдельно проверили его работу в автомобиле. Отличный вариант для того чтобы проводить сеанс массажа по пути с работы или в пробках.

Итоги

HELST HMC-900 – массажная накидка с выбором вариантов проведения массажа, поддерживающая подогрев и ручного выбора положения под проблемные зоны. Два вида адаптеров питания в комплекте, аккуратное внешнее исполнение, информативный пульт управления, регулируемая интенсивность.