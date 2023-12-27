Массажер для ног с подогревом и компрессией. Обзор HELST HML-300

Основание у массажера из пластика черного цвета. Нанесены резиновые ножки, предотвращающие смещение по полу. Нанесена наклейка с техническими данными и названием модели.
На рабочей стороне под сетчатой тканью расположены ролики для массажа. Сверху лента из экокожи, удерживающая ноги во время проведения процедуры.
На ее верхней грани пульт управления с четырьмя кнопками и индикаторами, отображающими активный в данный момент режим.
С помощью кнопок включается подогрев, выбирается один из двух уровней интенсивности вращения роликов, а также три режима для компрессионной подушки.
Питание на HELST HML-300 подается с помощью комплектного адаптера. Мощность до 30 Вт, рабочее напряжение 12В.
Есть подключаемый нагрев. С ним загорается фоновая подсветка красного цвета. С ней проведение процедуры приятнее и повышается сама ее эффективность.
В HELST HML-300 установлен воздушный насос, который нагнетает воздух в две подушки. Это используется во время компрессионного массажа. Для него здесь доступно три уровня интенсивности. Этот тип массажа улучшает крово- и лимфообращение.
Сама эксплуатация проста. Помещаем ноги, выбираем необходимый режим работы и откинувшись на спинку кресла или дивана наслаждаемся процедурой. Спустя 15 минут отключается автоматически.