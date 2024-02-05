Массажная накидка для дома и автомобиля. Обзор HELST HMC-900

Рассматриваемая сегодня массажная накидка HELST HMC-900 использует сочетание различных вариантов проведения монтажа. Это зонированный и точечный, роллинг, массаж Шиацу. Здесь применена интеллектуальная система датчиков, а сама накидка может эксплуатироваться как дома, так и на работе.

HELST HMC-900

Комплектация

HELST HMC-900

Внешняя коробка из транспортировочного картона, внутренняя с полиграфией. Приведены данные по характеристикам и сертификации. Комплект включает адаптер питания в прикуриватель автомобиля и блок питания в розетку, руководство пользователя на русском языке.

HELST HMC-900

HELST HMC-900 обзор

Внешний вид

Состоит из двух элементов связанных между собой. Это сиденье и спинка, у которой есть плотный каркас за счет которого она сохраняет форму. У спинки есть также выраженные боковые упоры, характерные для игровых и офисных кресел, обеспечивающих поддержку.

HELST HMC-900

На задней стороне ремешок с липучками, при помощи которого она прижимается к спинке кресла или сиденью автомобиля. На боковой стороне кармашек, используемый для хранения пульта управления.

HELST HMC-900

Он проводной, каждая кнопка со светодиодным индикатором, отображающим текущий статус работы. Вся информация на русском языке. Выбираются зоны проведения массажа, 2D или 3D Шиацу, роллинг, точечный массаж, сила вибрации, подогрев, демо режим.

HELST HMC-900

Основная часть массажной накидки выполнена из кожзама. Центральная часть из сетчатой ткани. Между собой элементы плотно сшиты, аккуратными швами.

HELST HMC-900

На боковой стороне у HELST HMC-900 кабель с коннектором, к которому идет подключение одного из двух адаптеров питания. Владелец сможет эксплуатировать в помещении рядом с розеткой, а также автомобиле.

HELST HMC-900

Качество сборки отличное. Внешне массажная накидка производит приятное впечатление.

Тесты

Для начала можно будет воспользоваться Демо-режимом работы в котором демонстрируются основные принципы ее работы и разное сочетание доступных элементов для проведения массажа. Выделяется три зоны, две из них основные это верх и низ спины, их можно сочетать или выбрать только одну из них, а также ягодицы с вибрацией на сиденье

HELST HMC-900

Основным элементом на спинке является группа роликов, которые распределены по всей площади. В «роллинге» они проходят по всей спине, создавая эффект раскатывания. Для Шиацу доступен 2D и 3D массаж, отличаются они ритмом. В первом задействуются в одном направлении, а во втором правая и левая группа двигаются поочередно в разных.

HELST HMC-900

При включении активируется подсветка на роликах. Синий цвет – подогрев у HELST HMC-900 выключен, красный – включен. Прогревает заметно, чаще всего ее включали, с ней проведение массажа приятнее и эффективнее. Доступен выбор между тремя уровнями интенсивности вибрации, а также самого массажа.

HELST HMC-900

В качестве основы для крепления подойдет компьютерное или офисное кресло или стул с высокой спинкой, диван с подушками. Мы отдельно проверили его работу в автомобиле. Отличный вариант для того чтобы проводить сеанс массажа по пути с работы или в пробках.

HELST HMC-900

Итоги

HELST HMC-900 – массажная накидка с выбором вариантов проведения массажа, поддерживающая подогрев и ручного выбора положения под проблемные зоны. Два вида адаптеров питания в комплекте, аккуратное внешнее исполнение, информативный пульт управления, регулируемая интенсивность.
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