Массажер для глаз с горячим компрессом. Обзор HELST HME-100

Сегодня рассмотрим интересное устройство – массажер для глаз HELST HME-100, задачей которого является снятие напряжение и усталости, избавляющие от синяков, мешков под глазами. Его особенностью является мягкая и стильная форма, повторяющая форму лица.

HELST HME-100

Комплектация

Компактная коробка со схематичным изображением и данными по характеристикам. Комплект включает зарядный кабель, руководство пользователя.

HELST HME-100

HELST HME-100 обзор

Внешний вид

Выбрана нейтральная цветовая гамма, внешне напоминает маску для сна. Снаружи синтетическая ткань со строчкой по периметру, внутренняя часть из гипоаллергенного силикона.

HELST HME-100

На лице фиксируется при помощи ремня с липучками. Степень обхвата регулируется, во время проведения процедуры не смещается.

HELST HME-100

Элемент управления состоит из механической кнопки в прорезиненном блоке на лицевой стороне массажера. Здесь же разъем USB-C используемый для зарядки аккумулятора.

HELST HME-100

С внутренней стороны HELST HME-100 располагаются 12 выступающих блоков, которые соответствуют расположению виброподушек.

HELST HME-100

Тесты

Перед началом эксплуатации провели зарядку аккумулятора. Хватает полного заряда на проведение нескольких процедур. Использование USB-C позволит в поездках подключать кабель и зарядку от смартфона.

HELST HME-100

Для проведения процедуры снимаем очки и линзы, фиксируем массажер на лице при помощи липучек. Далее можно выбрать один из режимов массажа:
  • комплексный – вибромассаж с 1 программой с горячим компрессом,
  • Love Eye – вибромассаж со 2 программой с горячим компрессом,
  • защита глаз – вибромассаж с 3 программой и горячим компрессом,
  • перед сном – только горячий компресс.

HELST HME-100

В зависимости от выбранной программы меняется последовательность с которой идет движение виброподушек, а также зоны которым будет уделяться больше внимания. Горячий компресс — это нагрев примерно до 47-49 градусов. По эффекту, действительно похоже на компресс. С ним снимается усталость, происходит расслабление мышц. Улучшает сон и положительно сказывается на здоровье кожи лица.

Итоги

HELST HME-100 – массажер для глаз с двенадцатью подушками и горячим компрессом. Аккуратное внешнее исполнение, несколько режимов работы, автономность
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