Массажная накидка для дома и автомобиля. Обзор HELST HMC-900…

Внешняя коробка из транспортировочного картона, внутренняя с полиграфией. Приведены данные по характеристикам и сертификации. Комплект включает адаптер питания в прикуриватель автомобиля и блок питания в розетку, руководство пользователя на русском языке.
На задней стороне ремешок с липучками, при помощи которого она прижимается к спинке кресла или сиденью автомобиля. На боковой стороне кармашек, используемый для хранения пульта управления.
Он проводной, каждая кнопка со светодиодным индикатором, отображающим текущий статус работы. Вся информация на русском языке. Выбираются зоны проведения массажа, 2D или 3D Шиацу, роллинг, точечный массаж, сила вибрации, подогрев, демо режим.
Основная часть массажной накидки выполнена из кожзама. Центральная часть из сетчатой ткани. Между собой элементы плотно сшиты, аккуратными швами.
На боковой стороне у HELST HMC-900 кабель с коннектором, к которому идет подключение одного из двух адаптеров питания. Владелец сможет эксплуатировать в помещении рядом с розеткой, а также автомобиле.
Качество сборки отличное. Внешне массажная накидка производит приятное впечатление.
Основным элементом на спинке является группа роликов, которые распределены по всей площади. В «роллинге» они проходят по всей спине, создавая эффект раскатывания. Для Шиацу доступен 2D и 3D массаж, отличаются они ритмом. В первом задействуются в одном направлении, а во втором правая и левая группа двигаются поочередно в разных.
При включении активируется подсветка на роликах. Синий цвет – подогрев у HELST HMC-900 выключен, красный – включен. Прогревает заметно, чаще всего ее включали, с ней проведение массажа приятнее и эффективнее. Доступен выбор между тремя уровнями интенсивности вибрации, а также самого массажа.
В качестве основы для крепления подойдет компьютерное или офисное кресло или стул с высокой спинкой, диван с подушками. Мы отдельно проверили его работу в автомобиле. Отличный вариант для того чтобы проводить сеанс массажа по пути с работы или в пробках.