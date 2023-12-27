Массажер для ног с подогревом и компрессией. Обзор HELST HML-300

Причиной усталых ног может стать целый ряд факторов, среди которых неудобная обувь на каблуке, чрезмерная нагрузка, плоскостопие, избыточный вес, долгое стояние или сидение. Изучаемый сегодня массажер для ног HELST HML-300 позволит снизить усталость и расслабиться после рабочего дня дома или даже в офисе не мешая окружающим.

HELST HML-300

Комплектация

Поставляется в коробке с изображением массажера, подробными данными по характеристикам и данными по соответствию требования сертификации. Комплект включает адаптер питания в розетку и руководство пользователя на русском языке.

HELST HML-300

Внешний вид

Корпус устройства компактен. Чуть больше чем двух тапочек. При чем даже внешне проглядывается сходство с ними.

HELST HML-300

Основание у массажера из пластика черного цвета. Нанесены резиновые ножки, предотвращающие смещение по полу. Нанесена наклейка с техническими данными и названием модели.

HELST HML-300

На рабочей стороне под сетчатой тканью расположены ролики для массажа. Сверху лента из экокожи, удерживающая ноги во время проведения процедуры.

HELST HML-300

На ее верхней грани пульт управления с четырьмя кнопками и индикаторами, отображающими активный в данный момент режим.

HELST HML-300

С помощью кнопок включается подогрев, выбирается один из двух уровней интенсивности вращения роликов, а также три режима для компрессионной подушки.

HELST HML-300

Питание на HELST HML-300 подается с помощью комплектного адаптера. Мощность до 30 Вт, рабочее напряжение 12В.

HELST HML-300

Тесты

С каждой из сторон у массажера три валика. С помощью них проводится акупунктурный массаж стоп и массаж шиацу. За последний отвечают размещенные в четырех массажных платформах пластиковые столбики. Интенсивность можно менять.

HELST HML-300

Есть подключаемый нагрев. С ним загорается фоновая подсветка красного цвета. С ней проведение процедуры приятнее и повышается сама ее эффективность.

HELST HML-300

В HELST HML-300 установлен воздушный насос, который нагнетает воздух в две подушки. Это используется во время компрессионного массажа. Для него здесь доступно три уровня интенсивности. Этот тип массажа улучшает крово- и лимфообращение.

HELST HML-300

Сама эксплуатация проста. Помещаем ноги, выбираем необходимый режим работы и откинувшись на спинку кресла или дивана наслаждаемся процедурой. Спустя 15 минут отключается автоматически.

Итоги

HELST HML-300 – компактный массажер для ног с акупунктурным и компрессионным массажами, а также массажем Шиацу. Отличный вариант для того чтобы снять усталость рабочего дня.
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