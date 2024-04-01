Массажер для глаз с горячим компрессом. Обзор HELST HME-100…

Сегодня рассмотрим интересное устройство – массажер для глаз HELST HME-100, задачей которого является снятие напряжение и усталости, избавляющие от синяков, мешков под глазами. Его особенностью является мягкая и стильная форма, повторяющая форму лица.

Комплектация

Компактная коробка со схематичным изображением и данными по характеристикам. Комплект включает зарядный кабель, руководство пользователя.

HELST HME-100 обзор

Внешний вид

Выбрана нейтральная цветовая гамма, внешне напоминает маску для сна. Снаружи синтетическая ткань со строчкой по периметру, внутренняя часть из гипоаллергенного силикона.

На лице фиксируется при помощи ремня с липучками. Степень обхвата регулируется, во время проведения процедуры не смещается.

Элемент управления состоит из механической кнопки в прорезиненном блоке на лицевой стороне массажера. Здесь же разъем USB-C используемый для зарядки аккумулятора.

С внутренней стороны HELST HME-100 располагаются 12 выступающих блоков, которые соответствуют расположению виброподушек.

Тесты

Перед началом эксплуатации провели зарядку аккумулятора. Хватает полного заряда на проведение нескольких процедур. Использование USB-C позволит в поездках подключать кабель и зарядку от смартфона.

комплексный – вибромассаж с 1 программой с горячим компрессом,

Love Eye – вибромассаж со 2 программой с горячим компрессом,

защита глаз – вибромассаж с 3 программой и горячим компрессом,

перед сном – только горячий компресс.

Для проведения процедуры снимаем очки и линзы, фиксируем массажер на лице при помощи липучек. Далее можно выбрать один из режимов массажа:

Итоги

В зависимости от выбранной программы меняется последовательность с которой идет движение виброподушек, а также зоны которым будет уделяться больше внимания. Горячий компресс — это нагрев примерно до 47-49 градусов. По эффекту, действительно похоже на компресс. С ним снимается усталость, происходит расслабление мышц. Улучшает сон и положительно сказывается на здоровье кожи лица.HELST HME-100 – массажер для глаз с двенадцатью подушками и горячим компрессом. Аккуратное внешнее исполнение, несколько режимов работы, автономность